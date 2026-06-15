El acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a casi cuatro meses de conflicto armado ha sido recibido como una noticia positiva para el transporte marítimo internacional, especialmente por las perspectivas de reapertura del Estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo. Sin embargo, armadores, operadores y organizaciones del sector coinciden en que aún es prematuro asumir una normalización inmediata de las operaciones.

Según lo anunciado por ambas partes, el acuerdo contempla el cese permanente de las operaciones militares y la reapertura del Estrecho de Ormuz a partir del viernes 19 de junio, una vez completadas labores de remoción de minas. El entendimiento también abriría un período de 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y permitiría levantar restricciones que han afectado el comercio y la economía de ambos países.

La expectativa de una reducción de las tensiones tuvo un impacto inmediato en los mercados energéticos. De acuerdo con Bloomberg, los futuros del petróleo Brent cayeron cerca de un 5% tras conocerse la noticia, reflejando la expectativa de que millones de barriles de crudo retenidos en el Golfo Pérsico puedan volver gradualmente al mercado internacional.

Cautela en la industria marítima

No obstante, la industria marítima ha reaccionado con prudencia. Angad Banga, director ejecutivo de The Caravel Group, conglomerado propietario de Fleet Management Limited, una de las mayores compañías de gestión de buques del mundo, señaló que “desde el puente de mando y la sala de máquinas donde estamos sentados, la situación luce muy distinta a lo que pueden indicar los titulares”. Añadió que “hemos visto señales positivas antes y, en última instancia, lo que importa es lo que realmente se mantenga en el tiempo”.

La cautela también ha sido expresada por la naviera japonesa MOL la que indicó que será indispensable una estrecha coordinación con gobiernos y aseguradoras antes de reanudar los tránsitos por la zona, mientras que NYK Line sostuvo que la normalización dependerá de los detalles definitivos que contemple el acuerdo.

Por su parte, Maersk calificó el anuncio como un desarrollo “positivo y bienvenido”, aunque precisó que aún es demasiado temprano para evaluar sus efectos sobre las cadenas logísticas y las operaciones marítimas. La compañía indicó que, por el momento, no realizará cambios en sus actividades en Medio Oriente.

En la misma línea, la asociación internacional BIMCO advirtió que todavía existen aspectos clave que deben aclararse antes de considerar segura la navegación. Jakob Larsen, director de Seguridad y Protección de la asociación, afirmó que “deben existir garantías creíbles de ambas partes del conflicto antes de que el tránsito pueda volver plenamente a los niveles previos a la guerra”. También destacó que la limpieza de minas sigue siendo un asunto crítico y que la salida coordinada de los numerosos buques retenidos en la región requerirá una planificación cuidadosa.

La reacción más optimista provino de la Organización Marítima Internacional (OMI). Su secretario general, Arsenio Dominguez, manifestó su “gran satisfacción” por el acuerdo, señalando que representa “un retorno crucial a la paz, el diálogo, el multilateralismo y la diplomacia”. Asimismo, destacó que el entendimiento constituye “un paso importante para restaurar la seguridad en este corredor marítimo vital para los marinos y los buques, así como para salvaguardar el principio fundamental de la libertad de navegación”.

La OMI también informó que el acuerdo permitirá avanzar en los planes para evacuar a miles de tripulantes que permanecen varados en la zona del conflicto, aunque advirtió que el proceso requerirá tiempo para garantizar todas las condiciones necesarias de seguridad.

Tránsito en Ormuz

Las cifras reflejan la magnitud que representa el desafío de normalizar los tránsitos en el Estrecho de Ormuz. Antes del conflicto transitaban por Ormuz cerca de 135 naves diarias. Actualmente, cientos de buques permanecen detenidos a ambos lados del estrecho, incluidos aproximadamente 300 cargados y listos para zarpar apenas existan condiciones seguras. Especialistas del sector advierten además que la congestión podría aumentar los riesgos de colisiones y varaduras en una vía marítima donde los canales de navegación tienen apenas dos millas náuticas de ancho en cada dirección.

Por MundoMaritimo