Donald Trump afirmó el 21 de abril que Estados Unidos “va a conseguir un gran acuerdo” con Irán para poner fin al conflicto que se extiende por varias semanas, aunque advirtió que no prevé prorrogar el alto el fuego vigente, el cual expira este miércoles 22 de abril. Asimismo, advirtió en una entrevista a CNBC que Washington reanudará su ofensiva si no se registran avances concretos en el diálogo. De todos modos, el escenario diplomático continúa siendo incierto, considerando que Teherán ha reiterado que “no negociará bajo amenazas ni coacciones”, lo que pone en duda su participación en un nuevo ciclo de conversaciones en Islamabad, instancia clave para encauzar un eventual proceso de paz.
Tránsitos mínimos registrados
En tanto, el tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz se mantiene prácticamente paralizado. Pese a una breve reapertura anunciada el viernes 17 de abril, que permitió el paso de más de una docena de tanqueros, la situación se revirtió rápidamente tras el nuevo cierre decretado por Irán y episodios de disparos contra naves. De acuerdo con BRS, incluso los buques que cumplen con los requisitos formales para transitar enfrentan altos niveles de riesgo, quedando expuestos a incidentes que dificultan cualquier intento de normalización operativa.
Entre los tránsitos de esta semana destacan el tanquero de productos “Ean Spir” y el buque “Lian Star”, ambos sin un registro de buques ni propiedad claramente identificados, que cruzaron la vía tras operar en puertos de Irak e Irán, respectivamente, según datos de MarineTraffic. A ellos se suma el gasero GLP “Meda”, que logró salir del Golfo en un segundo intento luego de haber abortado un cruce previo, de acuerdo con análisis satelital de SynMax.
Asimismo, durante el 20 de abril, apenas dos buques tanque GLP vinculados a Irán y dos tanqueros de productos —uno de ellos con nexos iraníes— lograron cruzar en ambos sentidos, mientras que otras naves, incluidos buques tanque GNL, optaron por revertir ruta o permanecer a la espera. Casos como el del “Gas Harmony”, que reanudó señal frente a Omán tras desaparecer del sistema AIS dentro del Golfo, evidencian prácticas destinadas a mitigar riesgos en zona de conflicto.
Asimismo, buques de MSC y otras naves de pasajeros han abandonado el área por rutas alternativas, lo que, junto con la posible desconexión deliberada de sistemas de seguimiento, sugiere que el número real de tránsitos podría ser mayor, aunque difícil de verificar en tiempo real.
Rutas alternativas
Entre los medios actuales y potenciales para exportar petróleo y gas desde el área del Golfo Pérsico, evitando el Estrecho de Ormuz, destacan los oleoductos que emergen como alternativas parciales: el sistema Este–Oeste de Arabia Saudita permite desviar crudo hacia el Mar Rojo; el ducto Habshan–Fujairah de Emiratos Árabes Unidos evita Ormuz al conectar con el Golfo de Omán; mientras que la ruta Kirkuk–Ceyhan, entre Irak y Turquía, y el sistema Goreh–Jask en Irán ofrecen capacidades adicionales, aunque limitadas y sujetas a riesgos operacionales y de seguridad.
No obstante, estas vías no logran compensar plenamente el volumen que normalmente transita por Ormuz, y enfrentan vulnerabilidades propias, desde ataques armados hasta restricciones logísticas. En paralelo, proyectos alternativos continúan en etapas incipientes, como los oleoductos propuestos entre Irak y Omán o Jordania, destinados a conectar con puertos fuera del Golfo Pérsico.
A ello se suma la idea de un canal que enlace directamente el Golfo con el Mar de Omán, una iniciativa de alta complejidad técnica y costos extraordinarios. En conjunto, estas opciones reflejan que, pese a los esfuerzos por diversificar rutas, la dependencia estructural del Estrecho de Ormuz sigue siendo crítica para el suministro energético global.
Precios del petróleo suben
En tanto, los precios del petróleo subieron cerca de un 5% el martes 21 de abril después de que Trump señalara que no desea extender el plazo de alto al fuego en Irán y que el ejército estadounidense está “listo para actuar” si las negociaciones no prosperan.
Los futuros del Brent aumentaron US$4,30, o un 4,5%, hasta US$99,78 por barril a la 1:13 p.m. EDT (17:13 GMT), mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) subió US$4,75, o un 5,3%, hasta US$94,36.
Por MundoMaritimo
Irán conserva el control de Ormuz, busca afianzar cobro de peaje y mantiene tránsitos en mínimos
OMI y la ICS acogen con satisfacción el acuerdo de alto al fuego entre EE.UU. e Irán
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