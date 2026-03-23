La agudización del conflicto en Medio Oriente está generando un efecto dominó sobre el transporte marítimo de contenedores, con impactos que van desde el cierre de facto en el Estrecho de Ormuz hasta la consolidación de los desvíos desde la ruta del Mar Rojo, pasando por congestión portuaria, mayores costos de combustible marino y un renovado ciclo alcista en recargos y tarifas.
En el frente energético, los ataques y tensiones en torno al Estrecho de Ormuz —ruta clave para cerca del 20% del petróleo global— han alterado el tráfico de tanqueros y elevado los precios del crudo. Este escenario ya se traduce en mayores costos operativos para las líneas navieras. De hecho, el alza del bunker ha sido inmediata: “Los precios del VLSFO continúan subiendo, con un promedio global de US$1.068 por tonelada”, advierte el analista Lars Jensen, subrayando además un incremento significativo del diferencial con combustibles de alto contenido de azufre.
El encarecimiento del combustible ha impulsado la introducción de recargos de emergencia. Es el caso de CMA CGM que elevó su recargo desde US$150/TEU a US$265/TEU, mientras que otras líneas navieras como OOCL, COSCO y Maersk implementaron EBS (emergency bunker surcharge) temporales. Según Drewry, se espera que estas medidas “impulsen las tarifas de flete”.
En paralelo, la crisis en el Mar Rojo —que ya suma más de dos años— continúa condicionando las rutas globales. Aunque no se trata de un cierre formal, la mayoría de las grandes navieras sigue evitando la zona. Jensen es categórico: “todas las grandes líneas navieras continúan desviando sus rutas alrededor de África”, reflejando que los riesgos no han disminuido pese a las acciones militares.
Este doble foco de tensión ha llevado a una reconfiguración de redes y rutas. “Los propietarios de carga están explorando todas las soluciones disponibles… ya sea mediante puentes terrestres, redireccionamientos o redes alternativas”, explica Peter Sand, de Xeneta. En este contexto, se observa un cambio en los puertos de recalada, con hubs alternativos ganando protagonismo. Un caso emblemático es Nhava Sheva (en la imagen), en India, que “ha emergido como uno de los puertos más atractivos para redireccionar cargas frustradas”.
El impacto en las tarifas spot en estas rutas a nivel regional ha sido significativo. Según Xeneta, el flete entre China y Nhava Sheva aumentó cerca de 70% en un mes, mientras que el segmento más alto del mercado casi se duplicó. “Existe una lucha por la capacidad, con dueños de carga dispuestos a pagar tarifas elevadas para movilizarlas”, afirma Sand.
A nivel global, el efecto se amplifica por la congestión portuaria, que se ha extendido más allá del epicentro del conflicto. “La congestión portuaria continúa expandiéndose a lo largo de las cadenas de suministro marítimas… particularmente en los principales hubs de transbordo en Asia”, advierte Xeneta. Puertos clave como Port Klang (50%), Colombo (46%) y Singapur (36%) muestran niveles elevados, afectando incluso cargas sin destino en Medio Oriente.
La congestión también se observa en puertos alternativos y rutas de desvío. Según Freightos, las líneas navieras están redirigiendo contenedores hacia puertos en Omán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, apoyándose en conexiones terrestres, además de intensificar el uso de hubs en India. Sin embargo, esta estrategia está generando nuevas presiones: “La congestión ya está aumentando en estos puertos alternativos, así como en India”.
En cuanto a las tarifas spot, a nivel global, el impacto es heterogéneo. Drewry reporta que su World Container Index (WCI) subió 2% semanal hasta US$2.172/FEU, con incrementos más marcados en el Transpacífico. No obstante, el verdadero impulso podría venir de los recargos: “las líneas navieras han anunciado una ola de recargos de emergencia, PSS (peak season surcharge) y GRI (general rate increase)… algunos de ellos por miles de dólares por contenedor”, apunta Freightos.
Aunque algunos analistas anticipan resistencia de los propietarios a estos incrementos, la tendencia apunta al alza. Como resume Sand: “Estamos viendo exactamente lo que anticipábamos… mayores tiempos de tránsito y recargos aplicándose de forma generalizada”.
Con cerca de 800.000 contenedores mensuales que antes ingresaban a la región afectada, la industria enfrenta el desafío de mantener las cadenas logísticas operativas en un entorno de alta incertidumbre. En este escenario, los desvíos, los costos crecientes y la inestabilidad tarifaria se consolidan como variables estructurales del comercio marítimo global.
Por MundoMaritimo
Expedidores no están satisfechos con transparencia de los recargos y los tiempos de tránsito
Guerra en Medio Oriente redibuja rutas tanqueras y paraliza el tránsito por el estratégico Estrecho de Ormuz
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.