Las primeras señales concretas de normalización comenzaron a evidenciarse en el Estrecho de Ormuz luego de la firma del memorando de acuerdo entre Estados Unidos e Irán y su inmediata entrada en vigor el 17 de junio. En la siguiente jornada, un metanero, varios tanqueros y otras naves mercantes reanudaron su tránsito por la estratégica vía marítima en rutas de navegación consideradas seguras. Varios buques, que durante semanas ocultaron su posicionamiento, volvieron a activar sus sistemas de identificación, reflejando una gradual recuperación de la navegación en uno de los corredores energéticos más relevantes del mundo.

Retorno gradual de buques

El metanero “Mraikh” (en la imagen), que embarcó gas natural licuado (GNL) en Qatar a principios de este mes, y el tanquero vacío “Ye Chi” ingresaron al estrecho durante las primeras horas del jueves 18 de junio procedentes del Golfo Pérsico. Según datos de seguimiento marítimo, ambas naves navegaron a través de una ruta aprobada por Teherán para garantizar el cruce seguro.

El “Mraikh”, fletado por QatarEnergy, señala como próximo destino el puerto de Qasim, en Pakistán. En tanto, el “Ye Chi”, operado por una filial de la naviera estatal china Cosco Shipping, no ha informado un destino definido. Por ahora, no está claro si el tránsito de estas naves es resultado de acuerdos específicos negociados con Irán.

En tanto, tres VLCC (Very Large Crude Carrier) con registro de abanderamiento en Arabia Saudí transmitieron abiertamente su posicionamiento mientras navegaban por el estrecho, tras varias semanas en las que ocultaron sus movimientos apagando sus sistemas de identificación automática (AIS). De acuerdo con un análisis de Reuters sobre los tránsitos marítimos, los zarpes desde puertos sauditas representan el mayor volumen de tránsito a través de Ormuz registrado en semanas.

También el tanquero Aframax “Tong Lin Wan”, con registro de abanderamiento en Hong Kong, que embarcó nafta en la refinería de Ruwais, en Abu Dhabi, a comienzos de marzo y permanecía dentro del Golfo Pérsico desde entonces, atravesó el estrecho de Ormuz el jueves 18 de junio, según datos de LSEG.

Asimismo, como una nueva señal de reactivación del tránsito marítimo, tres tanqueros independientes se encontraban cargando crudo en las inmediaciones del puerto de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, ubicado fuera del estrecho. Dos de ellos ya navegan rumbo a Europa con sus cargamentos, según datos de seguimiento de Kpler.

Larga inactividad aumenta casos de bioincrustación

Los cientos de buques mercantes que permanecieron inmovilizados durante casi cuatro meses en el Golfo Pérsico, a la espera de condiciones seguras para navegar por el Estrecho de Ormuz, no solo acumularon retrasos operacionales. La prolongada estadía también favoreció la proliferación de percebes y otros organismos marinos adheridos a sus cascos, fenómeno conocido como bioincrustación o biofouling.

Ante la inminente reanudación del tránsito marítimo tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, se ha incrementado la demanda de buzos especializados en la limpieza de cascos. La remoción de estos organismos es clave tanto para cumplir con las directrices de la Organización Marítima Internacional (OMI), orientadas a prevenir la dispersión de especies invasoras, como para mejorar la eficiencia operativa de los buques, ya que la acumulación de incrustaciones aumenta la resistencia a la navegación y eleva el consumo de combustible.

Señales de reapertura

Cabe recordar que Trump firmó el 17 de junio en Versalles, Francia, un “memorando de entendimiento” para poner fin al conflicto, documento que también fue suscrito por el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, permitiendo que entrara en vigor dos días antes de lo previsto. El acuerdo contempla la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes.

El memorando inicia un período de negociaciones de 60 días destinado a alcanzar un acuerdo definitivo para poner fin al conflicto, iniciado en febrero por Trump junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Aunque las navieras señalan que aún tomará tiempo que el tránsito por el estrecho recupere los niveles previos al conflicto —debido a la necesidad de garantizar accesos seguros y despejar minas, ya existen señales inmediatas de normalización.

Tras el anuncio, los futuros del crudo Brent de referencia descendieron otro 2%, situándose por debajo de los US$78 por barril, su nivel más bajo desde el inicio de las hostilidades.

Por MundoMaritimo