Todo se encuentra listo y preparado para la realización del “Seminario Internacional Dry Bulk Shipping: desafíos, soluciones y buenas prácticas”, encuentro que tendrá lugar el próximo 4 de junio de 2026 en Santiago de Chile y que busca entregar una visión integral de la logística y el transporte intermodal de graneles sólidos en el contexto actual.

La instancia, a la que invita MundoMaritimo, es organizada por Future Events y cuenta con el auspicio de Puerto Ventanas S.A., Ultraport, MUCIERT S.A. e Inspection Bureau, además del patrocinio de Legal Export Abogados. El evento se desarrollará en modalidad presencial entre las 15:45 y las 20:30 horas en el Salón de Eventos Alcántara 200, en la comuna de Las Condes.

El seminario reunirá a representantes de distintos eslabones de la cadena logística vinculada al transporte de graneles sólidos, abordando aspectos operativos, comerciales, normativos y de seguridad que inciden en el desempeño de esta actividad.

Entre los relatores confirmados destacan Pablo Rizzo, CEO de MUCIERT S.A.; Luis Fuentes, gerente de Explotación Sostenible de Puerto Ventanas S.A.; Alejandro Valenzuela, gerente de Ultraport TGN Automatizado; Francisco Martínez, subgerente de Operaciones TGN; Rafael Durán, socio fundador de Legal Export Abogados; José Tomás Lagos, Market Analysis Manager de Lighthouse Chartering; y Luis Poggi, gerente comercial y CEO de Future Events.

A ellos se suman Ismael Torres, gerente de Desarrollo de Negocio LATAM de Prodevelop, y Sergio Zamorano, CEO de FAM América Latina, fortaleciendo el programa de exposiciones con experiencia en innovación tecnológica, desarrollo de negocios y soluciones para el manejo de graneles.

Durante la jornada se analizarán los principales desafíos y oportunidades que enfrenta el sector, comenzando por los fundamentos técnicos y operativos asociados a los distintos tipos de buques graneleros, los procesos de estiba, carga y descarga, y las mejores prácticas para una operación eficiente.

Asimismo, se revisarán aspectos vinculados a la gestión comercial, incluyendo el mercado de fletes, los contratos de fletamento (chartering) y la logística origen-destino. En paralelo, los participantes podrán profundizar en el marco regulatorio que rige la actividad, considerando las regulaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI), el Código IMSBC, así como los convenios SOLAS y MARPOL y la documentación asociada al transporte de cargas.

La agenda también contempla materias relacionadas con la seguridad operacional, el cumplimiento ambiental y la optimización de recursos, elementos cada vez más relevantes para la competitividad y sostenibilidad de la cadena logística de graneles sólidos.

El encuentro está dirigido a ejecutivos, gerentes de operaciones y superintendentes de terminales graneleros, agencias navieras y armadores; traders de commodities, especialistas en chartering, freight forwarders y responsables de logística; inspectores de carga, peritos de seguros marítimos y profesionales vinculados a la gestión de riesgos; además de abogados marítimos, gestores de contratos, funcionarios públicos, ingenieros, analistas y consultores interesados en especializarse en el negocio del Dry Bulk.

El programa considera presentaciones de 20 minutos, un coffee break, espacio para preguntas y respuestas y un cierre con brindis. La inscripción tiene un valor de US$275 (CLP 250.000) por participante e incluye material de estudio y diploma digital. Para consultas y registro puede contactarse a través de este link. Más detalles del evento en este enlace.

Por MundoMaritimo