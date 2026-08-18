El tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz se redujo drásticamente durante el fin de semana, en medio de una nueva escalada que incluyó ataques contra naves vinculadas a Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) y el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para resolver el conflicto en Medio Oriente.

Datos de seguimiento marítimo de Kpler mostraron que solo cinco buques atravesaron el estrecho el sábado 15 de agosto y ninguno fue registrado el domingo, frente a los 31 tránsitos contabilizados durante el fin de semana anterior.

Entre las naves que ingresaron el sábado se encontraba un Very Large Crude Carrier (VLCC) vacío, cuyo Sistema de Identificación Automática (AIS) permaneció apagado, además de un Very Large Gas Carrier (VLGC) abanderado en india que utilizó la ruta bajo control iraní. También se registró la salida de un pequeño tanquero cargado con fuel oil iraní.

En suma el tránsito marítimo prácticamente se paralizó después de que Emiratos Árabes Unidos informara que tres buques operados por ADNOC habían sido atacados mientras transitaban por el estrecho durante la semana pasada.

Aunque algunos buques podrían estar atravesando la vía sin ser detectados al operar con sus transpondedores (AIS) apagados, las cifras se encuentran muy lejos de los más de 130 buques diarios que transitaban por Ormuz antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán en febrero.

Antes del conflicto, a través del estrecho se movilizaba cerca de una quinta parte de los embarques mundiales de petróleo crudo y gas natural licuado (GNL).

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, señaló que Washington deberá cumplir las condiciones planteadas por Teherán respecto del estrecho para que el tránsito marítimo pueda reanudarse, mientras Estados Unidos advirtió que podría mantener indefinidamente su bloqueo naval sobre Irán.

Amenaza “severa”

La reducción del tránsito coincide con un incremento de las acciones hostiles contra el transporte marítimo comercial. El Joint Maritime Information Center (JMIC) calificó como “severo” el nivel de amenaza en el Estrecho de Ormuz, su segundo nivel más alto, bajo el cual se consideran probables acciones hostiles deliberadas.

Según la United Kingdom Maritime Trade Operation (UKMTO), el casco de un granelero fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido mientras navegaba por el corredor omaní del estrecho. La tripulación resultó ilesa y no se registraron víctimas.

La firma de seguridad marítima Vanguard Tech identificó al buque como el “Al Watan”, granelero abanderado en Liberia, construido en 2012 y vinculado a ADNOC Logistics & Services.

Un día antes, los buques “Navig Messi” y “Tarif”, ambos relacionados con ADNOC, fueron alcanzados por vehículos aéreos no tripulados (UAV) mientras navegaban para salir del estrecho. Ambas naves sufrieron daños menores y continuaron navegando por sus propios medios y sus tripulaciones permanecieron a salvo.

El JMIC señaló que la frecuencia de ataques contra buques comerciales aumentó durante el periodo analizado, con impactos registrados tanto en embarcaciones que ingresaban como en aquellas que salían de Ormuz. Si bien los daños reportados han sido generalmente limitados, el organismo anticipa que el tráfico continuará en niveles reducidos tanto por la ruta septentrional controlada por Irán como por el corredor meridional de Omán.

En paralelo, el Estrecho de Bab el-Mandeb registró 49 tránsitos de buques durante el reciente fin de semana, frente a los 55 de la semana anterior. Kpler no detectó embarques de petróleo saudí durante el periodo.

Por MundoMaritimo