Los tránsitos de buques a través del Estrecho de Ormuz se mantienen en niveles mínimos, reflejando el impacto que continúa generando la escalada del conflicto en Medio Oriente sobre una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo. Mientras Estados Unidos intensifica sus operaciones militares contra Irán y los hutíes amplían sus ataques hacia el Mar Rojo, las líneas navieras y operadores energéticos ajustan sus rutas para reducir la exposición al riesgo.

De acuerdo con datos preliminares de la firma de análisis Kpler, entre el 22 y el 24 de julio solo tres buques cruzaron diariamente el Estrecho de Ormuz. Al mismo tiempo, el precio del petróleo volvió a superar los US$100 por barril, reflejando la creciente preocupación del mercado por eventuales interrupciones del suministro.

Entre los movimientos más recientes destaca el paso del VLCC “New Giant”, cargado con dos millones de barriles de crudo iraquí Basrah y con destino al puerto chino de Rizhao. Asimismo, el tanquero “Romania Prosperity”, cargado con crudo Murban, fue detectado frente a Fujairah, aunque su destino permanece desconocido. Paralelamente, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos completaron su decimotercera noche consecutiva de ataques contra objetivos iraníes.

Mar Rojo se consolida como nuevo foco de riesgo

La tensión también se trasladó al estrecho de Bab el-Mandeb, donde Kpler registró 32 tránsitos de buques el 23 de julio, frente a los 26 del día anterior. De ellos, nueve petroleros transportaban crudo, incluidos dos superpetroleros chinos con destino a China.

Sin embargo, algunas naves comenzaron a modificar sus itinerarios. El buque tanque de productos limpios “Torm Innovation”, cargado con cerca de 500.000 barriles de nafta para Asia, alteró su derrota para dirigirse hacia el Canal de Suez en lugar de cruzar Bab el-Mandeb. Según fuentes del comercio regional, este desvío puede extender la duración del viaje hasta casi tres veces respecto de la ruta habitual.

En paralelo, Saudi Aramco comenzó a ofrecer cargamentos adicionales desde el puerto egipcio de Sidi Kerir, en el Mediterráneo, como alternativa a las cargas realizadas habitualmente en sus terminales del Mar Rojo, buscando mantener la continuidad de las exportaciones.

Trump endurece su postura frente a Irán

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que cualquier daño ocasionado a buques o cargamentos por nuevos ataques de los hutíes será compensado con fondos iraníes congelados bajo control estadounidense.

"A partir de este momento, todos los daños causados a buques, cargamentos o cualquier elemento relacionado serán pagados con dinero iraní que Estados Unidos posee y controla", afirmó el mandatario en una publicación en redes sociales, aunque sin precisar cómo operaría dicho mecanismo de compensación.

Trump también advirtió que Estados Unidos responderá con un "castigo militar severo" tanto contra Irán como contra los hutíes si continúan los ataques contra el transporte marítimo, responsabilizando directamente a Teherán por las acciones del grupo yemení.

Las nuevas amenazas se producen luego de que los hutíes reivindicaran ataques contra dos tanqueros saudíes en el Mar Rojo, ampliando el alcance del conflicto hacia otra de las principales rutas del comercio marítimo mundial. En conjunto, la reducción del tráfico por Ormuz, la creciente inseguridad en Bab el-Mandeb y el endurecimiento de la postura estadounidense mantienen a la industria naviera en estado de alerta ante el riesgo de nuevas disrupciones en las cadenas globales de suministro.

Por MundoMaritimo