El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una tregua de dos semanas con Irán, condicionada a la reapertura segura del Estrecho de Ormuz. En paralelo, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó su aceptación y adelantó el inicio de negociaciones con Washington en Islamabad. Frente a este escenario, las líneas navieras Maersk y Hapag-Lloyd reaccionaron con cautela: mientras la primera advirtió que aún no existen garantías suficientes para retomar operaciones normales, la segunda proyectó una recuperación gradual sujeta a la evolución de la seguridad en la zona.
Maersk: “sin cambios en servicios”
Maersk informó que el alto al fuego podría abrir algunas oportunidades para el tránsito de buques en el Estrecho de Ormuz, pero aún no entrega suficiente certeza en materia de seguridad para reanudar operaciones normales.
“Por ahora, adoptamos un enfoque cauteloso y no estamos realizando cambios en servicios específicos”, señaló la línea naviera en una declaración a Reuters. “El alto al fuego puede generar oportunidades de tránsito, pero todavía no proporciona plena certeza marítima y necesitamos comprender todas las posibles condiciones asociadas. Cualquier decisión de transitar por el Estrecho de Ormuz se basará en evaluaciones continuas de riesgo, un monitoreo cercano de la situación de seguridad y la orientación disponible de las autoridades y socios pertinentes”, indicó.
La línea naviera ha utilizado un sistema de “puente terrestre” a través de puertos como Yeda en Arabia Saudita, Salalah y Sohar en Omán, y Khor Fakkan en Emiratos Árabes Unidos, para canalizar carga y luego trasladarla por vía terrestre hacia destinos en la región del Golfo. “Seguiremos monitoreando de cerca los acontecimientos y entregaremos actualizaciones a medida que surja mayor claridad en las próximas horas y días”, concluyó.
Cabe recordar que Maersk suspendió el mes pasado las reservas de carga hacia varios puertos del Golfo e introdujo recargos de emergencia por combustible a nivel global para compensar el alza de los costos.
Hapag-Lloyd: “optimismo cauteloso”
Hapag-Lloyd, por su parte, expresó optimismo cauteloso respecto a la posibilidad de reanudar el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz tras el alto al fuego, aunque advirtió que la normalización del tránsito en toda su red tomaría al menos entre seis y ocho semanas.
Durante un contacto online con clientes, el CEO de la línea naviera, Rolf Habben Jansen, reiteró comentarios prudentes de su par Maersk, señalando que aún se requieren mayores garantías de seguridad. “Aunque ahora se haya acordado un alto al fuego de la noche a la mañana, es justo decir que el conflicto en Medio Oriente sigue perturbando gravemente el transporte marítimo y las cadenas de suministro”, indicó, agregando que la situación es “muy cambiante”. Asimismo, planteó la posibilidad de aceptar reservas de clientes, siempre que el alto al fuego se mantenga en los próximos días.
“Probablemente abriremos las reservas hacia la zona del Alto Golfo, inicialmente para mercados seleccionados, pero esperamos que sea relativamente pronto”, afirmó Jansen.
El ejecutivo estimó que los costos adicionales derivados de la crisis en Medio Oriente ascienden a entre US$50 millones y US$60 millones semanales, advirtiendo que la línea naviera deberá trasladar parte de estos a sus clientes, por sobre los US$40-50 millones previamente estimados.
Finalmente, añadió que cerca de 1.000 buques permanecen varados en la región, de los cuales seis pertenecen a su compañía, con una capacidad combinada de aproximadamente 25.000 contenedores estándar.
Por MundoMaritimo
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