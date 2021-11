El segmento Dry Bulk ha debido navegar por las dificultades impulsadas por la pandemia y ahora se prepara para enfrentar los desafíos de que implicará la descarbonización de la matriz energética mundial y el impacto que conllevará este desarrollo a uno de los commodities más importantes para el segmento: el carbón. El presente y las tendencias de estos acontecimientos serán los aspectos que serán analizados en profundidad en la cuarta edición del seminario que anualmente organiza Lighthouse Chartering, esta vez bajo el título “Shipping on fire but the world without coal”.

En el evento, que nuevamente será realizado de manera virtual, contará con la presencia de expertos de la consultora internacional Drewry, quienes entregarán sus perspectivas para el mercado del Dry Bulk a nivel global y, por supuesto, desde el entorno de la Costa Oeste de América Latina, contemplando en el análisis cómo las nuevas regulaciones afectarán el mercado del shipping.

El programa de las presentaciones, que serán efectuadas en inglés, incluye la intervención de Navin Kumar, Jefe de Investigación de Bulk Shipping de Drewry con la temática “What does IMO2030 regulations mean for shipowners and shippers” y la de Rahul Sharan, especialista en Dry Bulk de Drewry, quien expondrá acerca del presente y las proyecciones del sector en la ponencia titulada “The current and outlook for dry bulk shipping”. Las presentaciones serán moderadas por Christian Kassu, Socio y Gerente General de Lighthouse Chartering.

La cita -organizada Lighthouse Chartering y Drewry- a la que cordialmente invita MundoMarítimo - está programada para el miércoles 17 de noviembre a las 11.00 AM CLT (GMT-3) y tendrá una duración de 90 minutos que contemplan presentaciones de 30 minutos y una sección Q&A. Quienes estén interesados en presenciar esta imperdible ocasión podrán hacerlo sin costo y sólo registrando sus datos aquí.

Por MundoMarítimo