La carga total movilizada por los puertos de la región de Valparaíso (incluyendo los puertos de Ventanas, Valparaíso y San Antonio, entre otros) durante mayo fue de 4,23 millones de toneladas, registrando un avance de 3,0%. En relación al mes precedente, registró un ascenso de 0,05 millones de toneladas, significando un crecimiento de 1,3%. Mientras que en el acumulado del año 2026 se movilizaron un total de 20,50 millones de toneladas, cantidad que registró una variación negativa de 0,5%, lo que se tradujo en 0,10 millones de toneladas menos en comparación a igual período del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

Carga efectiva

La carga total embarcada fue de 1,32 millones de toneladas ascendiendo en 1,3%, equivalente a 0,02 millones de toneladas adicionales en relación al mismo período del año anterior.

En comparación con abril, la carga total embarcada presentó una variación negativa de 11,9%. La carga embarcada al exterior, registró 1,04 millones de toneladas, cifra que anotó un descenso de 5,9% en relación a mayo 2025. Mientras que, en comparación al mes anterior retrocedió 12,7%. En tanto, la carga de cabotaje embarcada fue de 0,27 millones de toneladas, un 42,9% más respecto a igual mes de 2025.

La carga total desembarcada, registró 2,86 millones de toneladas, anotando un ascenso de 3,5% en comparación al mismo mes del año 2025. Respecto al mes anterior, la carga total desembarcada registró un ascenso de 8,5%.

Por otra parte, los desembarques desde el exterior totalizaron 2,80 millones de toneladas, cifra que creció un 3,7% en comparación a igual mes del año 2025.

La carga de cabotaje desembarcada movilizó 0,06 millones de toneladas durante el mes de mayo, descendiendo 6,1% en la comparación interanual. La carga manipulada, alcanzó 0,05 millones de toneladas en mayo, registrando una variación positiva de 26,3%. En comparación con abril 2026, presentó un ascenso de 16,5%

Comercio exterior y tipos de carga

En relación al total correspondiente a comercio exterior, la carga contenedorizada representó el 51,7%, alcanzando 1,99 millones de toneladas, registrando una variación positiva de 6,6% en comparación a igual mes del año anterior. En cuanto al total de carga contenedorizada, el 45,4% correspondió a exportaciones, equivalente a 0,90 millones de toneladas; mientras que el 54,6% restante fue por concepto de importaciones, registrando 1,08 millones de toneladas para este período.

Los otros tipos de carga movilizada alcanzaron en conjunto un total de 1,86 millones de toneladas, lo que equivale al 48,3% del total de comercio exterior, con un descenso de 4,5% alcanzando una baja de 0,09 millones de toneladas a lo anotado en mayo 2025. El acumulado del año alcanzó a 8,93 millones de toneladas, cifra que disminuyó 0,1% en comparación a lo registrado en el 2025.

La carga líquida-gaseosa anotó 0,99 millones de toneladas, constituyendo el 25,8% del comercio exterior, registrando una variación negativa de 10,1%.

En tanto, los graneles alcanzaron las 0,66 millones de toneladas, representando el 17,3% de lo movilizado, registrando un ascenso de 18,8%, sumando 0,10 millones de toneladas en comparación al mismo período del año anterior.

Finalmente, la carga suelta o general totalizó 0,20 millones de toneladas, y representó el 5,3% del comercio exterior, decreciendo 28,5%, comparado con mayo de 2025.

Contenedores movilizados

En mayo de 2026, los contenedores movilizados por los puertos de la región alcanzaron los 226.677 TEUs, presentando nula variación respecto a igual período del año anterior, equivalente a un ascenso de 17 TEUs. En comparación a mayo de 2025, los contenedores de 40 pies anotaron una variación positiva de 0,2%, sumando 252 unidades. En tanto, los contenedores de 20 pies decrecieron 2,1%, lo que significó 521 unidades menos.

En relación a la cifra acumulada del año 2026, los contenedores alcanzaron un total de 1.208.129 TEUs, equivalente a un descenso de 1,0%. Los contenedores de 40 pies presentaron una variación acumulada negativa de 1,8%, mientras que los contenedores de 20 pies, registraron un ascenso acumulado de 6,3%.

Por MundoMaritimo