El crecimiento sostenido del comercio internacional y, especialmente, del intercambio intrarregional en América Latina está tensionando la capacidad de las infraestructuras portuarias y logísticas. En este escenario, la digitalización se ha consolidado como una herramienta clave para absorber mayores volúmenes sin sacrificar competitividad.
De acuerdo con Infoport, este incremento de la demanda no siempre encuentra respuesta en ampliaciones físicas de infraestructura. “El crecimiento del comercio internacional y, especialmente, del comercio intrarregional en América Latina está ejerciendo una presión muy significativa sobre la capacidad y eficiencia operativa de los puertos”, señalan, agregando que en muchos casos “este crecimiento se está produciendo más rápido que la capacidad de adaptación de las infraestructuras físicas, lo que genera tensiones operativas”.
Sin embargo, el diagnóstico apunta más allá de la infraestructura: “La verdadera limitación hoy está en la gestión de los flujos de información, la interoperabilidad de las soluciones digitales implantadas, la coordinación entre actores y la optimización de todos los eslabones de la cadena logístico-portuaria”, advierten. En ese sentido, subrayan que los puertos que no avanzan en estos ámbitos “ven comprometida su competitividad incluso antes de alcanzar su límite de capacidad teórica”.
Según la compañía, entre las principales causas de la congestión operativa en la región, destacan la descoordinación entre actores —como autoridades portuarias, terminales, transportistas y aduanas—, la gestión ineficiente de accesos terrestres, la persistencia de procesos manuales y la falta de visibilidad en la planificación. “Estos cuellos de botella no siempre requieren grandes obras de infraestructura para resolverse, sino mejor gestión e información”, explican.
En este contexto, desde Infoport señalan que la digitalización emerge como un habilitador clave: “si se plantea de manera estratégica y coloca a las personas en su centro permite eliminar las fricciones generadas por el crecimiento y alinea las necesidades de los diferentes agentes”. Además, destacan que “su alcance cubre la totalidad de la cadena, es decir, tiene un impacto end-to-end”.
Destacan además que, entre los beneficios más relevantes, la digitalización facilita la colaboración entre actores, la trazabilidad completa de la carga, la toma de decisiones basada en datos en tiempo real y una mejor utilización de la infraestructura existente. De acuerdo con la compañía: “en un contexto donde las inversiones físicas requieren largos plazos y alta inversión, la digitalización es el camino más rápido y eficiente para ganar capacidad operativa y resiliencia”.
Foco en el lado tierra
En cuanto a las soluciones tecnológicas con mayor impacto, en Infoport subrayan que el foco está puesto en el lado tierra del puerto. En ese plano, herramientas como la gestión digital de accesos y turnos de camiones permiten ordenar flujos y reducir peaks de congestión; los sistemas de trazabilidad de transporte mejoran la visibilidad de la operación; y las plataformas colaborativas tipo Port Community System (PCS) centralizan el intercambio de información entre actores. A ello se suma la coordinación multimodal, que integra de manera más eficiente los modos carretera, ferrocarril y puerto.
Estas soluciones, según la compañía, ya muestran resultados concretos. “Nuestra experiencia muestra resultados muy concretos: reducciones significativas de congestión, especialmente en accesos terrestres; disminución drástica de tiempos de espera de camiones; reducción de incidencias operativas y errores documentales”, indican. Asimismo, destacan una “mayor previsibilidad, tanto para terminales como para transportistas” y un mejor aprovechamiento de la infraestructura existente.
En algunos casos, los avances han sido particularmente notables: “Se ha logrado reducir incidencias operativas en más del 80-90%, mejorando de forma sustancial la percepción del puerto por parte de la comunidad logística”, destacan.
Desafíos en la ruta
No obstante, la implementación de estas soluciones enfrenta desafíos relevantes, que incluyen la integración tecnológica, la resistencia al cambio y la necesidad de alinear intereses entre actores públicos y privados. Frente a ello, Infoport plantea la importancia de avanzar con enfoques graduales y centrados en resultados concretos: “Es clave adoptar un enfoque incremental, no ‘todo o nada’, y poner el foco en casos de uso concretos y beneficios rápidos”, sostienen.
En esa senda, la compañía proyecta que la digitalización portuaria en América Latina apunta hacia una mayor adopción de plataformas colaborativas como columna vertebral, el uso intensivo de datos para planificación predictiva y la integración del hinterland en los procesos digitales.
Finalmente, desde Infoport enfatizan que el cambio va más allá de la tecnología: “Los puertos que liderarán en el futuro no serán necesariamente los más grandes, sino los que mejor sepan colaborar, anticiparse y gestionar la información”. En esa línea, concluyen: “la tecnología es el habilitador, pero el verdadero cambio está en la forma de trabajar juntos”.
Por MundoMaritimo
Digitalización del “lado tierra”: la clave para impulsar la competitividad portuaria en América Latina
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