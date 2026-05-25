Las negociaciones impulsadas por Estados Unidos para alcanzar un acuerdo con Irán y extender el actual alto el fuego en Medio Oriente han comenzado a generar expectativas respecto de una eventual reapertura del estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio energético mundial y cuya interrupción ha impactado severamente a la industria marítima y a los mercados internacionales.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó durante una visita a India que existen “algunas buenas noticias” respecto de la situación en el estrecho, aunque advirtió que “aún nos queda trabajo por hacer”. Según indicó, en las últimas 48 horas se registraron progresos junto a socios del Golfo Pérsico para delinear un posible entendimiento.

Las declaraciones se producen luego de que el presidente Donald Trump señalara que un acuerdo para comenzar a poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán estaría “pendiente de finalización”. De acuerdo con Bloomberg y medios estadounidenses, el borrador contemplaría la reapertura del Estrecho de Ormuz y la posibilidad de que Irán retome exportaciones petroleras, además de negociaciones posteriores sobre el programa nuclear iraní.

Sin embargo, autoridades y medios iraníes se han mostrado más cautos. La agencia Tasnim señaló que persisten diferencias sobre “una o dos disposiciones”, mientras que Fars News Agency calificó las afirmaciones de Trump como “alejadas de la realidad”. Entre los asuntos pendientes seguirían figurando el alivio de sanciones petroleras y la liberación de activos iraníes congelados en el extranjero.

La situación en Ormuz sigue siendo uno de los elementos más sensibles para la industria marítima global. Por esa vía transita habitualmente cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado consumido en el mundo. El cierre efectivo del estrecho tras el estallido del conflicto desencadenó una crisis energética, elevó los precios del crudo sobre los US$100 por barril y aumentó los costos asociados al transporte marítimo y a las cadenas logísticas internacionales.

Rubio sostuvo que uno de los objetivos de las conversaciones es alcanzar “un estrecho completamente abierto”, agregando que se busca garantizar “un estrecho abierto sin peajes”. La referencia apunta a reportes según los cuales Irán habría evaluado aplicar gravámenes a las embarcaciones que atraviesen la ruta marítima.

En paralelo, Reuters informó que Rubio y el canciller indio, Subrahmanyam Jaishankar, discutieron temas vinculados a seguridad marítima, energía y estabilidad de las rutas comerciales. Rubio calificó como “totalmente ilegales” los ataques contra buques mercantes, mientras que Jaishankar reiteró el respaldo de India a la “navegación marítima segura”.

Las conversaciones también involucran a actores regionales como Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Egipto y Turquía, que han participado en gestiones diplomáticas para prolongar el frágil cese al fuego vigente desde hace seis semanas.

Sectores republicanos cercanos a Trump han criticado cualquier fórmula que contemple alivio de sanciones para Teherán, mientras que en Israel también persisten reparos, particularmente sobre disposiciones relacionadas con un eventual alto el fuego en Líbano y la continuidad de operaciones militares contra Hezbolá.

Pese a las señales diplomáticas, diversos actores han insistido en que no existe todavía un entendimiento definitivo. Analistas citados por medios estadounidenses coinciden en que un acuerdo podría aliviar significativamente la presión sobre los mercados energéticos y el transporte marítimo internacional, aunque el desenlace de las negociaciones sigue siendo incierto y sujeto a cambios en las próximas horas o días.

Por MundoMaritimo