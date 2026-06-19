Las primeras señales concretas de normalización comenzaron a evidenciarse en el Estrecho de Ormuz luego de la firma del memorando de acuerdo entre Estados Unidos e Irán y su inmediata entrada en vigor el 17 de junio. En la siguiente jornada, un metanero, varios tanqueros y otras naves mercantes reanudaron su tránsito por la estratégica vía marítima en rutas de navegación consideradas seguras. Varios buques, que durante semanas ocultaron su posicionamiento, volvieron a activar sus sistemas de identificación, reflejando una gradual recuperación de la navegación en uno de los corredores energéticos más relevantes del mundo.
Retorno gradual de buques
El metanero “Mraikh” (en la imagen), que embarcó gas natural licuado (GNL) en Qatar a principios de este mes, y el tanquero vacío “Ye Chi” ingresaron al estrecho durante las primeras horas del jueves 18 de junio procedentes del Golfo Pérsico. Según datos de seguimiento marítimo, ambas naves navegaron a través de una ruta aprobada por Teherán para garantizar el cruce seguro.
El “Mraikh”, fletado por QatarEnergy, señala como próximo destino el puerto de Qasim, en Pakistán. En tanto, el “Ye Chi”, operado por una filial de la naviera estatal china Cosco Shipping, no ha informado un destino definido. Por ahora, no está claro si el tránsito de estas naves es resultado de acuerdos específicos negociados con Irán.
En tanto, tres VLCC (Very Large Crude Carrier) con registro de abanderamiento en Arabia Saudí transmitieron abiertamente su posicionamiento mientras navegaban por el estrecho, tras varias semanas en las que ocultaron sus movimientos apagando sus sistemas de identificación automática (AIS). De acuerdo con un análisis de Reuters sobre los tránsitos marítimos, los zarpes desde puertos sauditas representan el mayor volumen de tránsito a través de Ormuz registrado en semanas.
También el tanquero Aframax “Tong Lin Wan”, con registro de abanderamiento en Hong Kong, que embarcó nafta en la refinería de Ruwais, en Abu Dhabi, a comienzos de marzo y permanecía dentro del Golfo Pérsico desde entonces, atravesó el estrecho de Ormuz el jueves 18 de junio, según datos de LSEG.
Asimismo, como una nueva señal de reactivación del tránsito marítimo, tres tanqueros independientes se encontraban cargando crudo en las inmediaciones del puerto de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, ubicado fuera del estrecho. Dos de ellos ya navegan rumbo a Europa con sus cargamentos, según datos de seguimiento de Kpler.
Larga inactividad aumenta casos de bioincrustación
Los cientos de buques mercantes que permanecieron inmovilizados durante casi cuatro meses en el Golfo Pérsico, a la espera de condiciones seguras para navegar por el Estrecho de Ormuz, no solo acumularon retrasos operacionales. La prolongada estadía también favoreció la proliferación de percebes y otros organismos marinos adheridos a sus cascos, fenómeno conocido como bioincrustación o biofouling.
Ante la inminente reanudación del tránsito marítimo tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, se ha incrementado la demanda de buzos especializados en la limpieza de cascos. La remoción de estos organismos es clave tanto para cumplir con las directrices de la Organización Marítima Internacional (OMI), orientadas a prevenir la dispersión de especies invasoras, como para mejorar la eficiencia operativa de los buques, ya que la acumulación de incrustaciones aumenta la resistencia a la navegación y eleva el consumo de combustible.
Señales de reapertura
Cabe recordar que Trump firmó el 17 de junio en Versalles, Francia, un “memorando de entendimiento” para poner fin al conflicto, documento que también fue suscrito por el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, permitiendo que entrara en vigor dos días antes de lo previsto. El acuerdo contempla la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes.
El memorando inicia un período de negociaciones de 60 días destinado a alcanzar un acuerdo definitivo para poner fin al conflicto, iniciado en febrero por Trump junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Aunque las navieras señalan que aún tomará tiempo que el tránsito por el estrecho recupere los niveles previos al conflicto —debido a la necesidad de garantizar accesos seguros y despejar minas, ya existen señales inmediatas de normalización.
Tras el anuncio, los futuros del crudo Brent de referencia descendieron otro 2%, situándose por debajo de los US$78 por barril, su nivel más bajo desde el inicio de las hostilidades.
Por MundoMaritimo
Estrecho de Ormuz: Altos costos y riesgos operativos harían inviable la protección naval a la navegación en la vía
Escalada militar en Irán reduce tránsito de tanqueros en el Estrecho de Ormuz y presiona mercado petrolero
3719 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.