La forma en cómo automatización, la digitalización y la optimización de la infraestructura están transformando las operaciones en el ámbito de las logistica portuaria granelera fue uno de los principales temas abordados durante el “Seminario Internacional Dry Bulk Shipping: desafíos, soluciones y buenas prácticas”, instancia organizada por Future Events y que contó con la invitación de MundoMaritimo. En la ocasión, Sergio Zamorano, CEO Latam de FAM BEUMER Group; Ismael Torres, Business Development Manager Latam de Prodevelop; Alejandro Valenzuela, gerente de Ultraport TGN Automatizado y Francisco Martínez, subgerente de Operaciones de TGN Ultraport, analizaron los avances tecnológicos que están transformando el sector granelero, así como los desafíos que enfrentan los terminales para incrementar su eficiencia, capacidad operativa y desarrollo de capital humano.

Innovación en el sector granelero

El desarrollo de sistemas de transporte continuo y herramientas digitales está impulsando una nueva etapa de modernización en los terminales graneleros, planteó Sergio Zamorano, quien destacó el avance de los sistemas de transporte continuo mediante correas transportadoras, una solución que está reemplazando progresivamente el uso intensivo de camiones en operaciones mineras y portuarias.

Como ejemplo, señaló que en China opera el sistema tubular de mayor capacidad del mundo para mineral de hierro, con una tasa de transferencia de 5.500 toneladas por hora. “Actualmente hay plantas y terminales conectados mediante correas, reemplazando miles de movimientos de camiones y mejorando significativamente la eficiencia logística”, indicó.

Zamorano también enfatizó la necesidad de incorporar tempranamente a clientes, consultores y proveedores en el desarrollo de nuevos proyectos. “La interacción anticipada entre todos los stakeholders permite desarrollar soluciones óptimas y adaptadas a las necesidades operacionales”, sostuvo.

Complementando esta visión, Ismael Torres afirmó que la transformación tecnológica debe ir más allá de la operación de carga y descarga. “Cuando hablamos de digitalización portuaria no podemos olvidar la parte marítima, las zonas de fondeo, la congestión de buques, ni tampoco la coordinación terrestre con camiones y ferrocarriles”, explicó.

El ejecutivo señaló que gran parte de los terminales graneleros de Sudamérica aún operan con herramientas tradicionales, como Excel y correos electrónicos, por lo que existe un amplio espacio para avanzar en digitalización. En ese contexto, destacó la implementación de sistemas de gestión, Port Community Systems (PCS), monitoreo de equipos y gemelos digitales para optimizar la toma de decisiones. “Muchas veces existen cuellos de botella en el frente marítimo o terrestre. Estas tecnologías permiten anticiparlos, reducir congestiones y mejorar la eficiencia integral de la cadena logística”.

Modernización para embarque minero

Desde Ultraport destacaron la puesta en marcha del Nuevo Sitio de Embarque de Concentrado de Cobre de Terminal Graneles del Norte (TGN), iniciativa desarrollada para responder a la creciente demanda de la industria minera y contribuir a descongestionar las operaciones en la Bahía de Mejillones en el norte de Chile.

El terminal, considerado único en el mundo por su integración tecnológica, opera con energía proveniente 100% de fuentes renovables y cuenta con una capacidad de transferencia de 4 millones de toneladas anuales. Asimismo, posee una capacidad de embarque de diseño de 1.800 toneladas por hora, una zona de stacking para 3.700 contenedores y un proceso de embarque 100% automatizado. La infraestructura permite además el atraque de naves de hasta 229 metros de eslora.

Alejandro Valenzuela, gerente de Ultraport TGN, destacó que la automatización no solo aporta eficiencia, sino también mayores estándares de seguridad. “Estamos orgullosos de este proyecto, que incorpora tecnología de última generación, es amigable con el medio ambiente y agrega valor en términos de seguridad operacional”, afirmó. A su vez, Matías Ormazábal, gerente de Puertos Mecanizados de Ultraport, señaló que el proyecto permitió transformar una operación tradicional en una plataforma preparada para transferir nuevas cargas.

En materia de capital humano, Francisco Martínez, subgerente de Operaciones de TGN Ultraport, explicó que la preparación de los trabajadores fue un aspecto clave para la puesta en marcha del proyecto. “Desarrollamos planes formativos con instructores internos, contamos con nuestro propio centro de formación y generamos herramientas para acompañar la transformación de conocimientos de los trabajadores”, señaló.

Desafíos para la próxima década

Los expositores coincidieron en que la industria de graneles enfrenta importantes desafíos en materia de eficiencia, digitalización y desarrollo de capital humano. Ismael Torres, sostuvo que “el desafío es avanzar hacia procesos más estandarizados y digitalizados que permitan anticipar congestiones y optimizar la operación tanto en el frente marítimo como terrestre”, indicó.

Por su parte, Matías Ormazábal, destacó que la automatización debe ir acompañada de estrategias de capacitación y reconversión laboral. “La incorporación de nuevas tecnologías exige fortalecer las competencias de los trabajadores y generar oportunidades de desarrollo acordes a las nuevas exigencias operacionales”, afirmó.

En tanto, Sergio Zamorano, advirtió que el principal reto para los puertos será responder al crecimiento proyectado de los volúmenes de carga en un escenario de limitaciones de espacio para expandir su infraestructura. “Las capacidades tendrán que aumentar, pero cada vez hay menos espacio para crecer. El desafío será cómo manejar en los próximos cinco a siete años entre un 30% y 40% más de carga utilizando de manera más eficiente los activos y equipos que ya existen”, planteó.

Por MundoMaritimo