El próximo 4 de junio de 2026, en Santiago de Chile, se desarrollará el “Seminario Internacional Dry Bulk Shipping: desafíos, soluciones y buenas prácticas”, instancia que se llevará a cabo entre las 16.00 y 20.30 horas y que tiene como objetivo principal proporcionar una visión integral de la logística y el transporte intermodal de graneles sólidos. El seminario es coorganizado por Future Events, Legal Export Abogados y MundoMaritimo.

Durante el encuentro, los asistentes podrán identificar a los actores clave de la industria —desde el transporte terrestre y marítimo hasta seguros y surveyors—, analizando sus roles y los límites de responsabilidad jurídica y operativa que rigen sus funciones. Asimismo, se abordará la estructura de los contratos de flete marítimo y terrestre, permitiendo comprender su naturaleza global y las fuerzas de mercado que inciden en su comportamiento a lo largo de la cadena logística.

Luis Poggi, gerente comercial de Future Events, comenta que “este seminario nace como una instancia única para reunir en un solo lugar a todos los actores clave del sector. La industria está cambiando constantemente; regulaciones ambientales más estrictas, presión por la descarbonización, digitalización y cambios en rutas obligan a actualizarse constantemente. En esa línea, el encuentro permitirá alinear visiones entre quienes asistan y, además, será una oportunidad de networking, donde se generarán conexiones, alianzas y oportunidades de negocios. Es el punto de encuentro de una industria que necesita anticiparse, adaptarse y liderar las transformaciones”.

En materia de contenidos, el seminario contempla fundamentos técnicos y operativos, incluyendo tipos de buques graneleros y procesos de estiba, carga y descarga; gestión comercial, con foco en el mercado de fletes, contratos de fletamento (chartering) y logística origen-destino; así como el marco normativo vigente, considerando regulaciones internacionales de la Organización Marítima Internacional, el Código IMSBC y los convenios SOLAS/MARPOL. A ello se suman aspectos vinculados a seguridad y eficiencia, tales como protocolos de seguridad operacional, cumplimiento ambiental y optimización de recursos.

Al respecto, el abogado Rafael Durán, socio y fundador de Legal Export indicó que “los conflictos en Medio Oriente y el cierre de rutas, nuevas disposiciones de la OMI y Tratados que deben cumplirse, normas en seguros de cascos y maquinaria por el uso de motores de buques de combustible dual (GNL/Metanol) y el Código IMDG, obligan a estar actualizado en los principales aspectos legales. Esperamos poder concentrar de la mejor forma todo el contenido en una tarde porque verdaderamente habrá que aprovechar al máximo el tiempo”.

La convocatoria está dirigida a actores del sector marítimo y portuario, comercio exterior y logística, gestión de riesgos y control, área legal y administrativa, además de nuevos profesionales interesados en especializarse en la cadena técnica y comercial del dry bulk.

En esa línea, Victor Gallardo, Managing Director de MundoMaritimo, destacó que “en Chile existe una laguna en cuanto a instancias que permitan un debate análitico de alto nivel respecto al logística y el transporte intermodal de graneles sólidos y de sus perspectivas, hecho que al menos es una seria deficiencia en un sector que está sujeto a grandes transformaciones; más aún en el inestable contexto actual. En ese sentido, a través de este seminario esperamos brindar conocimiento y orientación acerca de estas materias y generar un espacio de encuentro para los actores del sector”.

Cabe destacar que este es el segundo evento de una serie que tuvo su debut el año pasado con el exitoso seminario “Logística de Carga de Proyecto. Desafíos, Soluciones y Buenas Prácticas”, realizado en julio de 2025 y que reunió a destacados actores del sector y que contó con una notable asistencia.

El seminario se realizará en modalidad presencial en el Salón de Eventos Alcántara 200, en Las Condes, e incluirá presentaciones de 20 minutos, coffee break, espacio de preguntas y respuestas y un cierre con brindis. El valor de inscripción es de US$275 (CL$250.000) por participante e incluye material de estudio y diploma digital. Para consultas y registro puede contactarnos a través de este link.

Prontamente, se darán a conocer más detalles acerca del programa y de la participación de empresas colaboradoras y auspiciadoras.

Por MundoMaritimo