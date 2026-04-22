La Guardia Revolucionaria de Irán señaló que sus fuerzas navales detuvieron dos portacontenedores que intentaban transitar el Estrecho de Ormuz, obligándolos a dirigirse hacia aguas territoriales de la República Islámica, en un nuevo episodio de tensión en la estratégica vía marítima. Los incidentes se producen luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la extensión indefinida de la tregua con Irán

Según un comunicado del organismo militar iraní, uno de los buques corresponde al “MSC-Francesca”, al que vinculan con Israel, mientras que el otro,el “Epaminondas”, habría sido retenido luego de haber “manipulando sistemas de navegación y poniendo en riesgo la seguridad marítima”.

Asimismo, se reportó que una tercera nave habría sido atacada por fuerzas iraníes durante la mañana. La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó, que una cañonera iraní disparó contra un portacontenedores a unas 15 millas náuticas al noreste de Omán, provocando daños significativos en el puente, aunque sin dejar heridos ni impactos ambientales.

Teherán ha advertido que las naves deben solicitar autorización para entrar o salir del Golfo a través del Estrecho de Ormuz, ruta que en tiempos de normalidad concentra cerca de un quinto de las exportaciones mundiales de petróleo y gas, además de otras cargas estratégicas.

Extensión de la tregua

La extensión indefinida del alto al fuego de Estados Unidos con Irán atiende, según explicó Trump, a una solicitud de Pakistán para dar tiempo a la presentación de una propuesta por parte de Teherán. No obstante, el mandatario confirmó la continuidad del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, considerado un punto crítico en las negociaciones. “He ordenado a nuestras fuerzas militares continuar el bloqueo y permanecer listas, por lo que extenderé el alto al fuego hasta que Irán presente su propuesta”, señaló.

En publicaciones en redes sociales, Trump sostuvo que mantener el control sobre el Estrecho de Ormuz es clave para alcanzar un acuerdo, acusando además a Irán de buscar mantener abierta la ruta para asegurar ingresos diarios por exportaciones energéticas.

Hasta ahora, Irán no ha emitido una respuesta oficial a la extensión del alto al fuego, mientras que el futuro de las conversaciones de paz mediadas por Pakistán permanece incierto.

Escenario de presión y riesgos

En paralelo, autoridades estadounidenses reiteraron que el bloqueo marítimo continuará afectando las exportaciones petroleras iraníes. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que las reservas en la isla de Kharg podrían saturarse en pocos días, obligando a detener la producción petrolera.

Asimismo, el Departamento de Defensa informó la intercepción de una nave “sin bandera” vinculada a actividades iraníes, en el marco de las medidas para restringir el comercio marítimo del país.

Desde Teherán, en tanto, se advirtió previamente que podrían atacar instalaciones petroleras de países vecinos si sus territorios son utilizados en acciones militares tras el fin de la tregua.

Analistas señalan que la actual confrontación ha evolucionado hacia un escenario de presión política más que militar, centrado en la capacidad de resistencia y negociación de ambas partes.

En este contexto, y pese a la volatilidad geopolítica, los mercados mostraron señales de optimismo ante la posibilidad de un eventual acuerdo que permita reducir las tensiones en una de las principales arterias del comercio energético global.

Por MundoMaritimo