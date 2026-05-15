La carga total movilizada por los puertos de la región de Valparaíso durante marzo fue de 4,15 millones de toneladas, registrando un avance de 6,5%. En relación al mes precedente, registró un ascenso de 0,32 millones de toneladas, significando un crecimiento de 8,5%. Mientras que la cifra acumulada del año 2026 se movilizaron un total de 12,09 millones de toneladas de carga, cantidad que registró una variación positiva de 0,2%, lo que se tradujo en 0,03 millones de toneladas más en comparación a igual período del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

Carga efectiva

La carga total embarcada fue de 1,49 millones de toneladas ascendiendo en 4,7%, equivalente a 0,07 millones de toneladas adicionales en relación al mismo período del año anterior.

En comparación con febrero, la carga total embarcada presentó una variación positiva de 14,5%. La carga embarcada al exterior, registró 1,28 toneladas, cifra que anotó un descenso de 1,1% en relación a marzo 2025. Mientras que, en comparación al mes inmediatamente anterior avanzó 17,7%. En tanto, la carga de cabotaje embarcada totalizó 0,21 millones de toneladas, cifra que creció 63,0% respecto a igual mes de 2025.

En relación a la carga total desembarcada, registró 2,60 millones de toneladas, anotando un ascenso de 7,2% en comparación al mismo mes del año 2025. En comparación al mes anterior, la carga total desembarcada registró un ascenso de 5,8%.

Por otra parte, los desembarques desde el exterior totalizaron 2,50 millones de toneladas, cifra que creció un 6,4% en comparación a igual mes del año 2025. La carga por cabotaje desembarcada movilizó 0,10 millones de toneladas durante el mes de marzo, avanzando 32,1% en la comparación anual.

Respecto a carga manipulada, se movilizaron 0,06 millones de toneladas para el mes de marzo, registrando una variación positiva de 29,0%. En comparación con febrero 2026, la carga manipulada presentó un descenso de 11,9%.

Comercio exterior y tipos de carga

En relación al total correspondiente a comercio exterior, la carga contenedorizada representó el 54,8%, alcanzando 2,07 millones de toneladas, registrando una variación negativa de 3,6% en comparación a igual mes del año anterior. En cuanto al total de carga contenedorizada, el 51,0% correspondió a exportaciones, equivalente a 1,06 millones de toneladas, mientras que el 49,0% restante fue por concepto de importaciones, registrando 1,02 millones de toneladas para este período

Los otros tipos de carga movilizada alcanzaron en conjunto un total de 1,71 millones de toneladas, lo que equivale al 45,2% del total de comercio exterior, con un ascenso de 14,3% alcanzando un alza de 0,21 millones de toneladas a lo anotado en marzo 2025. La cifra acumulada del año alcanzó a 5,16 millones de toneladas, aumentando 0,2% en comparación a lo registrado en el 2025.

La carga líquida-gaseosa anotó 0,95 millones de toneladas, constituyendo el 25,1% del comercio exterior, registrando una variación positiva de 31,8%.

En tanto, la carga correspondiente a graneles, alcanzó 0,50 millones de toneladas, representando el 13,3% de lo movilizado, registrando un descenso de 3,9%, restando 0,02 millones de toneladas en comparación al mismo período del año anterior.

Finalmente, la carga suelta o general totalizó 0,26 millones de toneladas, y representó el 6,9% del comercio exterior, creciendo 1,9%, comparado con marzo de 2025.

Contenedores movilizados

En marzo de 2026, los contenedores movilizados y manipulados por los puertos de la región alcanzaron 255.604 TEUs, decreciendo 3,6% respecto a igual período del año anterior, equivalente a un descenso de 9.507 TEUs. En comparación a marzo de 2025, los contenedores de 40 pies anotaron una variación negativa de 5,2%, restando 6.296 unidades. En tanto, los contenedores de 20 pies crecieron 12,4%, lo que significó 3.085 unidades más.

En relación a la cifra acumulada del año 2026, los contenedores alcanzaron un total de 740.740 TEUs, equivalente a un descenso de 0,9%. Los contenedores de 40 pies presentaron una variación acumulada negativa de 1,9%, mientras que los contenedores de 20 pies, registraron un ascenso acumulado de 8,4%.

Por MundoMaritimo