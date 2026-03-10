El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, expresó su profunda preocupación por los recientes ataques contra buques mercantes registrados en la región del Estrecho de Ormuz, los que han dejado al menos siete tripulantes fallecidos y varios marinos heridos, algunos de gravedad.

Las declaraciones fueron realizadas durante la inauguración del 12º periodo de sesiones del Subcomité de Sistemas y Equipo del Buque (SSE) de la OMI, que se desarrolla entre el 9 y el 13 de marzo en la sede del organismo en Londres.

Durante su intervención, Domínguez reiteró que “cualquier ataque contra tripulantes inocentes o buques mercantes es inaceptable”, destacando que la gente de mar cumple un rol esencial al garantizar el flujo continuo de bienes y energía a nivel global.

En ese contexto, subrayó que todas las partes deben respetar la libertad de navegación, principio fundamental del derecho marítimo internacional, e instó a las líneas navieras a actuar con máxima precaución al operar en la zona afectada o evitarla si fuese necesario.

Asimismo, indicó que la OMI continúa monitoreando la situación y reiteró la importancia de basar las decisiones operativas en fuentes verificadas y fidedignas, advirtiendo sobre el riesgo de desinformación. Para apoyar este proceso, el organismo ha habilitado una página web específica con información actualizada sobre la evolución de la situación, dirigida a marinos, compañías y administraciones marítimas.

El secretario general también expresó su solidaridad con los tripulantes heridos y con las familias de quienes han perdido la vida, así como con la gente de mar que continúa operando en zonas marítimas de alto riesgo.

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer

Durante su discurso, Domínguez también hizo referencia a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, cuyo lema este año fue “Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas”.

En ese contexto, señaló que el sector marítimo debe eliminar las barreras institucionales que limitan la diversidad y la inclusión, destacando que los resultados de la encuesta sobre la mujer en el sector marítimo evidencian tanto avances como brechas que aún requieren atención.

Según indicó, la OMI se encuentra enfocada en reconocer a las mujeres del sector marítimo que impulsan la innovación, el liderazgo y el cambio positivo.

Seguridad marítima y prevención de incendios

El secretario general también destacó que el lema del Día Marítimo Mundial 2026, “De las políticas a la práctica: impulsando la excelencia marítima”, enfatiza la necesidad de traducir la normativa en una implementación efectiva en la flota mundial.

En ese marco, el Subcomité SSE (Ship Systems and Equipment) centrará sus trabajos en dos áreas principales: dispositivos de salvamento y protección contra incendios.

En materia de dispositivos de salvamento, se abordará el desarrollo de requisitos de ventilación para botes salvavidas parcialmente cerrados, la revisión del capítulo III del Convenio SOLAS y del Código IDS, así como cuestiones pendientes relacionadas con balsas salvavidas autoadrizables y reversibles con toldo para buques nuevos.

En el ámbito de la protección contra incendios, el Subcomité avanzará en la modernización del Código PEF 2010, con el objetivo de armonizar los instrumentos de la OMI con los materiales modernos utilizados en la construcción naval.

Asimismo, continuará el trabajo para mejorar la regla II-2/9 del Convenio SOLAS, transformando interpretaciones unificadas no obligatorias en disposiciones normativas claras sobre contención de incendios.

Incendios en portacontenedores y nuevos combustibles

Uno de los temas prioritarios será el abordaje de la detección y control de incendios en buques portacontenedores, incluyendo el avance de enmiendas al Convenio SOLAS relativas al uso de cámaras térmicas infrarrojas portátiles y lanzas de agua nebulizada, junto con el desarrollo de las correspondientes normativas.

También se analizarán los riesgos asociados al transporte de vehículos de nuevas energías, incluidos los vehículos eléctricos de batería, los cuales presentan riesgos específicos de desbordamiento térmico e ignición.

Finalmente, la OMI inició el desarrollo de un marco normativo de seguridad para apoyar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte marítimo. En este contexto, se elaborarán directrices provisionales para buques equipados con sistemas de almacenamiento de energía en baterías, considerando que se proyecta que el número de estas embarcaciones aumente en 40% en los próximos años y alcance cerca del 18% de la flota mundial hacia 2050.

