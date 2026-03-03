Diversas organizaciones representativas del transporte marítimo expresaron su profunda preocupación por la escalada militar en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz, subrayando la necesidad de proteger a la gente de mar, respetar la libertad de navegación y actuar sobre la base de información verificada.
En una declaración conjunta, la Cámara Marítima internacional (ICS), la Asociación de Armadores Europeos| ECSA y la Asociación de Armadores Asiáticos señalaron que su “principal preocupación es el bienestar de la gente de mar y de los civiles afectados”. Añadieron que están “profundamente consternados por los ataques contra tripulantes y la trágica pérdida de vidas”, y manifestaron su pesar a las familias afectadas.
Las tres entidades enfatizaron que “todas las partes deben adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de la gente de mar, que simplemente está desempeñando su trabajo y se ha visto, sin culpa alguna, en una situación altamente volátil”. Asimismo, advirtieron que se trata de “una situación dinámica e impredecible” y que es crucial que la industria “solo confíe en información verificada de fuentes confiables”.
También instaron a los buques que operan en la región a realizar “evaluaciones de riesgo exhaustivas” y mantener la vigilancia conforme a las últimas directrices de Mejores Prácticas de Gestión (BMP) en seguridad marítima, recomendando a los operadores monitorear y actuar según las actualizaciones emitidas por canales oficiales estatales.
Desde el sector del transporte de contendores, el presidente y CEO del Consejo Mundial del Transporte Marítimo (WCS), Joe Kramek, afirmó que “la reciente escalada del conflicto en Medio Oriente está causando disrupciones en el transporte marítimo de contenedores global, con muchas navieras pausando o desviando servicios mientras evalúan la evolución de la situación de seguridad”.
Kramek subrayó que “la seguridad de la gente de mar es primordial. Los tripulantes no deben ser blanco ni ser puestos en riesgo como resultado del conflicto, y el principio fundamental de la libertad de navegación debe ser respetado”. Indicó además que las navieras están tomando decisiones operativas basadas en la mejor información disponible y en evaluaciones individuales de riesgo.
El directivo advirtió que el impacto no se limita a la zona inmediata: “Cuando los servicios a través de la región se suspenden o desvían, el impacto no se limita al área afectada. Viajes más largos y cambios en los servicios de las redes pueden generar retrasos y ajustes de itinerarios en rutas comerciales conectadas en todo el mundo”. Recordó también la experiencia reciente del sector enfrentando disrupciones, como durante el aumento de hostilidades en el Mar Rojo.
En el ámbito portuario, el presidente de la Asociación Internacional de Puertos y Terminales (IAPH), Jens Meier, manifestó que la asociación está “profundamente preocupada por los ataques que han tenido lugar en las últimas 72 horas contra puertos en todo Medio Oriente y el Golfo Pérsico”.
Meier coincidió en la inquietud por los ataques contra tripulantes y la pérdida de vidas, y advirtió que los trabajadores portuarios “también se encuentran en la primera línea de este conflicto”, enfrentando riesgo de lesiones “tanto dentro como fuera de los puertos”. La IAPH llamó a los gobiernos e instituciones internacionales a asegurar que las medidas adoptadas por autoridades portuarias y terminales para proteger a los trabajadores estén alineadas en la medida de lo posible. Además, informó que convocará una reunión extraordinaria de su comité de riesgo y resiliencia para compartir experiencias sobre cómo mitigar riesgos ante ataques a infraestructura portuaria.
Por su parte, el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, declaró estar “profundamente preocupado por los reportes de al menos una víctima fatal y varios tripulantes heridos en ataques contra buques mercantes”. Enfatizó que “ningún ataque contra marinos inocentes o contra la navegación civil está jamás justificado” y que la libertad de navegación “es un principio fundamental del derecho marítimo internacional y debe ser respetado por todas las partes, sin excepción”.
Domínguez instó a las compañías navieras a “ejercer la máxima cautela” y, cuando sea posible, evitar transitar por la región afectada hasta que mejoren las condiciones, reiterando que la seguridad y el bienestar de los tripulantes son la máxima prioridad del organismo.
Por MundoMaritimo
