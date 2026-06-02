La congestión en los accesos portuarios se ha transformado en uno de los principales desafíos para la logística en América Latina. El crecimiento del comercio internacional, las recientes disrupciones globales y las debilidades estructurales en infraestructura y conectividad han incrementado la presión sobre puertos y ciudades, afectando tanto la eficiencia operativa como la convivencia urbana.

Según explicó Carlos Pascual, Director Comercial de Infoport la combinación de infraestructura insuficiente, baja digitalización y escasa interoperabilidad entre actores genera importantes ineficiencias en la cadena logística. “La fragmentación de datos y la falta de integración entre los distintos participantes del ecosistema portuario terminan provocando mayores tiempos de operación, aumento de costos y menor confiabilidad de las cadenas de suministro”, señaló.

A ello se suma la necesidad de coordinar a múltiples actores que intervienen en la actividad portuaria, desde terminales y transportistas hasta aduanas, autoridades portuarias y organismos públicos. Carlos Pascual advirtió que, sin mecanismos de integración y colaboración, estas interacciones pueden transformarse en una fuente permanente de congestión e ineficiencia sistémica.

Digitalización y automatización de accesos

En este escenario, la digitalización de los accesos portuarios aparece como una herramienta clave para ordenar el flujo de camiones y reducir los cuellos de botella tanto en terminales como en las zonas urbanas aledañas. El ejecutivo destacó que los sistemas de gestión digital permiten coordinar de mejor manera los procesos de ingreso y salida de los bienes, especialmente mediante soluciones de cita previa: “Los sistemas de cita previa permiten a los transportistas reservar slots horarios para retirar o entregar carga, lo que ayuda a las terminales a gestionar la demanda y organizar sus recursos de forma más eficiente”, explicó.

Uno de los ejemplos destacados por Infoport corresponde al Puerto de Valencia, donde se implementó un sistema que permite a los distintos agentes informar, a través del Port Community System (PCS), la programación del transporte terrestre con antelación. Gracias a ello, fue posible distribuir de manera más equilibrada la llegada de camiones a las puertas de acceso, reduciendo filas y tiempos de permanencia dentro de las terminales. “Se consiguió organizar y planificar el transporte terrestre con antelación, dosificando la llegada a puertas y reduciendo las colas, además de simplificar la operación y aumentar la productividad”, indicó Carlos Pascual.

La automatización de accesos también ha mostrado resultados concretos. En Valenciaport se integraron sistemas de reconocimiento de vehículos y contenedores conectados con procesos aduaneros, permitiendo agilizar los controles de ingreso y salida. Como resultado, más del 90% de los camiones utilizan actualmente un sistema de acceso express.

Además de optimizar los flujos operativos, la digitalización está permitiendo avanzar hacia modelos de gestión más predictivos. El uso de datos en tiempo real, junto con herramientas de analítica avanzada e inteligencia artificial, permite anticipar episodios de congestión y ajustar la planificación de recursos antes de que se produzcan los problemas en los accesos.

Reducción de un 40% de los tiempos de espera

Desde el punto de vista operativo, Infoport sostiene que este tipo de herramientas puede reducir hasta en un 40% los tiempos de espera y permanencia de los camiones en terminal. Esto no solo mejora la productividad de las terminales y de las flotas de transporte, sino que también genera beneficios ambientales y urbanos. “La reducción de tiempos de espera y de circulación innecesaria disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente al reducir los periodos de ralentí de los camiones”, afirmó Carlos Pascual.

A ello se suma una mejora en la relación puerto-ciudad, ya que la disminución de filas y congestión en los accesos ayuda a reducir impactos como ruido, contaminación y saturación vial en sectores urbanos próximos a las instalaciones portuarias.

Otro elemento clave es la trazabilidad en tiempo real de los vehículos de carga. Según Carlos Pascual, disponer de información precisa sobre la ubicación de los camiones permite anticipar peaks de demanda y evolucionar desde una gestión reactiva hacia una planificación predictiva del tráfico. “La trazabilidad en tiempo real posibilita anticipar riesgos de congestión en los accesos y ajustar la planificación operativa de terminales y recursos con mayor antelación”, sostuvo.

Finalmente, el ejecutivo prevé que la interoperabilidad entre sistemas, el uso de inteligencia artificial y las plataformas colaborativas tipo PCS marcarán la evolución de la gestión inteligente del tráfico vehicular asociado a los puertos en América Latina. “La digitalización integral de la cadena logística será fundamental para mejorar la eficiencia, optimizar los flujos terrestres y avanzar hacia una operación portuaria más sostenible”, concluyó.

Por MundoMaritimo