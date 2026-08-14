Maersk revisó al alza sus proyecciones financieras para 2026 tras cerrar un sólido segundo trimestre, marcado por el crecimiento de los volúmenes, mayores tarifas de fletes spot en Transporte Marítimo y un desempeño positivo en sus principales áreas de negocio.
La compañía ahora prevé un EBITDA subyacente de entre US$10.500 millones y US$12.500 millones, frente a la estimación anterior de US$8.000 millones a US$10.000 millones. Asimismo, elevó su proyección de EBIT subyacente a un rango de US$4.500 millones a US$6.500 millones, desde los US$2.000 millones a US$4.000 millones previstos anteriormente. Para el flujo de caja libre, pasó de estimar al menos -US$1.500 millones a proyectar un resultado superior a cero.
La actualización se sustenta en los resultados del segundo trimestre y en una mayor visibilidad para el resto del año. Maersk estima ahora un crecimiento de alrededor de 4% en los volúmenes del mercado global de contenedores durante 2026.
“La capacidad de nuestro equipo global para capturar oportunidades en estos mercados difíciles nos ha permitido entregar un crecimiento significativo en volúmenes y ganancias en todos nuestros negocios, lo que llevó a la mejora sustancial de nuestras proyecciones financieras para todo 2026”, señaló Vincent Clerc, CEO de Maersk.
Resultados segundo trimestre
Entre abril y junio, los ingresos del grupo aumentaron 20% interanual, hasta US$15.800 millones, frente a US$13.100 millones en igual período de 2025. El EBITDA alcanzó US$3.000 millones, comparado con US$2.300 millones un año antes, mientras que el EBIT aumentó desde US$845 millones hasta US$1.600 millones, con un margen EBIT de 10%.
Maersk atribuyó el desempeño a la resiliencia de la demanda global de transporte y logística, particularmente a los flujos de exportación desde el Lejano Oriente. La compañía señaló que los mayores desequilibrios comerciales, la capacidad ajustada y la congestión portuaria impulsaron al alza los fletes spot en Transporte Marítimo.
Transporte Marítimo registró un aumento de 23% en sus ingresos, mientras que los volúmenes transportados crecieron 4,1%. El flete promedio por contenedor aumentó 22% y la utilización de los buques alcanzó 96%.
El EBIT del segmento llegó a US$935 millones, frente a US$229 millones en el segundo trimestre de 2025 y una pérdida de US$192 millones en el primer trimestre de 2026.
En Logística y Servicios, los ingresos aumentaron 15% interanual, mientras que el margen EBIT alcanzó 5,1%, 0,5 puntos porcentuales más que en el trimestre anterior. El EBIT llegó a US$217 millones, frente a US$175 millones un año antes.
En tanto, Terminales incrementó sus ingresos en 11%, respaldado por un alza de 7,1% en el ingreso por movimiento y un crecimiento de 2,2% en los volúmenes. El EBIT alcanzó US$458 millones, ligeramente por debajo de los US$461 millones registrados en igual trimestre de 2025.
Durante el período, Maersk también continuó ejecutando inversiones en infraestructura. Entre ellas destacó la inauguración, por parte de APM Terminals, de la terminal de Suape, en Brasil, proyecto de US$350 millones que la compañía presenta como la primera terminal de contenedores totalmente electrificada de América Latina.
“A medida que los mercados evolucionan, seguimos enfocados en ayudar a nuestros clientes a responder rápidamente al cambio y mantener la integridad de sus cadenas de suministro”, concluyó Clerc.
Por MundoMaritimo
Maersk eleva sus proyecciones financieras para 2026 ante fuerte demanda del mercado de contenedores
Maersk presenta sólidos resultados del tercer trimestre y mejora proyecciones financieras para 2025
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