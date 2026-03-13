La guerra en Medio Oriente está provocando una rápida reconfiguración de las rutas del transporte marítimo global de hidrocarburos. La intensificación de los ataques vinculados a Irán y la paralización de la navegación por el Estrecho de Ormuz —uno de los puntos más estratégicos para el comercio energético— han obligado a armadores, brokers, propietarios de carga y gobiernos a rediseñar rutas y soluciones logísticas en la región.

De acuerdo con información citada por Bloomberg, “el tránsito marítimo a través del Estrecho de Ormuz se ha detenido casi por completo en los días posteriores al inicio de los ataques”, tras advertencias de la Guardia Revolucionaria iraní a los buques mercantes.

La tensión se ha reflejado también en incidentes directos contra la navegación. De acuerdo con información de WSJ, la Guardia Revolucionaria iraní atacó tres buques de carga que intentaban transitar el estrecho y advirtió que cualquier otra embarcación que intente cruzar también será objetivo.

Rediseño de las rutas marítimas

De acuerdo con Bloomberg, “el mapa del transporte marítimo del Golfo Pérsico está siendo redibujado” a medida que los buques buscan alternativas para evitar el estrecho. Ante la imposibilidad de ingresar al Golfo Pérsico, varios cargamentos están siendo redirigidos hacia puertos ubicados fuera del estrecho, especialmente en Omán y en la costa oriental de los Emiratos Árabes Unidos. Desde allí, la carga se traslada por vía terrestre hacia su destino final en centros logísticos como Dubái o Abu Dabi.

Datos de seguimiento de buques indican que al menos diez portacontenedores y graneleros han desviado su destino hacia estos puertos desde el inicio del conflicto. Al mismo tiempo, la capacidad de buques concentrados frente a terminales como Khor Fakkan y Fujairah, en la costa oriental de los Emiratos Árabes Unidos, sobre el Golfo de Omán- es decir fuera del Golfo Pérsico y fuera del Estrecho de Ormuz- “se ha más que duplicado” debido al incremento de recaladas derivadas de los desvíos.

Comienza a producirse congestión

Según diversos analistas, “los buques están arribando con mayor frecuencia y permaneciendo mucho más tiempo” en los puertos alternativos del Golfo de Omán.

En el caso del transporte energético, el impacto podría ser aún más profundo. Si bien algunos países han activado rutas alternativas —como oleoductos hacia el Mar Rojo o terminales fuera del Golfo— la capacidad para evitar el estrecho es limitada.

La paralización prolongada del tránsito amenaza con generar repercusiones económicas globales. La caída del flujo energético ya ha impulsado los precios del petróleo y del gas, mientras productores del Golfo reducen su producción ante la imposibilidad de exportar con normalidad.

Incluso si las hostilidades disminuyen, la recuperación del tránsito en la estratégica vía podría tardar. Jerry Kalogiratos, director ejecutivo de Capital Clean Energy Carriers, advirtió que “tomará tiempo. No solo necesitamos que cesen las hostilidades, sino también que los armadores perciban que el riesgo para las tripulaciones y los buques se haya reducido de manera material”.

Importancia de Estrecho de Ormuz

El escenario actual ha generado un virtual bloqueo de facto de la vía marítima más importante para el transporte energético del planeta. El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico y constituye el único acceso marítimo para las exportaciones de crudo y gas de varias economías del Golfo.

La magnitud de su importancia es enorme: aproximadamente una cuarta parte del comercio mundial de petróleo transportado por mar pasa por este estrecho, mientras que alrededor de un quinto del suministro global de gas natural licuado (GNL) —principalmente desde Catar— también utiliza esta ruta.

Además del petróleo y el gas, el estrecho funciona como un punto de estrangulamiento para otros flujos comerciales relevantes, incluyendo exportaciones de aluminio, fertilizantes y productos agrícolas.

En términos geográficos, el estrecho se extiende por cerca de 161 kilómetros y tiene apenas 21 millas de ancho en su punto más angosto, mientras que los canales de navegación en cada dirección se reducen a solo dos millas de ancho, lo que lo convierte en un paso particularmente vulnerable a incidentes militares o bloqueos.

