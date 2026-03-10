El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, expresó su profunda preocupación por los recientes ataques contra buques mercantes registrados en la región del Estrecho de Ormuz, los que han dejado al menos siete tripulantes fallecidos y varios marinos heridos, algunos de gravedad.
Las declaraciones fueron realizadas durante la inauguración del 12º periodo de sesiones del Subcomité de Sistemas y Equipo del Buque (SSE) de la OMI, que se desarrolla entre el 9 y el 13 de marzo en la sede del organismo en Londres.
Durante su intervención, Domínguez reiteró que “cualquier ataque contra tripulantes inocentes o buques mercantes es inaceptable”, destacando que la gente de mar cumple un rol esencial al garantizar el flujo continuo de bienes y energía a nivel global.
En ese contexto, subrayó que todas las partes deben respetar la libertad de navegación, principio fundamental del derecho marítimo internacional, e instó a las líneas navieras a actuar con máxima precaución al operar en la zona afectada o evitarla si fuese necesario.
Asimismo, indicó que la OMI continúa monitoreando la situación y reiteró la importancia de basar las decisiones operativas en fuentes verificadas y fidedignas, advirtiendo sobre el riesgo de desinformación. Para apoyar este proceso, el organismo ha habilitado una página web específica con información actualizada sobre la evolución de la situación, dirigida a marinos, compañías y administraciones marítimas.
El secretario general también expresó su solidaridad con los tripulantes heridos y con las familias de quienes han perdido la vida, así como con la gente de mar que continúa operando en zonas marítimas de alto riesgo.
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer
Durante su discurso, Domínguez también hizo referencia a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, cuyo lema este año fue “Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas”.
En ese contexto, señaló que el sector marítimo debe eliminar las barreras institucionales que limitan la diversidad y la inclusión, destacando que los resultados de la encuesta sobre la mujer en el sector marítimo evidencian tanto avances como brechas que aún requieren atención.
Según indicó, la OMI se encuentra enfocada en reconocer a las mujeres del sector marítimo que impulsan la innovación, el liderazgo y el cambio positivo.
Seguridad marítima y prevención de incendios
El secretario general también destacó que el lema del Día Marítimo Mundial 2026, “De las políticas a la práctica: impulsando la excelencia marítima”, enfatiza la necesidad de traducir la normativa en una implementación efectiva en la flota mundial.
En ese marco, el Subcomité SSE (Ship Systems and Equipment) centrará sus trabajos en dos áreas principales: dispositivos de salvamento y protección contra incendios.
En materia de dispositivos de salvamento, se abordará el desarrollo de requisitos de ventilación para botes salvavidas parcialmente cerrados, la revisión del capítulo III del Convenio SOLAS y del Código IDS, así como cuestiones pendientes relacionadas con balsas salvavidas autoadrizables y reversibles con toldo para buques nuevos.
En el ámbito de la protección contra incendios, el Subcomité avanzará en la modernización del Código PEF 2010, con el objetivo de armonizar los instrumentos de la OMI con los materiales modernos utilizados en la construcción naval.
Asimismo, continuará el trabajo para mejorar la regla II-2/9 del Convenio SOLAS, transformando interpretaciones unificadas no obligatorias en disposiciones normativas claras sobre contención de incendios.
Incendios en portacontenedores y nuevos combustibles
Uno de los temas prioritarios será el abordaje de la detección y control de incendios en buques portacontenedores, incluyendo el avance de enmiendas al Convenio SOLAS relativas al uso de cámaras térmicas infrarrojas portátiles y lanzas de agua nebulizada, junto con el desarrollo de las correspondientes normativas.
También se analizarán los riesgos asociados al transporte de vehículos de nuevas energías, incluidos los vehículos eléctricos de batería, los cuales presentan riesgos específicos de desbordamiento térmico e ignición.
Finalmente, la OMI inició el desarrollo de un marco normativo de seguridad para apoyar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte marítimo. En este contexto, se elaborarán directrices provisionales para buques equipados con sistemas de almacenamiento de energía en baterías, considerando que se proyecta que el número de estas embarcaciones aumente en 40% en los próximos años y alcance cerca del 18% de la flota mundial hacia 2050.
Por MundoMaritimo
Industria marítima condena ataques en el Golfo Pérsico y llama a proteger a la gente de mar
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.