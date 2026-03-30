Pese a la gravedad del conflicto en Medio Oriente y al cierre efectivo del Estrecho de Ormuz, las tarifas spot del transporte marítimo de contenedores aún no registran un alza generalizada a nivel global, aunque comienzan a mostrar una leve tendencia ascendente y crecientes presiones de costos.
De hecho, el impacto inicial ha sido moderado fuera del Golfo Pérsico. Freightos indica que las tarifas en la ruta Transpacífico aumentaron levemente, con alzas de 3% hacia la Costa Oeste de EE.UU. (USWC) y 4% hacia la Costa Este (USEC), mientras que las rutas Asia–Europa se mantuvieron estables. Sin embargo, advierte que “las tarifas podrían subir en todo el mercado por los recargos de combustible y otros aumentos previstos para inicios de abril”.
Por su parte, el World Container Index (WCI) de Drewry reporta un aumento semanal de 5%, acumulando cuatro semanas consecutivas al alza. En la ruta Asia–Europa, las tarifas spot registraron incrementos significativos, como el alza de 12% en la ruta Shanghái–Génova, reflejando el impacto directo de las tensiones en Medio Oriente. En la ruta Transpacífico, los aumentos han sido más moderados, aunque con perspectivas de nuevas alzas.
No obstante, comienzan a surgir señales de resistencia del mercado. Freightos advierte sobre “cierto rechazo a que el cierre del Estrecho de Ormuz impulse excesivamente las tarifas en rutas no afectadas”, mientras autoridades como la Comisión Marítima Federal (FMC) de EE.UU. han rechazado solicitudes para acelerar la implementación de recargos sin evidencia suficiente de costos.
En este contexto, el comportamiento de las tarifas en las próximas semanas dependerá tanto de la evolución del conflicto como de la capacidad de las navieras para imponer aumentos en un escenario de demanda estacionalmente débil.
Incremento del Bunker
Los efectos de la guerra en el Golfo Pérsico en el sector portacontenedor a nivel global, más bien se han producido a causa del fuerte incremento en los costos del bunker. BIMCO reporta que “los precios del combustible marino se han disparado y la oferta se está ajustando”, especialmente al este de Suez. Drewry coincide en que las disrupciones en Ormuz —ruta clave para cerca del 20% del petróleo mundial— han tensionado la disponibilidad del fuel oil, particularmente en hubs como Singapur y China.
Frente a este escenario, las líneas navieras han activado diversas contramedidas. Por un lado, han implementado recargos de emergencia por combustible para recuperar costos. Freightos indica que estos recargos fluctúan entre US$200 y US$500 por FEU. Por otro, los operadores están adoptando medidas operativas como “slow steaming [navegación lenta], estrategias alternativas de abastecimiento y recargos de emergencia”, según Drewry, con el objetivo de contener el impacto. Sin embargo, BIMCO advierte que “una escasez prolongada podría afectar significativamente la capacidad de las navieras para mantener servicios normales”.
El contexto se complejiza aún más por la incertidumbre en la política comercial de Estados Unidos. En este plano, destaca que el fallo de la Corte Suprema que impide a la administración estadounidense la aplicación de aranceles amplios bajo poderes de emergencia, obligando a reconfigurar la estrategia comercial impulsada por la administración de Donal Trump. En respuesta, ésta implementó un arancel del 15% a las importaciones, aunque de carácter temporal, mientras se avanza en nuevas medidas basadas en investigaciones por prácticas desleales y de seguridad nacional.
Este entorno genera cautela en la economía estadounidense. “La incertidumbre está llevando a muchas compañías a adoptar una postura de espera, lo que podría afectar negativamente la inversión y el empleo”, apunta BIMCO. A nivel global, este desarrollo junto con el conflicto en Irán y la volatilidad comercial elevan el riesgo de menor crecimiento, especialmente en economías importadoras de petróleo.
Situación en el Golfo y el Mar Rojo
Según BIMCO, tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán iniciados el 28 de febrero, el Estrecho de Ormuz “ha quedado efectivamente cerrado y todo el comercio marítimo con el Golfo Pérsico se ha detenido”. Esta interrupción impacta a una zona que normalmente concentra cerca del 3% de los volúmenes globales de contenedores y alrededor del 5% de la demanda de buques, con unos 130 portacontenedores —equivalentes a casi el 1,5% de la capacidad mundial— actualmente varados en la región.
El cierre no solo afecta directamente al área del Golfo Pérsico, sino que también incrementa los riesgos en rutas adyacentes. BIMCO advierte que “el riesgo percibido de transitar por el Mar Rojo ha aumentado”, lo que ha llevado a las líneas navieras a revertir decisiones de retorno al Canal de Suez, retrasando la normalización de las redes.
De este modo, la duración del conflicto aparece como un factor crítico: “mientras más tiempo permanezca cerrado el Estrecho de Ormuz, más se acercará el crecimiento de la oferta y la demanda a los escenarios más bajos”.
Por MundoMaritimo
Tarifas del nuevo concesionario del aeropuerto de Santiago desatan controversia
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.