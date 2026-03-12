La escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán continúa golpeando al transporte marítimo en el Golfo Pérsico, con nuevos ataques contra buques mercantes en las cercanías del Estrecho de Ormuz y miles de tripulantes atrapados en la zona sin poder navegar con seguridad.
El miércoles 11 de marzo, al menos tres buques mercantes fueron alcanzados por proyectiles en las proximidades del estrecho, según informaron autoridades marítimas británicas. Uno de los casos más graves involucró al granelero perteneciente al registro de buques de Tailandia “Mayuree Naree”, atacado mientras transitaba por el estratégico paso tras zarpar desde Emiratos Árabes Unidos (EUA).
De acuerdo con autoridades de Omán, el buque emitió una señal de socorro y 20 tripulantes de nacionalidad tailandesa debieron abandonar la nave y ser evacuados con lesiones de diversa gravedad. Tres tripulantes permanecen desaparecidos. Según un vocero de la marina tailandesa, los tripulantes evacuados fueron trasladados a tierra en Khasab, en Omán, tras abandonar la nave en un bote salvavidas.
El armador del buque, Precious Shipping, informó que dos proyectiles de origen desconocido impactaron la nave, provocando un incendio en la sala de máquinas. La compañía señaló que los tres tripulantes inicialmente reportados como desaparecidos “se cree que están atrapados en el compartimento”, mientras que según los últimos reportes continuaban los esfuerzos para rescatarlos.
Teherán sostuvo que sus fuerzas dispararon contra el buque después de que este ignorara advertencias de la Guardia Revolucionaria iraní. Según autoridades iraníes, el barco “insistió ilegalmente en pasar por el Estrecho de Ormuz” pese a las advertencias.
El mismo día, otro granelero —el “Star Gwyneth”— también fue alcanzado por un proyectil. Hamish Norton, presidente del armador Star Bulk Carriers, indicó que “el buque fue impactado sobre la línea de flotación”, aunque con daños limitados. La nave cuenta con más de 20 tripulantes, ninguno de los cuales resultó herido. “El buque puede movilizarse por sus propios medios”, añadió Norton.
Un tercer incidente afectó al portacontenedores “One Majesty”, propiedad de Mitsui O.S.K. Lines (MOL). La nave de 301 metros de eslora fue alcanzada mientras se encontraba fondeada en el Golfo Pérsico, a unas 60 millas del estrecho. El armador indicó que la tripulación se encuentra a salvo y el buque permanece operativo “pese a daños parciales por encima de la línea de flotación”.
A estos ataque se sumaron los sufridos por los tanqueros "Safesea Vishnu", registrado en las Islas Marshall, y el "Zefyros", registrado en Malta, según informó la Compañía Estatal de Comercialización de Petróleo de Irak. Funcionarios de ese país informaron a la agencia Reuters que el "Zefyros" transportaba condensado de gas natural de la Compañía de Gas de Basora. Ambos buques fueron atacados en la zona de carga, dentro de aguas territoriales iraquíes.
Veinticinco tripulantes de ambos buques fueron rescatados, y el equipo de rescate iraquí continúa la búsqueda de los restantes. El cuerpo de un tripulante fue recuperado del agua, según confirmó uno de los funcionarios portuarios. Ambas naves están en llamas, según los últimos informes.
Miles de tripulantes atrapados
Más allá de los ataques puntuales, el impacto humano de la crisis se está ampliando rápidamente. Ejecutivos navieros señalaron que más de 10.000 tripulantes permanecen atrapados a bordo de cientos de buques en el Golfo Pérsico, sin la posibilidad de intentar cruzar el Estrecho de Ormuz de forma segura.
Las autoridades marítimas británicas han registrado al menos diez presuntos ataques contra buques mercantes desde el inicio de la escalada militar el 28 de febrero, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes realizaron ataques contra Irán.
El deterioro de la seguridad ha reducido drásticamente el tránsito por uno de los principales cuellos de botella del comercio mundial. Datos de S&P Global Energy indican que solo cuatro buques cruzaron el estrecho el 8 de marzo, frente a 91 tránsitos registrados el 28 de febrero. Estimaciones de Goldman Sachs sitúan el tránsito actual en apenas el 10% de los niveles normales.
Buques de Maersk permanecen en el golfo
La paralización del tránsito también mantiene a numerosas embarcaciones detenidas en la región. Maersk confirmó que diez de sus portacontenedores permanecen atrapados en el Golfo Pérsico, mientras que brokers marítimos estiman que más de 100 buques portacontenedores se encuentran en la misma situación.
El director ejecutivo de la línea naviera Vincent Clerc, señaló que incluso si se alcanzara un alto el fuego “tomaría al menos entre una semana y diez días reanudar las operaciones normales”.
Mientras el tránsito sigue restringido y continúan los incidentes armados, el Estrecho de Ormuz enfrenta su primer cierre efectivo al transporte marítimo mundial desde la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, una situación que, más allá de sus consecuencias logísticas y energéticas, deja a miles de tripulantes navegando en una de las zonas más peligrosas del planeta.
Por MundoMaritimo
