La carga total movilizada por los puertos de la región de Valparaíso (incluyendo los puertos y terminales de Ventanas, Valparaíso y San Antonio, entre otros) durante julio fue de 4,14 millones de toneladas, registrando un retroceso de 5,5%. En relación al mes precedente, se registró un ascenso de 0,13 millones de toneladas, equivalente a un crecimiento de 3,3%. En el periodo acumulado del año a julio se movilizaron un total de 28,66 millones de toneladas, marcando una baja de 2,2%, lo que se tradujo en 0,63 millones de toneladas menos en comparación a igual período del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

Carga efectiva

La carga total embarcada fue de 1,15 millones de toneladas, descendiendo en 12,6%, equivalente a 0,17 millones de toneladas menos en relación al mismo período del año anterior.

En comparación con junio, la carga total embarcada presentó una variación negativa de 16,1%. La carga embarcada al exterior, registró 0,97 millones de toneladas, cifra que anotó un descenso de 5,1% en relación a julio de 2025; mientras que, en comparación al mes anterior retrocedió 12,8%. En tanto, la carga de cabotaje embarcada totalizó 0,18 millones de toneladas, cifra que descendió 38,3% respecto a igual mes de 2025.

:La carga total desembarcada, registró 2,96 millones de toneladas, anotando un descenso de 1,9% en comparación al mismo mes del año 2025. En comparación al mes anterior, la carga total desembarcada registró un ascenso de 14,2%.

Por otra parte, los desembarques desde el exterior totalizaron 2,82 millones de toneladas, cifra que retrocedió un 6,0% en comparación a igual mes del año 2025. La carga por cabotaje desembarcada movilizó 0,15 millones de toneladas durante el mes de julio, avanzando 518,7% en la comparación anual.

La carga manipulada, alcanzó las 0,03 millones de toneladas, registrando una variación negativa de 37,5%. En comparación con junio, presentó un descenso de 34,4%.

Comercio exterior y tipos de carga

En relación al total correspondiente a comercio exterior, la carga contenedorizada representó el 50,9%, alcanzando 1,93 millones de toneladas, registrando una variación negativa de 4,9% en comparación a igual mes del año anterior. En cuanto al total de carga contenedorizada, el 44,5% correspondió a exportaciones, equivalente a 0,86 millones de toneladas, mientras que el 55,5% restante fue de importaciones, registrando 1,07 millones de toneladas..

Los otros tipos de carga movilizada alcanzaron en conjunto un total de 1,86 millones de toneladas, lo que equivale al 49,1% del total de comercio exterior, con un descenso de 6,7% alcanzando una baja de 0,13 millones de toneladas a lo anotado en julio 2025. La cifra acumulada del año alcanzó a 12,56 millones de toneladas, cifra que disminuyó 2,8% en comparación a lo registrado en el 2025.

La carga correspondiente a graneles líquido-gaseosos anotó 1,13 millones de toneladas, constituyendo el 29,8% del comercio exterior, registrando una variación positiva de 7,8%.

En tanto, la carga correspondiente a graneles, alcanzó 0,49 millones de toneladas, representando el 12,8% de lo movilizado, registrando un descenso de 28,9%,con 0,20 millones de toneladas menos en comparación al mismo período del año anterior.

Finalmente, la carga suelta o general totalizó 0,24 millones de toneladas, y representó el 6,4% del comercio exterior, decreciendo 6,4%, comparado con julio de 2025.

Contenedores Movilizados

En julio de 2026, los contenedores movilizados y manipulados por los puertos de la región alcanzaron 223.288 TEUs, decreciendo 10,4% respecto a igual período del año anterior, equivalente a un descenso de 25.995 TEUs. En comparación a julio de 2025, los contenedores de 40 pies anotaron una variación negativa de 9,0%, restando 9.968 unidades. En tanto, los contenedores de 20 pies decrecieron 21,8%, con 6.059 unidades menos.

En el periodo enero-julio, los contenedores alcanzaron un total de 1.663.024 TEUs, equivalente a un descenso de 2,6%. Los contenedores de 40 pies presentaron una variación acumulada negativa de 2,8%, mientras que los contenedores de 20 pies, registraron un descenso acumulado de 0,5%.

Por MundoMaritimo