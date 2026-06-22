El marco de entendimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos e Irán contempla una reapertura gradual del Estrecho de Ormuz, iniciando con labores de remoción de minas, luego de casi cuatro meses de interrupciones en el tránsito de crudo.

El acuerdo marca el avance más relevante para el mercado de tanqueros desde el cierre del paso marítimo a fines de febrero, aunque su fragilidad quedó demostrada luego que Irán anunicara nuevamente el cierre del tránsito en la vía el sábado 20 de enero, luego de conocerse nuevos ataques de Israel contra el Líbano.

Según datos de AXSMarine, “el flujo de crudo a través del estrecho cayó a cerca de 2,1 millones de barriles diarios a mediados de junio, desde aproximadamente 14,75 millones de barriles diarios al momento del cierre”, lo que representa una reducción cercana al 85%.

Desvíos de exportaciones y acumulación de crudo en el mar

La interrupción afectó de forma desigual a los principales exportadores del Golfo. Arabia Saudita logró sostener gran parte de sus embarques mediante desvíos por oleoductos hacia el Mar Rojo, mientras que los Emiratos Árabes Unidos redujeron de manera significativa sus exportaciones al alcanzar su capacidad de redirección por ductos. En el caso de Irán, los flujos se mantuvieron en torno a 1,4 millones de barriles diarios, apoyados en embarques hacia China mediante la denominada “flota en las sombras”.

Mientras tanto, el crudo que no pudo salir del Golfo se acumuló en tanqueros fondeados. A inicios de junio, el volumen en almacenamiento flotante alcanzaba unos 102 millones de barriles, de los cuales alrededor de 82 millones permanecen dentro del Golfo y unos 20 millones en el Golfo de Omán. Esta carga está distribuida en cerca de 66 tanqueros, con una concentración relevante en unidades VLCC.

Diferencias por origen y rutas de evacuación

La distribución del crudo almacenado refleja la capacidad de cada productor para sortear el estrecho. Irán concentra más de la mitad del volumen total en almacenamiento flotante, debido a la ausencia de vías alternativas por oleoducto. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos presentan menores niveles relativos de acumulación al contar con sistemas opcionales, mientras que otros productores del Golfo Pérsico dependen casi por completo del tránsito por Ormuz.

Geográficamente, la totalidad del crudo ubicado en el Golfo de Omán corresponde a Irán, mientras que el volumen restante se encuentra dentro del Golfo Pérsico, a la espera de poder cruzar el estrecho.

Operaciones en curso y perspectivas del mercado tanquero

Mientras se mantiene la restricción, parte del crudo ha continuado moviéndose mediante dos mecanismos: tránsitos autorizados de buques bajo escolta y operaciones de transferencia buque a buque en zonas cercanas a Fujairah y Sohar, utilizadas para trasladar la carga a unidades en aguas seguras.

El proceso de reapertura no se prevé inmediato. La reactivación del flujo de crudo dependerá de la seguridad del paso y podría implicar la liberación simultánea del petróleo acumulado junto con nuevas cargas, lo que impactaría de forma directa en la disponibilidad de tonelaje, especialmente en el segmento VLCC, el más afectado durante la interrupción.

Por MundoMaritimo