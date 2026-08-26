MSC inició el retorno parcial de sus servicios Este-Oeste a través del Mar Rojo y del Canal de Suez, sumándose a CMA CGM, Maersk y Hpag Lloyd que ya han anunciando el retorno de los tránsitos por la vía de forma parcial. La decisión marca un nuevo paso en la gradual recuperación de una ruta que los principales operadores evitaron desde fines de 2023 debido a los ataques contra buques en la zona.
MSC informó que la medida fue adoptada tras una revisión de las condiciones de seguridad y operativas en la región y tendrá aplicación inmediata en cuatro servicios que conectan Asia con Europa y el Mediterráneo. El movimiento se produce mientras los tránsitos de portacontenedores por Suez muestran un repunte, aunque todavía permanecen muy por debajo de los niveles previos a la crisis.
Cuatro servicios
MSC restablecerá parcialmente las rutas a través del Canal de Suez de los servicios ‘Jade’, entre el Lejano Oriente y el Mediterráneo Occidental; ‘Tiger’, entre el Lejano Oriente y el Mediterráneo Oriental; ‘Albatros’, entre el Lejano Oriente, el norte de Europa y el Mar Rojo; y ‘Himalaya Express’, entre el subcontinente indio y el Mediterráneo.
La decisión no surge sin precedentes. Durante las últimas semanas, varios portacontenedores Megamax de MSC ya habían tanteado el tránsito por el Estrecho de Bab el-Mandeb—principal paso de salida y acceso al Mar Rojo—, entre ellos el “MSC Oliver”, de 20.300 TEUs, y el “MSC Amelia”, de 23.782 TEUs. Ambos realizaron tránsitos con sus señales AIS apagadas durante su navegación por el Mar Rojo.
El nuevo esquema permitirá a MSC operar cada uno de los cuatro servicios con dos buques menos, liberando capacidad y mejorando al mismo tiempo su cobertura entre el Mediterráneo y el Mar Rojo.
En particular, el “Himalaya Express” incorporará recaladas en King Abdullah Port y Yeda . El “MSC Aurora”, de 13.050 TEUs, fue el primer buque de este servicio en recalar en Yeda, tras la reposición de los servicios. El itinerario modificado se completará en 11 semanas y utilizará naves de entre 11.660 y 16.600 TEUs.
Más capacidad
El ajuste también tendrá efectos sobre la red de MSC en África Occidental. Al disponer ahora de una conexión directa entre el Mediterráneo y el Mar Rojo mediante capacidad NeoPanamax, el servicio ‘Red Sea & Med to/from West Africa’ eliminará sus recaladas en el Mar Rojo y volverá a operar como una ruta entre el Mediterráneo Occidental y África Occidental.
El retorno de MSC se produce casi dos meses después de los anuncios de Maersk y Hapag-Lloyd sobre una reanudación parcial de sus operaciones en la zona. Para Judah Levine, jefe de investigación de Freightos, estos movimientos generan “cierto optimismo” respecto del inicio de un retorno gradual a niveles normales de tránsito por la vía navegable. El analista Lars Jensen, en tanto, considera razonable pensar que las rutas por el Mar Rojo podrían recuperar la normalidad hacia fines de año.
La recuperación resulta estratégica para el mercado. Las desviaciones por el Cabo de Buena Esperanza extienden los tiempos de navegación, absorben capacidad y contribuyen a sostener las tarifas. Un retorno progresivo a Suez permitiría reincorporar capacidad y reducir parte de la presión sobre las cadenas logísticas, aunque persisten riesgos de seguridad y una congestión portuaria que continúa afectando especialmente a terminales de Europa y el Lejano Oriente.
Por MundoMaritimo
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