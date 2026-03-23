Pese a las importantes inversiones en infraestructura y equipamiento en el frente marítimo, los principales cuellos de botella en los puertos latinoamericanos siguen concentrándose en el denominado “lado tierra”. Así lo advierte Carlos Pascual, Director Comercial de Infoport, quien sostiene que “la debilidad no está en el muelle, sino en los puntos de conexión y coordinación que articulan la cadena logística”.
Según el ejecutivo, los problemas se manifiestan principalmente en los accesos terrestres —donde la congestión es frecuente—, en los puntos de interacción entre múltiples actores y en procesos aún manuales de intercambio de información, los que “generan demoras y errores”. Esta situación responde, en parte, a un enfoque histórico que ha privilegiado el desarrollo del lado mar por sobre una visión integral de la cadena logístico-portuaria.
A nivel estructural, Pascual identifica como principal factor la insuficiencia de infraestructura frente al crecimiento de la demanda, lo que deriva en congestión recurrente. Sin embargo, también subraya la falta de una visión estratégica común en la región, marcada por distintos niveles de madurez entre puertos, la ausencia de marcos tecnológicos compartidos y una “inexistente interoperabilidad entre puertos”.
En el plano operativo, añade, persisten brechas relevantes como la escasa automatización de accesos, la falta de sistemas de citas previas y la limitada capacidad de anticipar la demanda. “Durante años, las inversiones se han centrado en el lado mar, mientras que el lado tierra ha quedado rezagado, comprometiendo el rendimiento global”, afirma.
No obstante, el ejecutivo aclara que no se trata de cuestionar las inversiones en infraestructura marítima, sino de complementarlas. “El error más bien está en desatender los otros pilares que sostienen al puerto”, indica, destacando además que la digitalización del lado tierra permite aplicar una “estrategia de guerrilla”, con “acciones rápidas, de bajo costo, con impacto inmediato y significativo en la eficiencia global del puerto”.
Soluciones digitales para mejorar la competitividad
En este contexto, las soluciones digitales emergen como un habilitador clave para mejorar la competitividad portuaria. Desde la experiencia de Infoport, existen herramientas de rápida implementación que permiten abordar directamente problemáticas como la congestión y la falta de visibilidad.
Entre ellas, Pascual menciona la generación centralizada de órdenes de transporte, que permite alinear a todos los actores bajo un mismo lenguaje operativo; los sistemas de citas previas, que “organizan la demanda de camiones, distribuyen flujos y facilitan la asignación óptima de recursos”; y la automatización de accesos, que “reduce esperas y agiliza entrada y salida de transportistas”.
Asimismo, destaca la importancia de la trazabilidad integral: “saber en todo momento dónde están los camiones permite anticipar peaks o contingencias y ajustar la operación en tiempo real”. A esto se suma el uso de inteligencia basada en datos, que, integrada en plataformas como los Port Community Systems (PCS), habilita capacidades de analítica avanzada y mejora continua.
Interoperabilidad como eje
Precisamente, Infoport ha desarrollado un enfoque centrado en la interoperabilidad como eje de la transformación digital. “Solo cuando la digitalización y el aprendizaje permea y se expande a todo el hinterland, la mejora de la competitividad alcanza su cénit”, señala Pascual.
La compañía propone una arquitectura basada en un PCS concebido como plataforma de intercambio de información y gestión de datos fiables y predictivos, sobre la cual se integran distintas soluciones. Entre ellas, destacan herramientas para la creación de órdenes de transporte, automatización de accesos, gestión de citas y trazabilidad de camiones, que pueden implementarse de forma modular o como una suite integrada.
Los resultados de este enfoque ya han sido probados en el Puerto de Valencia, donde la digitalización del lado tierra ha permitido mejoras sustanciales. Entre ellas, la reducción de tiempos de espera en terminales de 5 minutos a 35 segundos, la eliminación de congestión en accesos y una disminución del 95% en incidencias vinculadas a documentación. Además, se ha logrado reducir hasta en un 30% el tiempo de escala de los buques.
“Todo ello contribuye a mejorar la seguridad, aumentar la competitividad del puerto y reducir emisiones”, concluye Pascual, reafirmando que el futuro de los puertos latinoamericanos pasa necesariamente por abordar de manera decidida los desafíos del “lado tierra” mediante la digitalización.
Presencia en Intermodal South America
Finalmente, desde Infoport también adelantaron su próxima participación en el evento Intermodal South America, que se realizará entre el 14 y el 16 de abril en São Paulo. La compañía estará presente en el stand C040 dentro del pabellón del ICEX, instancia en la que invitará a los actores del sector a “conversar sobre cómo impulsar el siguiente salto digital de los puertos latinoamericanos”.
Por MundoMaritimo
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