Mientras la ruta del Canal de Suez y del Mar Rojo muestra señales cada vez más claras de recuperación, aunque todavía lejos de los niveles previos a la crisis; el Estrecho de Ormuz registra una fuerte contracción en el tránsito de buques mercantes.

Suez gana capacidad

El retorno gradual de las líneas navieras a la ruta del Canal de Suez y del Mar Rojo está adquiriendo mayor intensidad, principalmente mediante el despliegue de buques de mayor tamaño.

Datos de MDS Transmodal muestran que entre enero y agosto de 2026 transitaron por el Canal de Suez unos 1.186 portacontenedores, frente a 1.230 en igual período de 2025. Sin embargo, la capacidad movilizada aumentó 55%, hasta 7,2 millones de TEUs, mientras el tamaño promedio de los buques pasó de 3.800 a 6.000 TEUs.

El cambio fue particularmente evidente en agosto. Ese mes, 196 portacontenedores utilizaron la ruta, un aumento interanual de 36%, con una capacidad agregada de 1,68 millones de TEUs, 184% superior a la de agosto de 2025.

“El retorno de capacidad de las líneas a la ruta de Suez se está volviendo cada vez más sustancial”, señaló Antonella Teodoro, analista senior de MDS Transmodal.

Entre los mayores buques se encontraron el “MSC Irina” y “MSC Michel Cappellini”, ambos de 24.232 TEUs, además del “MSC Tina”, de 19.224 TEUs. Maersk también reincorporó naves de gran capacidad, incluido el “Manchester Maersk”, de 20.568 TEUs.

CMA CGM, en tanto, mantiene una presencia más consistente en la ruta, con seis ULCV desplegados en servicios entre Asia, Europa, el Mediterráneo, India y la Costa Este de Estados Unidos.

La situación también se refleja en Bab el Mandeb—vía obligada de acceso y salida del Mar Rojo— . El jueves 3 de septiembre cruzaron 22 buques, frente a 31 el día anterior y por debajo del promedio de 24 registrado en los últimos diez días.

Pese al repunte de capacidad observado en Suez, la recuperación continúa siendo selectiva. En comparación con agosto de 2023, el número de buques que transita por la ruta todavía es aproximadamente 65% inferior, mientras que la capacidad permanece cerca de 74% por debajo.

Para MDS Transmodal, la principal incógnita es si el incremento registrado en julio y agosto representa el comienzo de un retorno sostenido o simplemente otra fase de reposicionamiento cauteloso y específico por parte de las líneas navieras.

Ormuz pierde actividad

Mientras Suez recupera capacidad, el Estrecho de Ormuz continúa mostrando una actividad comercial deprimida.

Solo cuatro buques de carga cruzaron el estrecho el 3 de septiembre, según datos preliminares de Kpler, frente a nueve el día anterior y muy por debajo del promedio de aproximadamente 15 cruces diarios registrado durante los diez días anteriores.

El tránsito observado estuvo compuesto por dos tanqueros MR, un granelero Kamsarmax y un Handysize. La cifra no incluye eventuales buques que hayan apagado sus transpondedores AIS para evitar ser detectados.

La contracción resulta especialmente significativa frente a los niveles anteriores al inicio de la guerra entre Irán y Estados Unidos. Antes del 28 de febrero, alrededor de 125 grandes buques comerciales transitaban diariamente por Ormuz, incluyendo tanqueros, gaseros, graneleros y portacontenedores Sin embargo, la ruta permanece condicionada por la tensión geopolítica y la reducción de los flujos energéticos.

Por MundoMaritimo