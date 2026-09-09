El tránsito marítimo a través del Estrecho de Ormuz continúa contrayéndose tras una nueva escalada de ataques contra tanqueros, mientras Irán y Omán avanzan en un eventual acuerdo para reestablecer la ruta. Según datos de la firma de análisis Kpler, el promedio móvil de 10 días de buques de carga que atravesaron Ormuz se situó el 6 de septiembre en apenas 10 naves diarias, su nivel más bajo desde mayo. La cifra se compara con más de 15 tránsitos registrados el 4 de septiembre y cerca de 13 el día siguiente.
La reducción del tránsito se produjo después de que fuerzas estadounidenses atacaran el 4 de septiembre a tres tanqueros iraníes, incluido uno frente a la isla de Kharg, principal hub de exportación de crudo de Irán.
El ataque se produjo tras acciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) contra buques de guerra estadounidenses en la región. En respuesta, la Armada del IRGC afirmó haber atacado tres tanqueros que transitaban por rutas no autorizadas en el estrecho y otros tres buques vinculados a Estados Unidos en otras zonas.
La firma de inteligencia marítima Marisks identificó a los tres tanqueros iraníes como “Downy”, “Stark I” y “Kylo”, también conocido como “Noxen”, y calificó los ataques como una “importante escalada del conflicto”.
La compañía advirtió que los buques mercantes están siendo utilizados deliberadamente como instrumentos de presión económica, reduciendo la diferencia entre la confrontación militar y el transporte marítimo comercial.
El riesgo es considerado “extremo” para buques iraníes o vinculados a Irán y “materialmente elevado” para naves estadounidenses o escoltadas por Estados Unidos en Ormuz y el Golfo de Omán.
Desde el 6 de julio se han registrado 27 incidentes con proyectiles que han provocado daños a buques en torno al estrecho, según el informe semanal de UKMTO.
Una ruta bajo negociación
En paralelo, Irán aseguró que un acuerdo con Omán para gestionar el tránsito por Ormuz se encuentra en su etapa final. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, señaló que el entendimiento incluiría los detalles de una ruta segura temporal para el paso de buques por este estratégico punto de tránsito energético.
El mecanismo sería documentado ante la Organización Marítima Internacional (OMI), según Teherán.
La posibilidad de un acuerdo generó cierto alivio en los mercados. El precio del Brent moderó temporalmente sus ganancias ante las expectativas de que una ruta coordinada permita recuperar parte del tránsito de tanqueros y reduzca el riesgo de nuevos ataques contra naves comerciales.
Sin embargo, persisten importantes diferencias. Irán y Omán, ambos países ribereños del estrecho, buscan avanzar hacia un esquema de gestión de la ruta que eventualmente podría incluir el cobro de tarifas por servicios. Estados Unidos, en cambio, sostiene que Ormuz debe recuperar su condición previa al conflicto y permanecer abierto al tránsito.
Menor flujo energético
El impacto sobre el transporte energético ya es significativo. Analistas de Macquarie estiman que actualmente unos 7 millones de barriles diarios de crudo y productos refinados atraviesan Ormuz, frente a aproximadamente 20 millones antes del inicio de la guerra.
Aunque algunos armadores continúan dispuestos a operar en la zona a cambio de mayores retornos, la reducción del tránsito refleja el aumento del riesgo operacional y geopolítico asociado a la principal ruta energética del Golfo.
La evolución de las negociaciones entre Irán y Omán será, por tanto, determinante para establecer si el estrecho puede recuperar parte de su tránsito marítimo o si la navegación continuará restringida, manteniendo la presión sobre los mercados de petróleo, combustibles y gas y elevando el riesgo de nuevas disrupciones para el transporte marítimo mundial.
Por MundoMaritimo
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