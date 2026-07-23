El Estrecho de Ormuz vuelve a situarse en el centro de la atención del transporte marítimo mundial. La ruptura de la tregua entre Estados Unidos e Irán ha derivado en una nueva escalada militar que ya se extiende por diez días consecutivos, con ataques a buques mercantes, una disminución del tránsito de tanqueros y crecientes amenazas sobre las principales rutas de exportación de hidrocarburos de Medio Oriente.
Como ha informado previamente MundoMaritimo, el estrecho constituye uno de los principales cuellos de botella del comercio energético global, al concentrar el tránsito de cerca del 20% del petróleo mundial. Sin embargo, el escenario se ha deteriorado durante los últimos días, luego de que ataques contra naves comerciales y nuevas acciones militares elevaran nuevamente el riesgo para la navegación.
Tránsito bajo presión
Las cifras más recientes reflejan el impacto inmediato sobre la actividad marítima. Según datos de LSEG, solo cuatro naves cruzaron el Estrecho de Ormuz el 19 de julio, la mitad de las registradas el día anterior. Paralelamente, análisis satelitales muestran una desaceleración de las transferencias de petróleo entre buques en aguas cercanas al estrecho, mientras algunos armadores han optado por apagar sus sistemas AIS para reducir su exposición.
La situación se agravó luego de que la línea naviera griega Dynacom Tankers informara que dos de los buques bajo su administración fueron alcanzados por proyectiles de origen desconocido frente a las costas de Omán. A ello se suman reportes de la Marina británica sobre ataques contra otras dos naves en las inmediaciones del estrecho.
Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que dos tanqueros quedaron inmovilizados tras intentar utilizar una "ruta meridional insegura" para atravesar Ormuz, mientras previamente había atribuido otros dos incidentes a supuestos "accidentes" ocurridos en la misma zona.
Conflicto se extiende al mar Rojo
La crisis ya no se limita únicamente al Golfo Pérsico. Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, anunciaron un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, advirtiendo a los armadores que eviten recaladas en puertos saudíes y abriendo un nuevo foco de incertidumbre para la navegación en el mar Rojo.
La amenaza resulta especialmente relevante porque Arabia Saudita ha incrementado durante los últimos meses los embarques de crudo desde Yanbu, en la costa del mar Rojo, precisamente para compensar las dificultades operacionales en el Estrecho de Ormuz. Una eventual interrupción de esa ruta afectaría una parte significativa de las exportaciones petroleras del reino.
Mientras tanto, la coalición liderada por Arabia Saudita anunció medidas para reforzar la protección de los buques que navegan por la zona, en tanto Estados Unidos e Irán continúan intercambiando ataques. El CENTCOM confirmó nuevos bombardeos contra instalaciones militares iraníes, mientras Teherán respondió con ataques dirigidos a objetivos en Kuwait y Jordania.
En paralelo, Pakistán y Qatar mantienen gestiones diplomáticas para intentar reactivar el acuerdo de alto el fuego alcanzado el pasado 17 de junio, aunque Washington ha señalado que las operaciones militares continuarán mientras persistan los ataques contra la navegación en Ormuz.
Mercado resiste, pero mantiene la cautela
Pese a la intensidad del conflicto, el mercado petrolero ha mostrado una reacción más moderada de lo que anticipaban numerosos analistas cuando comenzó la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán a fines de febrero.
En ese momento se llegó a proyectar que el Brent podría escalar hasta US$150 o incluso US$200 por barril si el Estrecho de Ormuz quedaba completamente bloqueado. Sin embargo, el crudo alcanzó un máximo cercano a US$126 por barril y actualmente cotiza en torno a US$90, aunque acumula un incremento cercano al 20% durante julio.
Diversos factores han contenido el alza. Entre ellos destacan la fuerte reducción de las importaciones de crudo por parte de China, el aumento de la producción estadounidense hasta un récord de 13,93 millones de barriles diarios, la liberación de reservas estratégicas por parte de Washington y la existencia de una amplia disponibilidad de cargamentos físicos para entrega inmediata.
No obstante, analistas advierten que el equilibrio sigue siendo frágil. La reducción del tráfico por Ormuz, los ataques a tanqueros y la posibilidad de que las amenazas hutíes afecten también al mar Rojo mantienen elevada la incertidumbre para el transporte marítimo y el abastecimiento energético mundial. Aunque el mercado ha evitado por ahora un shock similar al previsto al inicio del conflicto, la evolución de la seguridad en ambas rutas marítimas continuará siendo determinante para la logística global en las próximas semanas.
Por MundoMaritimo
OMI llama a respetar libertad de navegación tras ataques a buques mercantes en el Estrecho de Ormuz
Alto riesgo y escalada de ataques contra la flota mercante restringen el tránsito en el Estrecho de Ormuz
3721 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.