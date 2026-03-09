Seis tripulantes y un trabajador de astillero han fallecido, tras una serie de ataques a buques mercantes registrados entre el 1 y el 6 de marzo en el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico, en medio del actual escenario de tensión en Medio Oriente. De acuerdo con datos recopilados por la Organización Marítima Internacional (OMI), los hechos involucraron al menos nueve naves y evidencian los riesgos que enfrenta la gente de mar en una de las rutas más estratégicas para el comercio marítimo mundial.

Registro de los incidentes reportados

El 6 de marzo, el buque “Mussafah 2” (IMO 9522051) sufrió un incidente a 6 millas náuticas al norte de Omán, que dejó un balance de cuatro tripulantes fallecidos y tres gravemente heridos.

El 5 de marzo, el “Sonagol Nambie” (IMO 9325049) registró una brecha en el casco a 30 millas náuticas al sureste de Mubarak Al Kabeer, Kuwait. El incidente no dejó personas fallecidas ni lesionadas.

El 4 de marzo, el “Safeen Prestige” (IMO 9593517) reportó daños en el casco sobre la línea de flotación a 2 millas náuticas al norte de Omán, sin registrarse víctimas fatales ni heridos.

El 3 de marzo, el “Gold Oak” (IMO 9806342) presentó daños en las planchas de acero del casco a 7 millas náuticas al este de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, sin consecuencias para la tripulación. Ese mismo día, el “Libra Trader” (IMO 9562673) sufrió daños menores a 10 millas náuticas al este de Fujairah, también sin personas heridas ni fallecidas.

El 1 de marzo, el “Stena Imperative” (IMO 9666077) registró un accidente mientras se encontraba atracado en el Puerto de Bahréin, con un saldo de un trabajador de astillero fallecido y dos gravemente heridos. Ese mismo día, el “Hercules Star” (IMO 9916135) sufrió un incendio a bordo a 17 millas náuticas al noroeste de Mina Saqr, Emiratos Árabes Unidos, incidente que no dejó víctimas.

También el 1 de marzo, el “Mkd Vyom” (IMO 9284386) reportó un incidente a 52 millas náuticas al noroeste de Muscat, Omán, con un tripulante fallecido.

Finalmente, el “Skylight” (IMO 9330020, en la Imagen) registró un suceso a 5 millas náuticas al norte de Khasab, Omán, que dejó un tripulante fallecido, cuatro heridos y uno desaparecido.

OMI expresa alarma por la seguridad de la gente de mar

Tras estos hechos, el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, expresó su preocupación por la seguridad de la gente de mar en la región.

“Me alarma y entristece profundamente la noticia del ataque mortal perpetrado contra un buque en el estrecho de Ormuz el 6 de marzo de 2026, en el que, según se informa, al menos cuatro tripulantes han perdido la vida y tres han resultado gravemente heridos”, señaló.

El máximo responsable del organismo agregó que sus pensamientos están con las familias y seres queridos de los afectados, así como con la comunidad marítima mundial que lamenta estas pérdidas.

Asimismo, advirtió que alrededor de 20.000 tripulantes permanecen actualmente en el golfo Pérsico a bordo de buques expuestos a situaciones de alto riesgo, lo que genera una considerable presión psicológica sobre las tripulaciones.

“Esto es inaceptable e insostenible. Todas las partes tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de la gente de mar, incluidos sus derechos y su bienestar, así como la libertad de navegación de conformidad con el derecho internacional”, concluyó Domínguez.

Por MundoMaritimo