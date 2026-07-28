El tránsito marítimo por el Estrecho de Bab el-Mandeb cayó el domingo a su nivel más bajo en varios meses, reflejando el impacto de los recientes ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra instalaciones petroleras y buques vinculados a Arabia Saudita en el Mar Rojo, según datos de Kpler citados por Reuters.

De acuerdo con la información, solo 11 buques que transportaban commodities cruzaron el estrecho durante la jornada. Reuters señala que la navegación en el Mar Rojo se ha visto alterada frente a las costas de Yemen desde la semana pasada, cuando los hutíes, alineados con Irán, anunciaron su intención de bloquear las exportaciones sauditas, ampliando el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Del total de naves que atravesaron Bab el-Mandeb el domingo, siete fueron tanqueros. Tres ingresaron al Mar Rojo, incluidos dos VLCC con destino al puerto saudita de Yanbu para cargar crudo, mientras que otros cuatro salieron del mar transportando petróleo de origen saudita, emiratí y ruso con destino a China y Pakistán. Entre ellos figuró el VLCC “New Explorer”, con dos millones de barriles de crudo saudita y emiratí rumbo al puerto chino de Ningbo, y el “New Pearl”, también con dos millones de barriles de crudo saudita, con destino a Zhoushan.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, afirmó que el grupo atacó el sábado instalaciones pertenecientes a la estatal Saudi Aramco en las ciudades de Jizan y Yanbu.

Paralelamente, el tránsito por el Estrecho de Ormuz continuó en niveles excepcionalmente bajos. Según Kpler, menos de diez buques cruzaron diariamente durante el fin de semana. El domingo transitaron solo siete naves, mientras que el sábado únicamente tres lo hicieron con sus sistemas de identificación y posicionamiento apagados.

Desvíos hacia Suez

Según WSJ, la creciente amenaza en Bab el-Mandeb también está modificando las rutas utilizadas por Arabia Saudita para abastecer a sus clientes asiáticos.

Desde el inicio del conflicto con Irán, el reino había incrementado las exportaciones desde su costa del Mar Rojo para evitar el Estrecho de Ormuz. Sin embargo, los ataques hutíes contra buques sauditas están poniendo en riesgo esa alternativa.

De acuerdo con la firma de seguimiento marítimo Vortexa, al menos cuatro petroleros cargados con crudo saudita cambiaron abruptamente de rumbo antes de alcanzar Bab el-Mandeb y navegaron hacia el norte, en dirección al Canal de Suez. Asimismo, Arabia Saudita comenzó a ofrecer más cargamentos para embarque desde puertos egipcios en el Mediterráneo.

Vortexa indicó además que durante las tres primeras semanas de julio el tránsito marítimo de petróleo por el Canal de Suez alcanzó su mayor volumen en dos años y medio, mientras que las importaciones al oleoducto Sumed aumentaron un 50% respecto del mes anterior.

Gregory Brew, analista senior para Irán y energía de Eurasia Group, advirtió que el nuevo escenario incrementa los costos logísticos para los exportadores sauditas. “Los sauditas pueden exportar petróleo por el Mar Rojo, pero el problema es que esta es una ruta mucho más larga y costosa para llegar a los mercados de Asia”, afirmó. Añadió que “para el mercado petrolero esto significa una mayor presión sobre los precios”.

En la misma línea, Helima Croft, directora de estrategia global de materias primas de RBC Capital Markets, sostuvo que ataques hutíes sostenidos podrían “reducir materialmente los flujos de petróleo por el Mar Rojo” y “cambiar la percepción de quienes creen que el mercado siempre encuentra una alternativa”.

Según WSJ, la amenaza sobre Bab el-Mandeb compromete una de las principales rutas que había permitido a Arabia Saudita mantener el suministro hacia sus clientes pese a las restricciones en Ormuz, aumentando la incertidumbre sobre el transporte marítimo y los mercados energéticos internacionales.

Por MundoMaritimo