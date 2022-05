Evergreen y Ocean Network Express (ONE) han presentado un acuerdo de intercambio de espacios ante la Comisión Marítima Federal (FMC) de EE.UU. que dará a ONE acceso al servicio 'HTW' Lejano Oriente - USWC de Evergreen, que forma parte de la oferta de Ocean Alliance en la ruta Transpacífico Sudoeste, informó Alphaliner.

El intercambio se refiere a una asignación de 150 TEUs (o 1.500 toneladas) por viaje semanal de ida y vuelta en base a uso o no uso. Ambas partes pueden acordar mutuamente ajustar esta cantidad al alza o a la baja en un 50%. El servicio 'HTW' cumple un itinerario en siete semanas con 7 buques de clase F de 12.000 TEUs que recalan en los puertos de Taipei, Xiamen, Hong Kong, Yantian, Los Ángeles, Oakland y Taipei.

ONE participará en el itinerario completo y lo denominará como servicio 'CP4'. La primera travesía en la que ONE coordinará la carga, será ofrecida por el "Ever Front" de 12.118 TEUs el 8 de junio, zarpando desde el puerto de Taipei.

A cambio de los espacios 'HTW', Evergreen obtendrá la misma asignación en el tramo Transpacífico del servicio 'FP1' de ONE entre Europa del Norte -Extremo Oriente - USWC, que forma parte de la red de THE Alliance. De hecho, este servicio no es nuevo para la línea naviera taiwanesa, Evergreen ha estado comprando espacios en el servicio Transpacífico 'PS1' desde su lanzamiento en abril de 2017 como continuación del primer acuerdo de intercambio de espacios entre alianzas alcanzado en marzo de 2017 por CMA CGM, Evergreen, NYK Line (ahora parte de ONE) y OOCL.

El 'HTW' / 'CP4' es ya el cuarto itinerario en el itinerario Transpacífico Sudeste de Ocean Alliance en el que ONE realizará embarques tras alcanzar acuerdos de intercambio de espacios con CMA CGM y OOCL en agosto del año pasado. El 'CP4' se suma al 'CP1' (espacios en el 'Pearl River Express' - 'PRX' de CMA CGM), al 'CP2' (espacios en el 'SEA' de Cosco) y al 'CP3' (espacios en el 'AAC' de Csoco).

Por MundoMarítimo