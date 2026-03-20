El Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) condenó enérgicamente las amenazas y ataques contra buques mercantes, así como la supuesta clausura del Estrecho de Ormuz, advirtiendo que estos hechos han impactado negativamente el tránsito comercial y puesto en riesgo la seguridad de tripulantes. La declaración se dio en el marco de una sesión extraordinaria realizada en Londres, en línea con la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU.
En este contexto, el Consejo instó a adoptar un enfoque coordinado en materia de seguridad, subrayando que la respuesta debe ser articulada a nivel internacional. Asimismo, reiteró que el ejercicio de los derechos y libertades de navegación por parte de los buques comerciales, conforme al derecho internacional, debe ser respetado en todo momento.
En sus palabras de cierre, el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, enfatizó la urgencia de actuar: “Que sea responsabilidad de todos y cada uno de nosotros demostrar que la inacción no es una opción, que las palabras por sí solas no son suficientes. Juntos, podemos impulsar el cambio necesario para proteger el bienestar de quienes no tienen voz y salvaguardar el principio de la libertad de navegación”.
Protección y bienestar de la gente de mar
El Consejo instó a detener de inmediato todos los ataques contra buques que afectan a tripulantes civiles inocentes, e hizo un llamado a los Estados Miembros para garantizar el suministro continuo de agua, alimentos, combustible y otros insumos esenciales a las naves que permanecen sin poder abandonar la región.
Asimismo, se alentó a facilitar los relevos de tripulación conforme a los estándares internacionales, resguardando la salud y seguridad de los trabajadores marítimos. El organismo también subrayó la importancia de mantener las comunicaciones de los tripulantes con sus familias, así como asegurar condiciones adecuadas de provisiones a bordo.
Adicionalmente, el Consejo advirtió sobre los riesgos operacionales derivados de la interferencia en los sistemas de navegación satelital (GNSS), incluyendo fenómenos de interferencia y suplantación de señal, lo que incrementa la presión sobre las tripulaciones y refuerza la necesidad de resguardar la autoridad del capitán en la toma de decisiones.
Hacia un corredor marítimo seguro
Como medida urgente, el Consejo propuso la creación de un marco marítimo seguro que permita la evacuación de buques actualmente confinados en la región del Golfo Pérsico, con el objetivo de proteger la vida de los tripulantes y evitar ataques militares.
En este sentido, se instruyó al secretario general de la OMI a iniciar de inmediato las gestiones necesarias para establecer este mecanismo en coordinación con las partes pertinentes. “Estoy dispuesto a comenzar de inmediato a trabajar en negociaciones para establecer un marco humanitario que permita evacuar a todos los buques y tripulantes atrapados. Sin embargo, para que esto se concrete, necesitaré la comprensión, el compromiso y, sobre todo, acciones concretas de todos los países y actores involucrados”, señaló.
La sesión extraordinaria del Consejo fue convocada a solicitud de varios Estados Miembros. El órgano ejecutivo de la OMI, compuesto por 40 países, contó con la participación de más de 120 Estados durante la instancia, reflejando la alta preocupación internacional frente a la escalada de riesgos en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.
Por MundoMaritimo
Industria marítima condena ataques en el Golfo Pérsico y llama a proteger a la gente de mar
El Secretario General de la OMI condena ataques contra el transporte marítimo internacional
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