El sector de transporte marítimo de hidrocarburos enfrenta una menor disponibilidad de carga debido a las interrupciones de las exportaciones, mientras la reducción de los inventarios de petróleo aumenta el riesgo de mayores precios del crudo y de un menor crecimiento económico. Así lo señala el Tanker Shipping Market Overview and Outlook de BIMCO.

La asociación mantiene la proyección de dos escenarios para el mercado, condicionados por la situación del Estrecho de Ormuz: “SoH open”, que contempla una reapertura gradual durante el cuarto trimestre de 2026, y “SoH closed”, que considera la continuidad de las interrupciones durante 2026 y 2027.

En ambos casos, BIMCO prevé un deterioro de las condiciones de oferta y demanda durante 2026, con una mayor presión sobre los tanqueros de crudo. La magnitud y duración de este deterioro dependerán de cuándo se recuperen los flujos normales de exportación de petróleo.

Exportaciones vía marítima disminuyen

Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, la demanda de tanqueros se ha debilitado. En lo que va del año, las exportaciones de petróleo y productos pesados han disminuido 5,7% interanual, mientras que las de productos limpios han retrocedido 11,2%.

BIMCO señala que las exportaciones del Golfo Pérsico permanecen por debajo de sus niveles anteriores. A esto se suma el reciente debilitamiento de los embarques de Arabia Saudita a través del Mar Rojo y una mayor afectación de las exportaciones rusas debido a ataques contra refinerías, infraestructura petrolera y buques. “En conjunto, estos factores han reducido la disponibilidad de carga para el transporte marítimo”, indica.

La situación también se refleja en la demanda de transporte. La demanda de tanqueros de crudo medida en toneladas-milla acumula una caída de 10,3% interanual, principalmente por la pérdida de volúmenes de exportación desde el Golfo Pérsico.

Los tanqueros de productos han mostrado un comportamiento diferente, con un crecimiento de 2,3% en la demanda interanual. BIMCO atribuye este desempeño, entre otros factores, a que los buques LR2 han captado mayores volúmenes de crudo y productos pesados.

Inventarios de petróleo disminuyen

La menor disponibilidad de exportaciones se ha producido en paralelo con una reducción de las existencias globales de petróleo. Según datos citados por BIMCO de Citigroup, “los inventarios globales de petróleo y productos ya han disminuido en más de 500 millones de barriles”.

Una reducción adicional limitaría la capacidad de los inventarios para compensar interrupciones en el suministro, aumentando el riesgo de mayores precios del petróleo y de un menor crecimiento económico. Esto, a su vez, podría reducir la demanda de transporte marítimo de tanqueros.

Fletes se mantienen elevados

Los fletes de los tanqueros de crudo aumentaron después del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán y se han mantenido en niveles elevados. Según BIMCO, las interrupciones redujeron la oferta efectiva de buques debido a retrasos, buques inmovilizados y una menor productividad de la flota. A esto se sumó el aumento de las primas de riesgo de guerra, que elevó los costos de los armadores.

Los fletes de los tanqueros de productos también aumentaron, aunque en menor medida, debido al crecimiento de la flota y a una menor dependencia de los embarques del Golfo Pérsico. El incremento de los fletes se trasladó a las tarifas de fletamento por tiempo y a los precios de los buques de segunda mano en ambos segmentos, con un efecto mayor sobre los tanqueros de crudo.

Dos escenarios para 2026 y 2027

En el escenario “SoH open”, BIMCO contempla que las condiciones actuales se mantengan durante el tercer trimestre de 2026 y que las exportaciones del Golfo Pérsico comiencen a recuperarse gradualmente en el cuarto trimestre. También considera una mejora progresiva de las exportaciones rusas y sauditas.

Bajo este caso, la demanda de transporte de crudo mejoraría durante 2027 a medida que se recuperen los volúmenes de carga y comiencen a recomponerse los inventarios de petróleo.

El escenario “SoH closed”, en cambio, supone que las interrupciones continúen durante 2026 y 2027. En ese caso, el balance entre oferta y demanda se debilitaría aún más durante 2027, debido a menores volúmenes de exportación, reducción de inventarios y una menor actividad económica, mientras el crecimiento de la flota se acelera.

BIMCO señala que una reapertura de Ormuz permitiría recuperar una parte importante de la demanda perdida, pero la combinación de la normalización de las operaciones y el crecimiento de la oferta podría llevar a una gradual normalización de los fletes, en lugar de mantenerlos en niveles crecientes.

Si las interrupciones persisten, la volatilidad de los fletes podría mantenerse elevada. Sin embargo, las tarifas también podrían disminuir posteriormente a medida que el mercado se adapte a nuevas condiciones de demanda y aumente el número de buques entregados por los astilleros.

Por MundoMaritimo