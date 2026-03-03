Un tripulante fallecido, otros cuatro han resultado heridos y, al menos, seis tanqueros han sido atacados o dañados como consecuencia de las represalias militares de Irán, tras los ataques propinados por parte de Estados Unidos e Israel, en un escenario que ha expuesto a un máximo riesgo la flota mercante y petrolera que navega en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y áreas adyacentes.

De acuerdo con diversos reportes, más de 200 buques —entre ellos tanqueros de crudo y gas— permanecían fondeados en torno al Estrecho de Ormuz, mientras Teherán asegura haber cerrado el paso a la navegación a través de la estratégica vía marítima, llevando a gobiernos asiáticos y refinerías a revisar inventarios y a las grandes líneas navieras a desviar servicios por el Cabo de Buena Esperanza.

Buques afectados

De acuerdo con la UK Maritime Trade Operations (UKMTO), el tanquero “MKD Vyom” perteneciente al registro de buques de Islas Marshall fue alcanzado por un proyectil frente a Muscat, Omán. La nave, operada por V.Ships Asia, confirmó el fallecimiento de un tripulante que se encontraba en la sala de máquinas al momento del impacto.

En otro incidente, el tanquero “Hercules Star”, del registro de buques de Gibraltar, fue impactado por un proyectil no identificado a unas 17 millas náuticas al noroeste de Mina Saqr, en Emiratos Árabes Unidos. Según la UKMTO, el ataque provocó un incendio que fue extinguido, tras lo cual la nave continuó su travesía.

Asimismo, la firma de seguridad marítima Vanguard informó que el tanquero “Ocean Electra”, con registro de buques de Liberia, estuvo involucrado en un incidente a unas 35 millas náuticas al oeste de Sharjah, donde un proyectil explotó en las cercanías. La tripulación, afortunadamente, resultó ilesa.

Por otro lado, un tanquero perteneciente al registro de buques de Palaos, identificado como “Skylight”, que actualmente es parte de la “flota en la sombra” al estar bajo sanción de Estados Unidos, también fue alcanzado el domingo frente a la península omaní de Musandam, dejando cuatro heridos, según el centro de seguridad marítima del país, sin detallar el tipo de impacto.

En tanto, el tanquero perteneciente al registro de buques de Estados Unidos “Stena Imperative” fue impactado por dos proyectiles desconocidos en el puerto de Baréin la madrugada del lunes 2 de marzo, lo que provocó un incendio a bordo, que fue extinguido, según informaron dos fuentes de seguridad marítima. El buque fue impactado a las 02:57 GMT y permanece en el puerto, añadió Vanguard.

Asimismo, un tanquero de productos fue objetivo de un dron frente a Emiratos Árabes Unidos, aunque logró continuar su travesía sin daños. Las operaciones portuarias en Jebel Ali fueron suspendidas debido a la situación.

Mercado petrolero en alerta

Los precios del petróleo subieron con fuerza el domingo tras los ataques cruzados entre Estados Unidos, Israel e Irán en Medio Oriente, aumentando la preocupación de los mercados ante un eventual conflicto regional prolongado. El crudo de referencia en Estados Unidos avanzó más de 7% hasta los US$72,19 por barril, mientras los futuros del crudo Brent acumulan un alza cercana al 19% en lo que va del año, impulsados por temores de interrupciones en el Golfo Pérsico y el Mar Rojo.

Si bien parte del mercado estima que los precios aún reflejan un conflicto acotado en alcance y duración, otros analistas advierten que un deterioro mayor del escenario podría llevar el crudo nuevamente por sobre los US$100 por barril, nivel no visto desde 2022 tras la invasión rusa a Ucrania.

