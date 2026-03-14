El conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz está generando fuertes perturbaciones en el transporte marítimo, no solo en los flujos de petróleo y gas, sino también en el comercio global de productos químicos. La vía, que conecta el Golfo Pérsico con los mercados internacionales, constituye un paso estratégico para múltiples cadenas de suministro industriales.
Según Drewry, la vía es fundamental para el comercio químico mundial, ya que los países del Golfo Pérsico concentran alrededor de 27 millones de toneladas de exportaciones de productos químicos. Aunque el estrecho representa cerca del 10% de las exportaciones globales de químicos, su relevancia es mucho mayor en segmentos específicos. En particular, “más del 20% de las exportaciones mundiales de químicos orgánicos transitan por esta ruta”, advierte la consultora.
Esta alta concentración implica que una interrupción prolongada del tránsito podría afectar significativamente los flujos comerciales globales y la producción de químicos derivados. Drewry señala que “una disrupción prolongada en el estrecho podría impactar significativamente los flujos comerciales y restringir la producción de químicos downstream que dependen de estos suministros”.
Alta dependencia de Asia
El impacto sería especialmente relevante en Asia, principal destino de los químicos orgánicos provenientes del Golfo. Entre las regiones importadoras, el noreste asiático depende en un 26% de estos suministros, el sur de Asia en 38%, el sudeste asiático en 16% y Europa en 11%.
India y China aparecen como los mercados más expuestos. De acuerdo con Drewry, “el estrecho de Ormuz por sí solo representa alrededor del 35% de las importaciones de químicos orgánicos de India y cerca del 30% en el caso de China”.
En cuanto a productos específicos, el tránsito por esta vía es especialmente relevante para metanol, etilenglicol, estireno y xilenos. El informe destaca que “el suministro a través del Estrecho de Ormuz es particularmente crítico para el metanol (31%), el etilenglicol (53%), el estireno (34%) y los xilenos (10%)” dentro del comercio global de químicos orgánicos.
La dependencia de India ilustra la magnitud del fenómeno. El país importa desde el Golfo Pérsico cerca de 1,3 millones de toneladas de metanol (42% de sus importaciones totales), alrededor de 1 millón de toneladas de etilenglicol (78%) y aproximadamente 0,8 millones de toneladas de estireno (70%).
Impacto en la industria petroquímica
Más allá del comercio directo de químicos, el bloqueo también afecta el suministro de materias primas clave para la industria petroquímica. Drewry advierte que la interrupción de envíos de nafta, GLP (propano y butano) y etileno desde el Golfo Pérsico podría provocar escasez de insumos para la producción. La consultora señala que “una posible interrupción de los embarques de nafta, GLP y etileno desde generaría importantes déficits de materias primas, presionando a los productores petroquímicos”.
La nafta es particularmente crítica para los crackers petroquímicos. El tránsito a través del Estrecho de Ormuz representa cerca del 24% del suministro mundial de este insumo, por lo que una disrupción prolongada podría afectar directamente las tasas de operación de plantas petroquímicas, especialmente en Asia.
Consecuencias para los tanqueros quimiqueros
En términos de transporte marítimo, Drewry estima que el cierre del estrecho podría interrumpir alrededor del 12% del comercio mundial de químicos y aceites vegetales, considerando los flujos en ambos sentidos.
En una primera etapa, la interrupción de suministros desde el Golfo Pérsico obligaría a los compradores a buscar fuentes alternativas, lo que podría generar reposicionamiento de buques y una reducción temporal de la disponibilidad en algunas rutas.
No obstante, si la disrupción se prolonga, el efecto podría revertirse. Drewry advierte que “si la interrupción de las exportaciones del Golfo Pérsico persiste, eventualmente se debilitará la demanda total de capacidad de quimiqueros, ejerciendo presión a la baja sobre los fletes”.
El impacto también variaría según el tipo de buque. Los quimiqueros revestidos (coated) serían los más afectados debido a la caída del comercio de químicos orgánicos, mientras que los buques de acero inoxidable enfrentarían un impacto más moderado, dado que el Estrecho de Ormuz representa menos del 4% del comercio mundial de químicos inorgánicos.
Por MundoMaritimo
Principales importaciones chinas de productos químicos de Estados Unidos caen un 91% en el primer semestre
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
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