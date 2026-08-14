Hapag-Lloyd cerró el segundo trimestre de 2026 con un EBITDA de US$829 millones, ligeramente superior al registrado en igual período de 2025. En contraste, el EBIT descendió a US$176 millones y las utilidades del Grupo se redujeron a US$83 millones.
De acuerdo con Hapag-Lloyd, tras un inicio de 2026 poco satisfactorio, con resultados impactados por interrupciones operativas, los volúmenes y las tarifas spot aumentaron significativamente en el segundo trimestre. Esta evolución positiva estuvo impulsada principalmente por las sólidas exportaciones desde Asia y la mejora de la demanda en Estados Unidos, lo que ayudó a compensar los US$600 millones de costos adicionales en el segundo trimestre, derivados del conflicto en Medio Oriente.
En el segmento de Línea Naviera los ingresos alcanzaron los US$5.682 millones en el segundo trimestre de 2026, respaldados por mayores volúmenes de transporte, que llegaron a los 3,5 millones de TEUs (T2 2025: 3,4 millones de TEUs). La tarifa media de flete aumentó un 9% interanual hasta los UD$1.475/TEU T2 2025: US$1.354/TEU). El EBITDA disminuyó a US$773 millones, mientras que el EBIT cayó a US$153 millones, debido principalmente a que el bloqueo del Estrecho de Ormuz generó costos adicionales de combustible (bunker), seguros, almacenamiento, desvío de servicios y transporte terrestre.
En el segmento de Terminales e Infraestructura, los ingresos aumentaron a US$191 millones en el segundo trimestre de 2026, impulsados por la primera consolidación global del negocio de contenedores de JM Baxi y un sólido crecimiento del volumen en América Latina. El EBITDA subió a US$55 millones, mientras que el EBIT se situó en US$21 millones.
“El segundo trimestre fue mejor que el primero, impulsado por tarifas spot significativamente más altas y una demanda sólida. Nuestra red Gemini se mantuvo resiliente y continuó superando al mercado, liderando la industria en cuanto a fiabilidad de itinerarios”, afirmó Rolf Habben Jansen, CEO de Hapag-Lloyd.
El ejecutivo agregó que “además, el negocio de terminales sigue creciendo y es cada vez más relevante desde el punto de vista estratégico, respaldado por sólidos volúmenes de carga movilizada e inversiones en nuevos activos. En el segundo semestre de 2026, seguiremos centrados en hacer crecer tanto nuestro negocio de transporte marítimo como el de terminales, manteniendo al mismo tiempo una estricta disciplina de costos para seguir mejorando nuestro rendimiento financiero”.
Proyecciones financieras
Sobre la base de los resultados del segundo trimestre y la mejora del mercado, el 13 de julio se revisaron al alza las proyecciones financieras para todo el año 2026. Se espera que el EBITDA se sitúe en el rango de US$2.700 a 3.700 millones y el EBIT se ubique en el rango de US$100 a 1.100 millones. Esta previsión sigue sujeta a una incertidumbre considerable debido a la evolución altamente volátil de las tarifas de flete y al conflicto en Medio Oriente.
Por MundoMaritimo
Hapag-Lloyd incrementa ganancias en 2024 gracias a mayores volumen y tarifas de fletes estables
Hapag-Lloyd mejora su resultado operacional en 2019 en más del 80% con un EBIT de EUR 811 millones
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