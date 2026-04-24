La seguridad del tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz continúa deteriorándose en medio del conflicto armado iniciado a fines de febrero, con más de 20 incidentes reportados en la zona y una operativa lejos de normalizarse. Según U.K. Maritime Trade Operations, se han registrado 22 ataques a buques mercantes y tanqueros en la zona que comprende el Golfo Arábigo, el propio estrecho y en el Golfo de Omán, reflejando una escalada que mantiene a la principal vía marítima energética del mundo bajo una altísima tensión.
En este contexto, episodios recientes confirman el deterioro del entorno operativo. Dos portacontenedores vinculados a MSC —“MSC Francesca” y “Epaminondas”— fueron atacados e incautados por las fuerzas armadas iraníes, resultando el primero con daños en casco, puente y superestructura, mientras que el segundo fue desplazado hacia el puerto de Bandar Abbas en Irán con su sistema AIS desactivado. En este contexto la acción iraní debe verse como una acción de represalia frente a capturas previas de buques pertenecientes al registro iraní por parte de Estados Unidos.
A ello se suma el riesgo persistente de minas navales. Fuentes del Pentágono estiman que despejar completamente el estrecho podría tomar hasta seis meses, lo que constituye un obstáculo crítico para la normalización del tránsito en la vía. Aunque algunos buques continúan navegando a través de angostos corredores controlados por Irán o rutas cercanas a Omán, el uso limitado de canales habituales probablemente aumente los riesgos de navegación.
Las perspectivas de una pronta recuperación son, por tanto, acotadas. Desde el sector tanquero se advierte que incluso tras el fin del conflicto no habrá un retorno al escenario previo. “Es un poco ingenuo decir que, después de que esto termine, las cosas volverán a la situación anterior a la guerra”, afirmó Jotaro Tamura, CEO de Mitsui O.S.K. Lines (MOL), subrayando que “no volveremos al mundo en el que vivíamos”.
El impacto también se extiende a los costos operativos, particularmente en combustibles y logística. La disrupción ha obligado a reconfigurar cadenas de suministro y utilizar rutas más largas o alternativas, incrementando el consumo de combustible y los costos asociados. En paralelo, algunos actores han optado por soluciones más costosas, como el uso de buques de menor tamaño para asegurar suministro energético, lo que refleja “el precio de la resiliencia de la cadena de suministro”, añadió Tamura.
En el transporte marítimo de contenedores, los efectos sobre las tarifas spot muestran una dinámica mixta. De acuerdo con Xeneta, tras el alza inicial provocada por la crisis, las tarifas desde el Lejano Oriente hacia Europa han comenzado a moderarse, con caídas de 6% hacia el norte de Europa y 13% al Mediterráneo en el último mes. Sin embargo, esta corrección no implica normalización: El Estrecho de Ormuz sigue efectivamente cerrado al transporte de contenedores (…) y los desvíos siguen siendo soluciones costosas, explicó Peter Sand, analista jefe de Xeneta.
En contraste, las rutas hacia Estados Unidos continúan al alza, con incrementos mensuales de 22% hacia la Costa Oeste y 19% hacia la Costa Este. Incluso las tarifas en la tuta del Transatlántico han subido 46%, evidenciando un efecto dominó global. “La crisis sigue muy presente: simplemente ha migrado de lo regional a lo global”, advierte Sand.
Datos de Freightos confirman esta divergencia: mientras las tarifas en el Transpacífico registran nuevos aumentos semanales, los servicios hacia Europa muestran descensos recientes, aunque aún por encima de niveles previos al conflicto. No obstante, se anticipa que “las probabilidades de aumentos significativos en tarifas spot son limitadas” en ausencia de un shock mayor en precios de combustible o suministro.
Las líneas navieras, por su parte, han adoptado medidas reactivas para mitigar la disrupción. Maersk suspendió temporalmente servicios clave de landbridge (servicio intermodal) en Medio Oriente, reduciendo alternativas logísticas terrestres, mientras Hapag-Lloyd mantiene recargos de emergencia para cubrir mayores costos operativos. En paralelo, continúan ajustando capacidad para sostener tarifas: “Están gestionando activamente la oferta para evitar caídas en las tarifas”, indica Sand.
De este modo, la combinación de inseguridad persistente, restricciones operativas y reconfiguración de redes logísticas sugiere que la normalización del tránsito por el Estrecho de Ormuz será lenta y costosa, con efectos que seguirán repercutiendo en el comercio marítimo global en el mediano plazo.
Por MundoMaritimo
Industria marítima condena ataques en el Golfo Pérsico y llama a proteger a la gente de mar
Nuevos ataques a buques en el Estrecho Ormuz devuelven al transporte marítimo al punto de partida de la crisis
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