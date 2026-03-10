El transporte marítimo de petróleo a través del Golfo Pérsico y del Estrecho de Ormuz enfrenta una de sus mayores disrupciones en décadas tras el estallido de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. En medio de ataques a buques mercantes y el aumento de los riesgos militares en la zona, el tránsito comercial por este paso estratégico prácticamente se ha detenido.
Datos de seguimiento de buques recopilados por Bloomberg indican que el cruce por el Estrecho de Ormuz —uno de los principales “cuellos de botella” del comercio energético mundial— se mantiene “cerca de un punto muerto por séptimo día consecutivo”. Durante las últimas 24 horas observadas, “los únicos buques mercantes que realizaron la travesía fueron naves vinculadas a Irán”, mientras que el último tanquero sin conexión aparente con el país que cruzó el estrecho fue el granelero chino “Sino Ocean” el sábado por la mañana.
El flujo marítimo se ha visto gravemente afectado por la intensificación de la actividad militar en la zona. De acuerdo con los reportes, “la actividad de misiles y drones sigue representando un riesgo crítico para todos los buques en las cercanías”, tras varios ataques contra naves mercantes.
Irán sigue exportando su crudo
Pese a la parálisis general, Irán ha seguido exportando crudo a través del estrecho. La firma de monitoreo TankerTrackers.com estima que Teherán ha enviado “al menos entre 11 y 12 millones de barriles desde que comenzó la guerra el 28 de febrero”. No obstante, el volumen real podría ser mayor debido a las limitaciones para observar el desplazamiento de los buques en plena zona de conflicto.
Una de las principales dificultades para monitorear el tráfico marítimo es el apagado deliberado de los sistemas de identificación automática (AIS) de las naves. De acuerdo con los reportes, muchos buques navegan sin emitir señales digitales hasta encontrarse muy lejos del estrecho, lo que dificulta conocer su posición real durante varios días.
Impacto en la producción energética
La paralización del tránsito tiene consecuencias directas para el comercio energético global. La imposibilidad de los tanqueros de navegar dentro y fuera del Golfo Pérsico está provocando una rápida acumulación de inventarios en los terminales de almacenamiento. Según los datos citados, “los tanques de almacenamiento se están llenando y algunas refinerías han reducido su capacidad”.
Como resultado, varios productores del Golfo Pérsico han tenido que ajustar su producción. Irak ya redujo su bombeo, mientras que Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos también han comenzado a recortar su actividad. En contraste, Arabia Saudita ha incrementado los embarques desde sus terminales en el Mar Rojo “hasta niveles récord” para compensar la imposibilidad de exportar desde el Golfo.
La disponibilidad de tanqueros también se ha vuelto crítica. Para el 6 de marzo, “solo quedaban nueve tanqueros vacíos en el Golfo”, lo que refleja el fuerte desequilibrio logístico generado por la crisis.
Se dispara precio del petróleo
Las disrupciones logísticas ya están teniendo efectos en los mercados energéticos. El precio del petróleo llegó a acercarse a los US$120 por barril el lunes 9 de marzo, impulsado por la interrupción del comercio marítimo en el estrecho, que impide a muchos productores del Golfo colocar su crudo en el mercado internacional.
Al mismo tiempo, compradores en Asia están compitiendo agresivamente para asegurar suministros. Al menos ocho tanqueros con productos refinados —como diésel y combustible de aviación— han cambiado abruptamente su ruta en los últimos días para dirigirse hacia Asia Oriental.
Estas maniobras reflejan la presión sobre la región, que depende fuertemente del petróleo del Golfo Pérsico. La interrupción del flujo a través del Estrecho de Ormuz ha afectado especialmente a Asia, donde varias refinerías han reducido sus tasas de procesamiento debido a la escasez de crudo, mientras que en algunas ciudades se han formado largas filas en estaciones de servicio.
En el plano político, el conflicto sigue evolucionando. El presidente estadounidense Donald Trump declaró que la guerra contra Irán podría terminar “muy pronto” con lo que logró reducir el impuso a los precios del petroleo que cerraron la jornada en US$90 el barril, aunque advirtió que la campaña militar aún no ha concluido: “Estamos logrando grandes avances para completar nuestro objetivo militar”. También señaló que la operación “podría considerarse un éxito tremendo ahora mismo, o podríamos ir más lejos, y vamos a ir más lejos”, .
