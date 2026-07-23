El Estrecho de Ormuz vuelve a situarse en el centro de la atención del transporte marítimo mundial. La ruptura de la tregua entre Estados Unidos e Irán ha derivado en una nueva escalada militar que ya se extiende por diez días consecutivos, con ataques a buques mercantes, una disminución del tránsito de tanqueros y crecientes amenazas sobre las principales rutas de exportación de hidrocarburos de Medio Oriente.

Como ha informado previamente MundoMaritimo, el estrecho constituye uno de los principales cuellos de botella del comercio energético global, al concentrar el tránsito de cerca del 20% del petróleo mundial. Sin embargo, el escenario se ha deteriorado durante los últimos días, luego de que ataques contra naves comerciales y nuevas acciones militares elevaran nuevamente el riesgo para la navegación.

Tránsito bajo presión

Las cifras más recientes reflejan el impacto inmediato sobre la actividad marítima. Según datos de LSEG, solo cuatro naves cruzaron el Estrecho de Ormuz el 19 de julio, la mitad de las registradas el día anterior. Paralelamente, análisis satelitales muestran una desaceleración de las transferencias de petróleo entre buques en aguas cercanas al estrecho, mientras algunos armadores han optado por apagar sus sistemas AIS para reducir su exposición.

La situación se agravó luego de que la línea naviera griega Dynacom Tankers informara que dos de los buques bajo su administración fueron alcanzados por proyectiles de origen desconocido frente a las costas de Omán. A ello se suman reportes de la Marina británica sobre ataques contra otras dos naves en las inmediaciones del estrecho.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que dos tanqueros quedaron inmovilizados tras intentar utilizar una "ruta meridional insegura" para atravesar Ormuz, mientras previamente había atribuido otros dos incidentes a supuestos "accidentes" ocurridos en la misma zona.

Conflicto se extiende al mar Rojo

La crisis ya no se limita únicamente al Golfo Pérsico. Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, anunciaron un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, advirtiendo a los armadores que eviten recaladas en puertos saudíes y abriendo un nuevo foco de incertidumbre para la navegación en el mar Rojo.

La amenaza resulta especialmente relevante porque Arabia Saudita ha incrementado durante los últimos meses los embarques de crudo desde Yanbu, en la costa del mar Rojo, precisamente para compensar las dificultades operacionales en el Estrecho de Ormuz. Una eventual interrupción de esa ruta afectaría una parte significativa de las exportaciones petroleras del reino.

Mientras tanto, la coalición liderada por Arabia Saudita anunció medidas para reforzar la protección de los buques que navegan por la zona, en tanto Estados Unidos e Irán continúan intercambiando ataques. El CENTCOM confirmó nuevos bombardeos contra instalaciones militares iraníes, mientras Teherán respondió con ataques dirigidos a objetivos en Kuwait y Jordania.

En paralelo, Pakistán y Qatar mantienen gestiones diplomáticas para intentar reactivar el acuerdo de alto el fuego alcanzado el pasado 17 de junio, aunque Washington ha señalado que las operaciones militares continuarán mientras persistan los ataques contra la navegación en Ormuz.

Mercado resiste, pero mantiene la cautela

Pese a la intensidad del conflicto, el mercado petrolero ha mostrado una reacción más moderada de lo que anticipaban numerosos analistas cuando comenzó la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán a fines de febrero.

En ese momento se llegó a proyectar que el Brent podría escalar hasta US$150 o incluso US$200 por barril si el Estrecho de Ormuz quedaba completamente bloqueado. Sin embargo, el crudo alcanzó un máximo cercano a US$126 por barril y actualmente cotiza en torno a US$90, aunque acumula un incremento cercano al 20% durante julio.

Diversos factores han contenido el alza. Entre ellos destacan la fuerte reducción de las importaciones de crudo por parte de China, el aumento de la producción estadounidense hasta un récord de 13,93 millones de barriles diarios, la liberación de reservas estratégicas por parte de Washington y la existencia de una amplia disponibilidad de cargamentos físicos para entrega inmediata.

No obstante, analistas advierten que el equilibrio sigue siendo frágil. La reducción del tráfico por Ormuz, los ataques a tanqueros y la posibilidad de que las amenazas hutíes afecten también al mar Rojo mantienen elevada la incertidumbre para el transporte marítimo y el abastecimiento energético mundial. Aunque el mercado ha evitado por ahora un shock similar al previsto al inicio del conflicto, la evolución de la seguridad en ambas rutas marítimas continuará siendo determinante para la logística global en las próximas semanas.

Por MundoMaritimo