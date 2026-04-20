En el evento “Valpo Open Hub” en el Casino Enjoy de Viña del Mar se realizó la charla “Desafíos y Oportunidades desde las Regiones”, instancia donde participó Cristian Wulf, gerente general de Puertos de Talcahuano; Camilo Fernández, gerente general de puertos AGUNSA; Pedro Torrejón, jefe de la Unidad de Competitividad y Sostenibilidad de Puerto de Valparaíso; Fernando Gajardo, gerente general (í) Puerto de San de San Antonio; Felipe Serrano, presidente Cámara Aduanera de Chile y Gianni Contenia, Presidente y Fundador de APLOG, quien moderó la conversación.
En el encuentro se abordaron los principales cuellos de botella del sistema portuario nacional, junto con las brechas de coordinación que afectan su eficiencia. Asimismo, se analizaron innovaciones y tecnologías orientadas a optimizar procesos, fortalecer la integración logística y mejorar la competitividad del sector.
Cómo abordar los cuellos de botella
Respecto de los cuellos de botella dentro del sistema portuario en Chile, Wulf, señaló que uno de los grandes problemas es la accesibilidad a los terminales en la región del Biobío. Por ello, indicó que “estamos potenciando fuertemente el tren que va a descongestionar el transporte de carga en camiones y lo complementará”. En esa línea señaló que el desarrollo de la futura concesión del terminal San Vicente Terminal Internacional (SVTI) “debe tener la potencialidad de crecimiento y de coordinación de la carga a través de camiones y en tren. En es línea, estamos comprometidos para que este año, logremos tener una Zona de Regulación de Frecuencia o Antepuerto”.
En tanto, para Fernández, el cuello de botella está en la gobernanza. “Hoy en día tenemos que plantearnos como país, cómo enfrentar la competencia en la costa oeste de Sudamérica. En Perú se están desarrollando grandes puertos. La gobernanza en Chile no es tan clara, ¿somos complementos o competencia?”, interrogó. Por otro lado, dijo que la delincuencia que impacta a los camiones, la infraestructura portuaria y las horas trabajadas en los turnos portuarios, también son causantes de cuellos de botellas. “Falta una estrategia país”, enfatizó.
Por su parte, Gajardo, indicó que la coordinación es clave para combatir los cuellos de botella. Ejemplificó que en el Puerto de San Antonio han logrado establecer colaboraciones con la Armada y comunidades logísticas. Sin embargo, señala que “esta articulación no depende solo de herramientas como el PCS, sino también de la mejora de procesos mediante tecnología e innovación, entendida como cambios en conductas y formas de trabajo. Compartir datos e información de manera más abierta sigue siendo una de las principales brechas en la cadena logística”.
En esa misma línea, Torrejón enfatizó que la coordinación es fundamental: “en Valparaíso no existe despacho en el tercer turno. Si un camionero debe entregar carga y la bodega está cerrada, se ve obligado a detenerse en ruta, con los riesgos de seguridad que ello implica. Si la cadena no opera de forma coordinada, alguien termina asumiendo esos costos, y muchas veces ha sido el puerto. Se trata de un problema sistémico, donde múltiples factores inciden directamente en la eficiencia”.
Innovación y tecnología
También en la instancia se discutió qué soluciones requieren hoy los puertos y dónde la tecnología puede generar mayor impacto, especialmente en eficiencia, coordinación y optimización de procesos.
Al respecto, Cristian Wulf resaltó que desarrollaron, junto a Citylab y en cooperación con el MIT Media Lab, una plataforma orientada a mejorar la calidad de vida en la ciudad. La iniciativa, dice, aborda las necesidades específicas de Talcahuano y busca compatibilizar el desarrollo portuario con el bienestar de sus habitantes. Se trata de una herramienta construida de manera participativa, con juntas de vecinos y la municipalidad, que integra innovación, tecnología y proyectos de diversa índole.
Agregó que se trata de “una mirada distinta, que quise plantear para no centrarnos únicamente en el Port Community System (PCS), que sin duda es una necesidad y hacia donde avanzan todos los puertos. Sin embargo, existen otras dimensiones que hemos ido identificando, particularmente en nuestra experiencia, y que aportan una visión complementaria”.
Por otra parte, Fernando Gajardo destacó el Nuevo Modelo Logístico de Puerto San Antonio el cual incluye, entre otros, el regulador de flujo de camiones Alto San Antonio Tránsito (ASAT). Asimismo, resaltó que durante el año avanzaran en la implementación del PCS y la construcción del Centro de Control Portuario (Cecoport), para centralizar la gestión logística y marítima. El objetivo de este último es mejorar la coordinación 24/7 de naves, carga y el flujo terrestre, integrando tecnologías avanzadas y colaborando con la Armada
“Estos datos nos están permitiendo anticiparnos a posibles problemáticas según las condiciones atmosféricas o meteorológicas, definiendo con mayor certeza si al día siguiente se podrá operar y en qué horarios”, destacó.
Por último, Pedro Torrejón destacó la implementación de Sigloport en el Puerto de Valparaíso: “Uno de los principales desafíos era eliminar las filas de camiones en la ZEAL. Con la implementación de Sigloport —que incorpora una solución tecnológica específica— hoy las filas se han reducido a cero”.
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