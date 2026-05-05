Alrededor de 20.000 tripulantes permanecen a bordo de buques en el Golfo Pérsico en medio de un escenario de conflicto que afecta la operación marítima en la zona. Según información difundida por Shipping and Freight Resource, estas personas continúan en sus naves a la espera de suministros y en condiciones marcadas por la incertidumbre.
De acuerdo con datos de la Organización Marítima Internacional (OMI), al menos 10 tripulantes han fallecido en 29 ataques a naves comerciales desde el 28 de febrero de 2026. La misma fuente advierte que la cifra podría ser mayor debido a la continuidad de los incidentes.
En relación con el abastecimiento, reportes indican que algunos buques están siendo reaprovisionados desde puertos de Arabia Saudita y Omán. Sin embargo, la situación no responde a un sistema estructurado. Tal como señala Shipping and Freight Resource, “cuando se informa que los buques están siendo reabastecidos con alimentos, agua y combustible, suena como si existiera un sistema organizado… lo más probable es que no sea así”.
Las naves en la zona no permanecen necesariamente en puerto, ya que, según la OMI, esto no siempre implica mayor seguridad. En la práctica, los buques se desplazan dentro del Golfo en busca de áreas consideradas más seguras, siguiendo protocolos definidos por sus operadores.
El mismo reporte indica que no existe un acuerdo para establecer corredores seguros ni mecanismos de identificación que protejan a las embarcaciones de suministro. En ese contexto, “no hay garantía de que una embarcación que transporte alimentos, agua o medicamentos hacia tripulaciones varadas no sea atacada”, consigna la publicación.
Entre los incidentes registrados, se menciona el caso del remolcador de salvamento “Mussafah 2”, que fue enviado a asistir a un portacontenedores dañado y posteriormente impactado por misiles, lo que provocó su hundimiento.
Caminando sobre vidrio
En términos operativos, las navieras han optado por reposicionar sus buques hacia puntos considerados más seguros dentro del Golfo, mientras embarcaciones de suministro realizan operaciones cuando las condiciones lo permiten. Arabia Saudita, a través de su autoridad portuaria, ha impulsado una iniciativa para coordinar el abastecimiento de combustible, agua, alimentos, medicamentos y cambios de tripulación, con apoyo de la OMI en la difusión de contactos del sector.
No obstante, estas acciones se describen como soluciones de carácter contingente. “Es improvisado. impulsado por la voluntad de autoridades portuarias y operadores, no por un marco internacional formal de protección”, señala Shipping and Freight Resource.
Organizaciones del sector han reportado dificultades en el acceso a suministros básicos. Representantes de trabajadores marítimos han informado sobre casos de racionamiento de alimentos y agua a bordo, junto con limitaciones en las comunicaciones con tierra debido a interrupciones en las redes.
Por MundoMaritimo
Economistas advierten riesgo de estanflación global ante escalada del conflicto en el Golfo Pérsico
Seis tripulantes han fallecido en ataques contra nueve buques en el Golfo Pérsico y Golfo de Omán
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