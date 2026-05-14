El buque tanque GNL “Al Kharaitiyat” se convirtió el 11 de mayo en el primer metanero en transitar el Estrecho de Ormuz desde el inicio del conflicto entre Irán y Estados Unidos, tras cargar gas natural licuado en el puerto de Ras Laffan, Qatar, con destino a Port Qasim, Pakistán.

Según información basada en datos AIS de Drewry, el cruce del buque generó expectativas sobre una eventual reanudación parcial de los flujos de GNL desde el Golfo Pérsico. Al 11 de mayo, 13 metaneros permanecían dentro del estrecho, incluidos los buques cargados “Disha”, “Patris”, “Mihzem” y “Al Daayen”, cuyas trayectorias replicaban patrones similares a los del “Al Kharaitiyat”, incluyendo carga en Ras Laffan, alteraciones en señales AIS y posterior zarpe desde el Golfo Pérsico.

De acuerdo con Drewry, estos movimientos “sugieren que más naves podrían prepararse para abandonar la zona”. Entre ellas, el “Mihzem” aparecía como el siguiente candidato para cruzar Ormuz con destino a Pakistán.

Sin embargo, Bloomberg reportó posteriormente que en la misma jornada del 11 de mayo el “Mihzem” cambió de dirección y se alejó del estrecho tras aproximarse inicialmente a la vía marítima. Aunque el buque continuaba señalando a Pakistán como destino, el giro evidenció la persistente incertidumbre que rodea el transporte energético en la región.

Bloomberg indicó que el metanero, cargado en Ras Laffan a fines de febrero, se dirigió previamente hacia un área del estrecho que Irán reclama bajo su control, en el contexto de negociaciones entre Teherán e Islamabad. El medio señaló que “los países del Golfo Pérsico siguen sin poder exportar suministros energéticos a través de Ormuz mientras Irán y Estados Unidos continúan lejos de un marco que permita terminar la guerra y reabrir esta ruta vital”.

El tránsito del “Al Kharaitiyat” habría sido posible mediante un acuerdo directo entre Qatar y Pakistán con apoyo de autoridades iraníes. Drewry indicó además que podrían concretarse hasta cuatro cargamentos adicionales con destino a Pakistán.

Tránsitos lejos de la normalidad

Desde el inicio del conflicto, el tránsito de metaneros por Ormuz se ha reducido drásticamente. Drewry reportó una caída de 60% en la concentración de este tipo de naves entre el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y el mar Arábigo. Además, señaló que ningún metanero ha ingresado al Estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra.

Bloomberg agregó que el cierre efectivo de la vía marítima mantiene alrededor de una quinta parte del suministro global de GNL atrapado en el Golfo Pérsico, impulsando alzas de precios y generando escasez en Asia. “Las naves continúan enfrentando amenazas de seguridad mientras Irán y Estados Unidos han implementado bloqueos de facto”, indicó el reporte.

En el caso de Kuwait, Drewry estimó que entre enero y abril de 2026 el país importó 0,8 millones de toneladas de GNL, todas provenientes de Qatar mediante buques tanque que permanecían dentro del Golfo Pérsico. Las proyecciones apuntan a importaciones cercanas a 4 millones de toneladas durante el año.

Pakistán, por su parte, registró una caída de 48% en las descargas de GNL después de febrero. El país, que normalmente recibe unas ocho descargas mensuales, enfrenta restricciones de suministro en medio del conflicto y ante el aumento previsto de la demanda estacional.

Pese a los recientes movimientos, Drewry advirtió que las actuales operaciones representan solo “señales parciales de reanudación del suministro”, todavía lejos de condiciones normales de comercio. El reporte concluyó que “mientras no exista una reducción de las tensiones geopolíticas ni se levanten las declaraciones de fuerza mayor, el transporte marítimo de GNL seguirá condicionado principalmente por factores de riesgo y seguridad operacional”.

Por MundoMaritimo