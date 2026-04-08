Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de cese al fuego por dos semanas que incluye la reapertura del tránsito en el Estrecho de Ormuz, un entendimiento que, aunque reduce la tensión inmediata, evidencia profundas diferencias entre ambas partes respecto al control y las condiciones de navegación en una de las rutas energéticas más críticas del mundo.
El Presidente Donald Trump anunció que Washington accedió “a suspender el bombardeo y ataque contra Irán por un período de dos semanas”, condicionado a “la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz”. Desde la perspectiva estadounidense, el foco está en restablecer el flujo energético global y reactivar el tráfico de buques tanqueros en una vía por donde normalmente transita cerca de un quinto del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.
Por su parte, Irán planteó una visión distinta del acuerdo. El canciller Abbas Araghchi señaló que “durante un período de dos semanas, el paso seguro a través del Estrecho de Ormuz será posible mediante coordinación” con sus fuerzas armadas, agregando que, si cesan los ataques, “nuestras poderosas fuerzas armadas cesarán sus operaciones defensivas”. Esta condición introduce un elemento clave: el tránsito no sería plenamente libre, sino sujeto a supervisión iraní.
La diferencia es sustantiva. Mientras EE. UU. apunta a una reapertura sin restricciones, Teherán busca consolidar un esquema de “paso controlado”, lo que, según el propio planteamiento iraní, permitiría “establecer un protocolo de tránsito seguro… que garantice la dominancia de Irán”. Analistas advierten que aceptar este esquema implicaría una concesión significativa de Washington en términos geopolíticos.
Consecuencias para el transporte marítimo
Para la industria marítima, el acuerdo ofrece alivio inmediato, pero no elimina la incertidumbre. De hecho, al momento de conocerse la tregua, no se observaban cambios relevantes en los patrones de tránsito en el Golfo Pérsico (en la imagen se puede apreciar la situación en la región la semana previa al acuerdo, de acuerdo con AXSMarine). Según el analista Lars Jensen, “esto incluye paso seguro por el estrecho de Ormuz… en coordinación con las fuerzas armadas iraníes”, aunque “no está claro cuáles son esas limitaciones”.
En términos operativos, la evaluación de riesgo sigue siendo alta. Se anticipa que los buques opten por salir del Golfo, pero mantengan cautela al ingresar, ante la fragilidad del acuerdo. El propio vicepresidente estadounidense, JD Vance, calificó la tregua como “frágil”, mientras persistían reportes de ataques en la región incluso después del anuncio.
La incertidumbre también se refleja en incidentes recientes, como el impacto sufrido por el portacontenedores “Qingdao Star” en el Golfo Pérsico, lo que evidencia la dificultad para determinar qué buques pueden ser considerados objetivos en un entorno de conflicto difuso.
Reacción del mercado energético
El impacto del acuerdo en el mercado energético fue inmediato y significativo. Los precios del petróleo y del gas registraron fuertes caídas ante la expectativa de normalización del suministro. El crudo Brent llegó a desplomarse hasta un 16%, situándose en torno a los US$94 por barril, mientras que el gas natural europeo cayó hasta un 20%, su mayor descenso en más de dos años.
Este ajuste refleja el alivio del mercado ante la reapertura del Estrecho de Ormuz, cuya interrupción durante casi seis semanas había restringido severamente el flujo de hidrocarburos. Para el segmento tanquero, esto implica una potencial reactivación de la demanda de transporte, aunque bajo condiciones más complejas y con primas de riesgo aún elevadas.
A nivel de tarifas marítimas, la crisis ya había generado presiones alcistas. Las tarifas spot en el sector portacontenedor, según referencias de mercado, aumentaron en torno a US$300 por contenedor de 40 pies respecto de niveles previos a la crisis, con proyecciones adicionales al alza en contratos futuros.
En este contexto, el acuerdo entre EE. UU. e Irán aparece como una solución transitoria que reduce el riesgo de una disrupción mayor, pero no resuelve las tensiones estructurales. La clave para el transporte marítimo internacional será cómo se implementa el “paso seguro” en Ormuz y si este se traduce en una normalización efectiva o en un nuevo régimen de control con implicancias operativas y geopolíticas de largo alcance.
Por MundoMaritimo
Maersk y Hapag-Lloyd mantienen cautela ante reapertura del Estrecho de Ormuz tras tregua entre EE. UU. e Irán
Conflicto entre Israel e Irán no haría prever la interrupción total del tránsito de tanqueros a través del estrecho de Ormuz
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