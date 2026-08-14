Las tarifas de fletes spot del transporte marítimo de contenedores desde los puertos del norte de Asia hacia Sudamérica se han mantenido elevadas durante agosto, en un escenario marcado por interrupciones de itinerarios, roleo de cargas y cancelaciones irregulares de itinerarios que han reducido la disponibilidad de espacio, reporta S&P Global

De acuerdo con actores del mercado consultados por la firma de análisis e información financiera, la fortaleza de las tarifas responde principalmente a factores operacionales derivados de la congestión en Asia y América Latina, junto con retrasos asociados a condiciones meteorológicas que han afectado los itinerarios de los buques y el posicionamiento de contenedores.

“Las cosas están cambiando muy rápido”, señaló a S&P Global una fuente vinculada a una naviera, la que explicó que los buques han tenido dificultades para regresar a Asia según lo programado, generando recaladas omitidas y roleos de carga. Además, indicó que la mayoría de las líneas navieras tendrían sus naves prácticamente llenas hasta fines de agosto.

WCSA mantiene tendencia al alza

En la ruta Norte de Asia-Costa Oeste de Sudamérica (WCSA), las tarifas continuaron fortaleciéndose durante agosto. Los niveles reportados para la segunda semana del mes se situaron entre US$5.600 y US$6.000/FEU, mientras que el índice PCR 29 de S&P Global ubicó la tarifa en US$6.200/FEU el 11 de agosto, US$200 por encima del día anterior.

Las fuentes consultadas anticipan nuevos incrementos durante la tercera semana de agosto, a medida que las líneas navieras implementen nuevos incrementos generales de tarifas (GRI), los que llevaría a las tarifas a situarse entre US$6.500 y US$7.000/FEU.

Un agente de carga consideró viables estos nuevos incrementos y explicó que “al acercarnos a la Golden Week (Semana Dorada, periodo festivo en China entre el 1 y el 7 de octubre), las líneas navieras harán un último esfuerzo para mantener las tarifas en niveles altos antes de que comiencen a disminuir”.

No obstante, la misma fuente advirtió que los actuales volúmenes de carga podrían no ser suficientes para sostener las tarifas elevadas una vez que se normalicen las condiciones operacionales.

ECSA sigue una trayectoria similar

La ruta Norte de Asia-Costa Este de Sudamérica (ECSA) presenta una evolución similar. Según S&P Global, las tarifas se mantuvieron cercanas a las observadas en WCSA durante agosto, con el índice PCR 31 situándose en US$6.000/FEU el 11 de agosto.

Las fuentes atribuyen la fortaleza de ambas rutas principalmente a las interrupciones que sufren los itinerarios y no a un incremento de la demanda. La congestión, los retrasos provocados por el clima y el desplazamiento de capacidad han limitado el espacio disponible y retrasado la movilización de carga, permitiendo a las líneas navieras continuar intentando aplicar aumentos generales de tarifas.

De acuerdo con la publicación los actores del mercado esperan que las líneas navieras mantengan la presión alcista antes del período de la Golden Week en China, aunque algunos anticipan una moderación posterior. Otra fuente del sector había proyectado previamente que las tarifas podrían mantenerse hasta fines de septiembre.

Un mercado global inestable

La situación de Sudamérica se inserta en un mercado global caracterizado por una elevada inestabilidad. Freightos señaló que las tarifas Asia-Europa han comenzado a disminuir tras el inicio anticipado de la temporada alta, con reducciones de alrededor de US$1.000/FEU y 15% hacia el norte de Europa y el Mediterráneo desde sus máximos de comienzos de julio.

En contraste, las tarifas en las rutas del Transpacífico han mostrado mayor resistencia: los valores hacia la Costa Este de Estados Unidos (USEC) alcanzaron los US$9.400/FEU, mientras que hacia la Costa Oeste (USWC) llegaron a unos US$7.400/FEU.

Líneas navieras gozan de sólida demanda

Bloomberg destacó, además, que las principales líneas navieras continúan observando una demanda sólida. Maersk elevó por segunda vez en siete semanas sus perspectivas para el año, atribuyéndolo a mayores tarifas de flete y a una economía global “más resiliente de lo inicialmente previsto”. Hapag-Lloyd, por su parte, señaló que las fuertes exportaciones desde Asia y una mejora de la demanda estadounidense compensaron parte de las presiones de costos.

En este contexto, el CEO de Maersk, Vincent Clerc, resumió el escenario señalando que “la demanda subyacente es muy, muy fuerte y resiliente” y que los volúmenes de transporte de contenedores “están creciendo muy rápido”.

Por MundoMaritimo