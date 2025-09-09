La carga total movilizada por los puertos de la región de Valparaíso (que incluyen los puertos de Valparaíso, San Antonio y Ventanas, entre otros) durante julio fue de 4,39 millones de toneladas, registrando un avance de 2,5%. En relación al mes precedente, registró un ascenso de 0,08 millones de toneladas, equivalente a un crecimiento de 1,9%. Mientras que en lo que va del año se movilizaron un total de 29,29 millones de toneladas, marcando un crecimiento de 4,3%, lo que se tradujo en 1,20 millones de toneladas más en comparación a igual período del 2024, según lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

Carga Efectiva

La carga total Embarcada fue de 1,32 descendiendo en 3,8%, equivalente a 0,05 millones de toneladas menos en la comparación interanual. Respecto al mes anterior, presentó una variación negativa de 5,1%. Mientras que la carga Embarcada al Exterior, registró 1,02 toneladas, cifra que anotó un descenso de 8,4% en relación a julio 2024. En tanto, en comparación al mes anterior retrocedió 12,7%, restando 0,15 millones de toneladas. En cuanto a la carga de Cabotaje Embarcada totalizó 0,29 millones de toneladas, cifra que creció 16,6% respecto a igual mes de 2024.

En relación a la carga total Desembarcada, registró 3,02 millones de toneladas, anotando un ascenso de 4,8% en comparación al mismo mes del año 2024. En comparación al mes anterior, la carga total registró un ascenso de 5,3%.

Por otra parte, la carga Desembarcada del Exterior totalizó 2,99 millones de toneladas, cifra que ascendió un 6,1% en comparación al mismo mes del año 2024.

La carga de Cabotaje Desembarcada movilizó 0,02 millones de toneladas durante el mes de julio, descendiendo 57,4% en la comparación anual.

Respecto a la carga Manipulada, alcanzó los 0,05 millones de toneladas en julio, registrando un incremento del 57,6%. En comparación con junio, presentó un ascenso de 5,0%

Tipos de carga

En relación al total correspondiente a comercio exterior, la carga Contenedorizada representó el 50,5%, alcanzando 2,03 millones de toneladas, creciendo un 1,0% interanual. Del total, el 44,0% correspondió a Exportaciones, equivalente a 0,89 millones de toneladas, mientras que el 56,0% restante fue por concepto de Importaciones, registrando 1,13 millones de toneladas.

Los Otros Tipos de Carga Movilizada alcanzaron en conjunto un total de 1,99 millones de toneladas, lo que equivale al 49,5% del total de comercio exterior, con un ascenso de 2,9% alcanzando un alza de 0,06 millones de toneladas a lo anotado en julio 2024. En lo que va del año alcanzó a 12,91 millones de toneladas, cifra que aumentó 4,2% en comparación a lo registrado en el 2024.

La carga correspondiente a Graneles Líquido-Gaseosos anotó 1,05 millones de toneladas, constituyendo el 26,1% del comercio exterior, registrando una variación negativa de 2,5%.

En tanto, la carga correspondiente a Graneles, alcanzó 0,68 millones de toneladas, representando el 17,0% de lo movilizado, registrando un ascenso de 8,9%, sumando 0,06 millones de toneladas en comparación al mismo período del año anterior.

Finalmente, la carga Suelta o General totalizó 0,26 millones de toneladas, y representó el 6,5% del comercio exterior, creciendo 12,1%, comparado con julio de 2024.

Contenedores movilizados

En julio de 2025, los contenedores movilizados por los puertos de la región alcanzaron 249.283 TEUs, creciendo 12,0% interanual, equivalente a un ascenso de 26.646 TEUs. En comparación a julio de 2024, los contenedores de 40 pies anotaron una variación positiva de 12,3%, sumando 12.160 unidades. En tanto, los contenedores de 20 pies crecieron 9,1%, lo que significó 2.326 unidades más.

En relación al acumulado del año 2025, los contenedores alcanzaron un total de 1.698.211 TEUs, equivalente a un ascenso de 13,7%. Los contenedores de 40 pies presentaron una variación acumulada positiva de 15,1%, mientras que los contenedores de 20 pies, registraron un ascenso acumulado de 2,7%.

