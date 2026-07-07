Los recientes ataques contra buques mercantes en el Estrecho de Ormuz volvieron a tensionar la ruta marítima, poniendo en duda la estabilidad alcanzada tras el acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán. Los incidentes, que afectaron a un metanero y a un tanquero con registros de abanderamiento en Qatar y Arabia Saudita, respectivamente, también provocaron un repunte en los precios del petróleo y alimentaron nuevas preocupaciones sobre la seguridad de la navegación en el Golfo Pérsico.

Según informó Axios, Irán habría disparado al menos dos misiles contra los buques que transitaban por el estrecho durante la noche del lunes 6 de julio. Un funcionario estadounidense, citado bajo condición de anonimato, señaló que ambas naves sufrieron daños de consideración, aunque no se registraron víctimas. Paralelamente, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) confirmó haber recibido reportes de un tanquero alcanzado por un proyectil frente a la costa de Omán.

Naves afectadas

Entre las naves afectadas se encuentra el “Al Rekayyat”, un metanero cargado con gas natural licuado (GNL), que emitió una señal de socorro tras ser impactado en su banda de babor mientras abandonaba el Estrecho de Ormuz.

"Hemos sido impactados por un dron en la banda de babor, sobre la sala de máquinas. Estado: incendio en la sala de máquinas y presencia abundante de humo. No podemos evaluar el alcance de los daños por el momento", comunicó el capitán de la nave en una transmisión radial revisada por Reuters.

Fuentes de seguridad marítima indicaron que el incendio declarado en la sala de máquinas generó riesgo de explosión, aunque la tripulación pudo ser evacuada sin registrar heridos.

Se trata del primer buque tanque GNL de Qatar alcanzado desde el inicio del conflicto entre Irán y Estados Unidos a fines de febrero. El “Al Rekayyat”, operado por Nakilat, integra una de las mayores flotas mundiales de transporte de GNL.

En paralelo, el tanquero “Wedyan”, también sufrió daños frente a la costa de Omán. Posteriormente, el UKMTO reportó un tercer incidente, en el que otro tanquero fue alcanzado por un dron mientras transitaba por el estrecho, aunque pudo continuar su itinerario tras sufrir daños menores.

Persisten los riesgos para la navegación

Desde la firma del acuerdo de paz provisional entre Washington y Teherán, el Estrecho de Ormuz ha reanudado parcialmente sus operaciones, aunque el flujo marítimo continúa muy por debajo de los niveles previos al conflicto. Actualmente transitan entre 25 y 40 buques diarios, frente a un promedio cercano a las 125 naves por día registrado antes del inicio de las hostilidades.

BRS advirtió que la reapertura intermitente del paso continúa generando volatilidad en el mercado de transporte de hidrocarburos, debido a la irregularidad en el tránsito de buques en ambas direcciones.

Asimismo, desde la industria naviera anticipan que los tránsitos por el estrecho podrían disminuir tras los últimos ataques, aunque se espera que numerosos armadores seguirán dispuestos a asumir el riesgo de utilizar esta ruta clave para el comercio energético mundial.

Petróleo reacciona y la paz sigue siendo frágil

Los nuevos ataques impulsaron un alza en las cotizaciones del petróleo. El Brent avanzó hasta los US$72,25 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situó cerca de los US$70, reflejando la preocupación del mercado por eventuales interrupciones en el suministro.

Mientras tanto, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán permanecen suspendidas durante las ceremonias fúnebres del fallecido líder supremo Ali Khamenei. Aunque el acuerdo alcanzado a fines de junio estableció un período de 60 días para negociar una paz definitiva, siguen pendientes asuntos clave como las tarifas de tránsito por el Estrecho de Ormuz, el descongelamiento de activos iraníes y el programa nuclear de Teherán, factores que mantienen elevada la incertidumbre para el transporte marítimo y los mercados energéticos.

Por MundoMaritimo