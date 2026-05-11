Continúan los preparativos de lo que será el “Seminario Internacional Dry Bulk Shipping: desafíos, soluciones y buenas prácticas” a desarrollarse el próximo 4 de junio de 2026, en Santiago de Chile. La instancia, organizada por Future Events, Legal Export Abogados y MundoMaritimo, busca entregar una visión integral de la logística y el transporte intermodal de graneles sólidos. La actividad se realizará entre las 16.00 y 20.30 horas, en modalidad presencial, en el Salón de Eventos Alcántara 200, Las Condes.

El seminario está orientado a profesionales vinculados a distintas áreas de la cadena logística y marítima del transporte marítimo de graneles. Entre ellos: ejecutivos y gerentes del sector marítimo-portuario, traders de commodities, especialistas en chartering, freight forwarders, inspectores de carga, peritos de seguros marítimos, abogados especializados, gestores de contratos, profesionales del ámbito público e ingenieros y consultores interesados en profundizar conocimientos en la cadena técnica y comercial del transporte granelero.

Programa y contenidos clave

El programa comenzará con una introducción al Dry Bulk Shipping, donde se analizarán las tendencias globales del mercado y el rol que cumplen actores como navieras, charterers, terminales, traders y embarcadores y recibidores; la responsabilidad y normativa internacional aplicable al transporte de graneles sólidos, incluyendo el marco de responsabilidades para el shipper, capitán y terminales, junto con el análisis de incidentes reales y las lecciones aprendidas a partir de ellos.

También se desarrollará un bloque dedicado a terminales y buques graneleros, donde se examinarán aspectos relacionados con infraestructura, equipamiento y tendencias estructurales en naves y terminales, además de estrategias para optimizar la interacción operativa entre el buque y el terminal. El programa considera igualmente una sección sobre aspectos comerciales y chartering, enfocada en la gestión de contratos Voyage Charter y Time Charter, documentación clave como el Bill of Lading y conceptos operativos relevantes en los mercados internacionales, entre ellos laytime, demurrage y dispatch.

En materia de sostenibilidad, se analizarán materias vinculadas con descarbonización, nuevas tecnologías aplicadas a naves, electrificación de equipos portuarios y cumplimiento de regulaciones ambientales internacionales.

Asimismo, los asistentes podrán participar en un taller y revisión de casos prácticos relacionados con planificación de carga, evaluación de riesgos en terminales, auditorías, inspecciones y mejores prácticas operacionales.

Rafael Durán, socio y fundador de Legal Export, destacó la importancia de abordar los riesgos asociados al transporte de graneles desde una perspectiva operativa y jurídica. Según ejemplificó, “en el transporte de graneles, riesgos como la licuefacción de la carga o fallas estructurales durante la descarga no son solo problemas operativos, son crisis legales en potencia”.

Presencia Internacional

Entre las novedades confirmadas para el encuentro destaca la participación como relator internacional de Pablo Rizzo, quien fue presidente de la Autoridad Portuaria de Guayaquil entre 2021 y 2023, además de expresidente de Flopec y Astinave EP durante el período 2017-2018. A ellos se sumarán Luis Poggi, gerente comercial de Future Events, y el propio Rafael Durán, junto con especialistas ligados al ámbito portuario, al chartering y a la operación de cargas graneleras.

Otra de las incorporaciones anunciadas corresponde a MUCIERT, firma ecuatoriana especializada en inspecciones marítimas, surveys y supervisión de cargas, que se integró como auspiciador del seminario.

Este evento corresponde además a la segunda edición de una serie de encuentros especializados impulsados por las entidades organizadoras que, con anterioridad, desarrollaron con gran éxito el seminario “Logística de Carga de Proyecto. Desafíos, Soluciones y Buenas Prácticas”, realizado en julio de 2025, instancia que reunió a destacados actores del sector y registró una alta convocatoria.

El valor de inscripción para el seminario será de US$275 (CL$250.000) por participante, monto que incluye material de estudio y diploma digital. Para consultas y registro puede contactarnos a través de este link. Más detalles del evento en este enlace.

Por MundoMaritimo