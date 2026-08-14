La evolución del conflicto en Medio Oriente continúa elevando la incertidumbre en el mercado tanquero y dificultando las proyecciones sobre el comportamiento de los combustibles marinos, de acuerdo con un análisis de BRS Tanker.
La consultora señala que, “tras los acontecimientos registrados en las últimas semanas, los precios del petróleo han pasado a reflejar principalmente factores geopolíticos y de percepción del mercado, más que los fundamentos tradicionales de oferta y demanda, aumentando su volatilidad”.
Como ejemplo, destaca que recientemente coincidieron dos hechos relevantes: un ataque contra la planta de procesamiento de petróleo de Abqaiq, en Arabia Saudita, y reportes sobre daños en la refinería de Jizan, ubicada en la costa saudita del Mar Rojo. Pese a estos eventos, que normalmente habrían impulsado los precios del petróleo al alza, el Brent cayó cerca de un 9% debido a informaciones sobre una eventual pausa de los ataques estadounidenses contra Irán para favorecer negociaciones entre ambos países, aunque Teherán negó que existieran conversaciones.
El reporte también advierte sobre una ampliación del conflicto tras la participación de Arabia Saudita en operaciones contra grupos respaldados por Irán en Irak, considerados responsables del ataque con drones contra Abqaiq. Asimismo, BRS Tanker menciona el ataque con drones contra una instalación de gas natural licuado en el puerto egipcio de Damieta, en el Mediterráneo, como una señal de la vulnerabilidad de la infraestructura vinculada al oleoducto SUMED y al Canal de Suez.
Mayor estrechez en combustibles refinados
BRS Tanker indica que la interrupción de las operaciones de la refinería saudita de Jizan, con capacidad para procesar 400.000 barriles diarios, tras un ataque con misiles atribuido a los hutíes, podría prolongarse al menos tres semanas y afectar especialmente la disponibilidad de destilados medios.
Durante la última semana, los márgenes del diésel y del Kerosene continuaron fortaleciéndose hasta ubicarse entre US$80 y US$95 por barril y entre US$70 y US$80 por barril, respectivamente, dependiendo de la región. Aunque permanecen por debajo de los máximos registrados al inicio del conflicto, la consultora considera que estos niveles siguen siendo elevados y podrían sostenerse si persisten las restricciones sobre la capacidad de refinación.
Inventarios y perspectivas
Las liberaciones de inventarios han contribuido a contener los precios, aunque estas reservas disminuyen progresivamente. Según datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA), los países de la OCDE mantienen existencias suficientes de crudo y destilados medios, al igual que China. En contraste, muchos consumidores no pertenecientes a la OCDE en Asia, África y América Latina disponen de menores niveles de almacenamiento y presentan una mayor exposición a eventuales interrupciones del suministro.
Mientras persistan las restricciones al transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, ese colchón de inventarios continuará reduciéndose, incrementando el riesgo de interrupciones localizadas en el suministro de diésel y kerosene.
Impacto en los combustibles marinos
En cuanto al mercado de bunker, BRS Tanker sostiene que los precios han seguido la evolución del crudo desde fines de febrero y prevé que esta tendencia continúe.
No obstante, advierte que una mayor estrechez en el sector de destilados podría fortalecer el precio del marine gasoil (MGO) frente al VLSFO y al fuel oil de 380 cSt. Este escenario podría adquirir mayor relevancia si aumenta el número de buques que desvíen sus rutas hacia el Mediterráneo para evitar navegar el Estrecho de Bab el-Mandeb, ya que esa zona corresponde a un Área de Control de Emisiones (ECA), donde las naves deben utilizar combustible con bajo contenido de azufre o sistemas de depuración de gases (scrubbers).
Por el contrario, la consultora indica que el mercado mundial de fuel oil no presenta actualmente una situación de estrechez comparable, ya que los márgenes del HSFO disminuyeron durante la última semana y solo permanecen positivos en Singapur.
Por MundoMaritimo
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