La navegación por el Estrecho de Ormuz continúa deteriorándose a medida que se agudizan nuevamente los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán. El tránsito de tanqueros descendió a su nivel más bajo en dos meses, mientras un número creciente de buques opta por apagar sus transpondedores AIS para transitar la vía marítima, ante el temor de posibles ataques, en medio de advertencias contrapuestas sobre el control del estrecho y una nueva escalada de las tensiones que ya impacta en los mercados energéticos.
En ese contexto, Estados Unidos anunció que restablecerá el bloqueo naval a partir del 14 de julio a las 20:00 GMT, según informó el Centro Conjunto de Información Marítima (JMIC), liderado por la Marina estadounidense, además de la aplicación de un cobro equivalente al 20% sobre toda la carga que transite por el Estrecho de Ormuz. La medida fue rechazada por la Organización Marítima Internacional (OMI), que recordó que el derecho internacional no contempla la imposición de peajes obligatorios en vías destinadas a la navegación internacional.
Por su parte, Irán ha advertido que cualquier tránsito deberá contar con autorización de sus autoridades y ha calificado como "ilegal" la utilización de determinadas rutas. Durante los últimos siete días, fuerzas iraníes han atacado cuatro naves en las cercanías de la península omaní de Musandam e interceptado otros dos buques que, según la Guardia Revolucionaria Islámica, navegaban por rutas no autorizadas.
En tanto, el Consejo de la OMI, durante su 137° período de sesiones, aprobó una resolución en la que reafirmó que el derecho de paso en tránsito por los estrechos utilizados para la navegación internacional no debe ser amenazado, obstaculizado ni suspendido. Asimismo, condenó los ataques contra buques mercantes civiles e instó a una desescalada del conflicto en Medio Oriente, solicitando al secretario general del organismo, Arsenio Domínguez, trabajar junto a los Estados ribereños y la industria para restablecer una navegación segura y sin restricciones en Ormuz.
Tránsitos disminuyen
De acuerdo con datos de Kpler, el flujo de tanqueros y gaseros cayó a su nivel más bajo desde el 25 de mayo. Paralelamente, el CentroJMIC confirmó que el tránsito comercial continúa en niveles reducidos, reflejando la cautela de los operadores tras los recientes ataques.
La disminución de los cruces observables coincide con un aumento de los llamados tránsitos "en la sombra". Según Bloomberg, los seis buques que atravesaron Ormuz el 12 de julio lo hicieron con sus sistemas de identificación automática (AIS) desactivados, una práctica que durante los últimos días ha superado a los tránsitos visibles. Además, varias naves han “reaparecido” a ambos lados del estrecho después de dejar de transmitir su posición, lo que evidencia que completaron el tránsito sin emitir señales.
En paralelo, imágenes satelitales muestran un aumento de las transferencias de petróleo de buque a buque (STS) frente a la costa de Omán, una alternativa utilizada desde el inicio del conflicto para acelerar la movilización de crudo sin necesidad de atravesar el estrecho.
Mercado reacciona
Cabe mencionar que los precios del petróleo cerraron el 13 de julio con un alza superior al 9%, alcanzando su nivel más alto en un mes, luego de conocerse que el bloqueo naval de Estados Unidos, previsto para comenzar el martes.
Los futuros del crudo Brent cerraron con un alza de US$7,29, o un 9,59%, hasta los US$83,30 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense subió US$6,73, o un 9,42%, para finalizar en US$78,14 por barril. El Brent registró su mayor incremento diario en dólares desde el 2 de abril y su cierre más alto desde el 12 de junio. En tanto, el WTI anotó su mayor avance diario desde el 29 de abril y alcanzó su nivel más elevado desde el 15 de junio.
Por MundoMaritimo
Prima de seguros de tanqueros se disparará debido a las crecientes tensiones en Medio Oriente
Tránsitos continúan en mínimos en el Estrecho de Ormuz, mientras plazo de alto al fuego entre EE.UU. e Irán llega a su fin
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