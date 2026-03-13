La guerra en Medio Oriente está provocando una rápida reconfiguración de las rutas del transporte marítimo global de hidrocarburos. La intensificación de los ataques vinculados a Irán y la paralización de la navegación por el Estrecho de Ormuz —uno de los puntos más estratégicos para el comercio energético— han obligado a armadores, brokers, propietarios de carga y gobiernos a rediseñar rutas y soluciones logísticas en la región.
De acuerdo con información citada por Bloomberg, “el tránsito marítimo a través del Estrecho de Ormuz se ha detenido casi por completo en los días posteriores al inicio de los ataques”, tras advertencias de la Guardia Revolucionaria iraní a los buques mercantes.
La tensión se ha reflejado también en incidentes directos contra la navegación. De acuerdo con información de WSJ, la Guardia Revolucionaria iraní atacó tres buques de carga que intentaban transitar el estrecho y advirtió que cualquier otra embarcación que intente cruzar también será objetivo.
Rediseño de las rutas marítimas
De acuerdo con Bloomberg, “el mapa del transporte marítimo del Golfo Pérsico está siendo redibujado” a medida que los buques buscan alternativas para evitar el estrecho. Ante la imposibilidad de ingresar al Golfo Pérsico, varios cargamentos están siendo redirigidos hacia puertos ubicados fuera del estrecho, especialmente en Omán y en la costa oriental de los Emiratos Árabes Unidos. Desde allí, la carga se traslada por vía terrestre hacia su destino final en centros logísticos como Dubái o Abu Dabi.
Datos de seguimiento de buques indican que al menos diez portacontenedores y graneleros han desviado su destino hacia estos puertos desde el inicio del conflicto. Al mismo tiempo, la capacidad de buques concentrados frente a terminales como Khor Fakkan y Fujairah, en la costa oriental de los Emiratos Árabes Unidos, sobre el Golfo de Omán- es decir fuera del Golfo Pérsico y fuera del Estrecho de Ormuz- “se ha más que duplicado” debido al incremento de recaladas derivadas de los desvíos.
Comienza a producirse congestión
Según diversos analistas, “los buques están arribando con mayor frecuencia y permaneciendo mucho más tiempo” en los puertos alternativos del Golfo de Omán.
En el caso del transporte energético, el impacto podría ser aún más profundo. Si bien algunos países han activado rutas alternativas —como oleoductos hacia el Mar Rojo o terminales fuera del Golfo— la capacidad para evitar el estrecho es limitada.
La paralización prolongada del tránsito amenaza con generar repercusiones económicas globales. La caída del flujo energético ya ha impulsado los precios del petróleo y del gas, mientras productores del Golfo reducen su producción ante la imposibilidad de exportar con normalidad.
Incluso si las hostilidades disminuyen, la recuperación del tránsito en la estratégica vía podría tardar. Jerry Kalogiratos, director ejecutivo de Capital Clean Energy Carriers, advirtió que “tomará tiempo. No solo necesitamos que cesen las hostilidades, sino también que los armadores perciban que el riesgo para las tripulaciones y los buques se haya reducido de manera material”.
Importancia de Estrecho de Ormuz
El escenario actual ha generado un virtual bloqueo de facto de la vía marítima más importante para el transporte energético del planeta. El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico y constituye el único acceso marítimo para las exportaciones de crudo y gas de varias economías del Golfo.
La magnitud de su importancia es enorme: aproximadamente una cuarta parte del comercio mundial de petróleo transportado por mar pasa por este estrecho, mientras que alrededor de un quinto del suministro global de gas natural licuado (GNL) —principalmente desde Catar— también utiliza esta ruta.
Además del petróleo y el gas, el estrecho funciona como un punto de estrangulamiento para otros flujos comerciales relevantes, incluyendo exportaciones de aluminio, fertilizantes y productos agrícolas.
En términos geográficos, el estrecho se extiende por cerca de 161 kilómetros y tiene apenas 21 millas de ancho en su punto más angosto, mientras que los canales de navegación en cada dirección se reducen a solo dos millas de ancho, lo que lo convierte en un paso particularmente vulnerable a incidentes militares o bloqueos.
Por MundoMaritimo
Guerra en Medio Oriente reconfigura flujos de petróleo y GNL y tensiona al mercado tanquero
Petrobras suspende el tránsito de tanqueros por el Estrecho de Ormuz por tensión en Medio Oriente
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.